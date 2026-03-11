Por décadas, Hollywood estuvo enfocado en contratar a actores estadounidenses, pero hoy el enfoque es mucho más internacional. Si echamos ojo a quiénes son las estrellas más destacadas del momento, casi ninguno es nativo de Estados Unidos.
Los protagonistas de Hollywood ya no son estadounidenses
La evolución de la industria en Hollywood
Hubo una época en donde Hollywood parecía un círculo cerrado. Las grandes producciones se hacían en Los Ángeles y casi siempre eran las mismas caras que veíamos en la pantalla grande. El famoso star system donde los estudios contratan actores locales y construyen sus propias estrellas de la misma industria.
Con el tiempo, ese modelo comenzó a evolucionar a medida que el cine se volvió más internacional e inclusivo, coproducciones entre países y más reciente con las plataformas de streaming. Hollywood dejó de enfocarse en personas nacidas en Estados Unidos y empezó a abrir las puertas al talento internacional. Hoy en día es algo más notorio los nombres que normalmente encabezan las películas más taquilleras. Por ejemplo, Margot Robbie y Jacob Elordi; ambos nacieron en Australia y se han convertido en super estrellas dentro o fuera de la pantalla grande. Irlanda también da de qué hablar con actores como Cillian Murphy y Paul Mescal.
Otra actriz que destaca en el ambiente internacional es Ana de Armas, quien nació en Cuba y pasó de trabajar en el cine español a formar parte de películas taquilleras como Knives Out, Blade Runner 2049 y The Gray Man. En el caso de Pedro Pascal, él nació en Chile y hoy es uno de los actores que más genera cuando hablamos de películas o series que tienen grandes audiencias como Marvel, Game of Thrones o Narcos.
Hay otros nombres que ayudan a entender cómo fue que Hollywood fue abriéndose al talento internacional en los últimos años. La colombiana Sofía Vergara se convirtió en una de las figuras más reconocidas de la televisión gracias a Modern Family, una serie que durante más de 10 años dominó el género de comedia en Estados Unidos y la posicionó como una de las actrices mejores pagadas de Hollywood.
Algo parecido le pasó a la mexicana Salma Hayek, quien abrió las puertas a decenas de actrices latinas desde finales de los noventa. Su actuación en Frida no sólo la llevó a tener nominaciones de los Oscar, sino que también consolidó su carrera en Hollywood con películas como Eternals y House of Gucci, demostrando que el talento latino podría tener un lugar importante dentro de las grandes producciones.
Emma Watson y Robert Pattinson son dos británicos que terminaron construyendo carreras mucho más abiertas dentro de Hollywood. Emma se convirtió en una figura global gracias a la saga Harry Potter, más adelante participó en proyectos como The Perks of Being a Wallflower y Little Women. Pattinson por otra parte pasó de la fama masiva de Twilight a una etapa mucho más diversa con películas como The Lighthouse, Tenet y su papel como "Batman" en The Batman, uno de los proyectos más atractivos y taquilleros de su carrera.
Hollywood sigue siendo el centro de la industria del cine, pero las estrellas que lo dominan ya no vienen solo de Estados Unidos, sino que el talento viene mucho más diversificado desde todos los rincones del mundo y eso dice mucho de cómo se ha podido desarrollar esta industria con el paso del tiempo.