Kevin Spacey acusa a Netflix de traición

Durante su testimonio, Kevin Spacey afirmó que estaba listo para regresar al set y cumplir su contrato, pero que fue apartado injustamente debido a acusaciones de agresión sexual que considera falsas.

Kevin Spacey (Getty Images)

Según explicó, su salida permitió a los productores activar una importante póliza de seguro relacionada con la cancelación de la producción. El actor relató, además, una conversación que, según dijo, sostuvo con Ted Sarandos, actual codirector ejecutivo de Netflix, a través de su representante. En esa plática, aseguró que el directivo le expresó apoyo y le dijo que la situación no afectaría a la serie.

Kevin Spacey (Getty Images)

“Dijo que yo era familia, que éramos socios y que nada de esto afectaría a House of Cards. Me aseguraron que la producción entraría en pausa y que no pasaría nada hasta Acción de Gracias. Que me querían y me apoyaban, y que respaldaban que me tomara un tiempo para ocuparme de mí mismo”, declaró Spacey en la audiencia.

El actor explicó que esa conversación ocurrió antes de que ingresara voluntariamente en 2017 a un programa de tratamiento en el centro The Meadows, en Arizona. Sin embargo, tras el feriado de Acción de Gracias, descubrió que Netflix se había distanciado públicamente de él, cancelando cualquier posibilidad de regreso a la serie y archivando también el proyecto Gore, película basada en la vida de Gore Vidal, un escritor conocido por su ingenio y sus novelas que examinan las normas sociales y sexuales de Estados Unidos, en la que participaba como actor y productor