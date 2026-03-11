Los protagonistas de Hollywood ya no son estadounidenses

La evolución de la industria en Hollywood

Hubo una época en donde Hollywood parecía un círculo cerrado. Las grandes producciones se hacían en Los Ángeles y casi siempre eran las mismas caras que veíamos en la pantalla grande. El famoso star system donde los estudios contratan actores locales y construyen sus propias estrellas de la misma industria.

Hollywood sigue siendo el centro de la industria del cine, pero las estrellas que lo dominan ya no vienen solo de Estados Unidos (AscentXmedia/Getty Images)

Con el tiempo, ese modelo comenzó a evolucionar a medida que el cine se volvió más internacional e inclusivo, coproducciones entre países y más reciente con las plataformas de streaming. Hollywood dejó de enfocarse en personas nacidas en Estados Unidos y empezó a abrir las puertas al talento internacional. Hoy en día es algo más notorio los nombres que normalmente encabezan las películas más taquilleras. Por ejemplo, Margot Robbie y Jacob Elordi; ambos nacieron en Australia y se han convertido en super estrellas dentro o fuera de la pantalla grande. Irlanda también da de qué hablar con actores como Cillian Murphy y Paul Mescal.

Margot Robbie y Jacob Elordi nacieron en Australia y se han convertido en super estrellas dentro o fuera de la pantalla grande. (Gareth Cattermole/Gareth Cattermole/Getty Images)

Otra actriz que destaca en el ambiente internacional es Ana de Armas, quien nació en Cuba y pasó de trabajar en el cine español a formar parte de películas taquilleras como Knives Out, Blade Runner 2049 y The Gray Man. En el caso de Pedro Pascal, él nació en Chile y hoy es uno de los actores que más genera cuando hablamos de películas o series que tienen grandes audiencias como Marvel, Game of Thrones o Narcos.

Una actriz que destaca mucho en el ambiente internacional es Ana de Armas, que pasó de trabajar en el cine español a formar parte de películas taquilleras como Knives Out, Blade Runner 2049 y The Gray Man. (Emma McIntyre/Getty Images for W Magazine)

Hay otros nombres que ayudan a entender cómo fue que Hollywood fue abriéndose al talento internacional en los últimos años. La colombiana Sofía Vergara se convirtió en una de las figuras más reconocidas de la televisión gracias a Modern Family, una serie que durante más de 10 años dominó el género de comedia en Estados Unidos y la posicionó como una de las actrices mejores pagadas de Hollywood.