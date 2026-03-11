El actor Kevin Spaceydeclaró en una audiencia judicial en Santa Mónica, California, que Netflix lo abandonó pese a que inicialmente le había prometido apoyo tras las acusaciones de agresión sexual surgidas en 2017, las cuales terminaron con su salida de la serie House of Cards.
El actor, de 66 años, testificó el martes 10 de marzo de 2026 como parte de un juicio civil entre la productora Media Rights Capital (MRC) y su aseguradora. El caso gira en torno a una reclamación millonaria por las pérdidas generadas tras la interrupción de la producción de la sexta temporada de la serie.
Kevin Spacey acusa a Netflix de traición
Durante su testimonio, Kevin Spaceyafirmó que estaba listo para regresar al set y cumplir su contrato, pero que fue apartado injustamente debido a acusaciones de agresión sexual que considera falsas.
Según explicó, su salida permitió a los productores activar una importante póliza de seguro relacionada con la cancelación de la producción. El actor relató, además, una conversación que, según dijo, sostuvo con Ted Sarandos, actual codirector ejecutivo de Netflix, a través de su representante. En esa plática, aseguró que el directivo le expresó apoyo y le dijo que la situación no afectaría a la serie.
“Dijo que yo era familia, que éramos socios y que nada de esto afectaría a House of Cards. Me aseguraron que la producción entraría en pausa y que no pasaría nada hasta Acción de Gracias. Que me querían y me apoyaban, y que respaldaban que me tomara un tiempo para ocuparme de mí mismo”, declaró Spacey en la audiencia.
El actor explicó que esa conversación ocurrió antes de que ingresara voluntariamente en 2017 a un programa de tratamiento en el centro The Meadows, en Arizona. Sin embargo, tras el feriado de Acción de Gracias, descubrió que Netflix se había distanciado públicamente de él, cancelando cualquier posibilidad de regreso a la serie y archivando también el proyecto Gore, película basada en la vida de Gore Vidal, un escritor conocido por su ingenio y sus novelas que examinan las normas sociales y sexuales de Estados Unidos, en la que participaba como actor y productor
El escándalo que marcó el final de Kevin Spacey en House of Cards
House of Cards fue durante años una de las producciones más emblemáticas de Netflix. En la serie, Kevin Spaceyinterpretó al político Frank Underwood durante las primeras cinco temporadas, entre 2013 y 2017, actuación que le valió múltiples nominaciones y premios, incluidos Emmy y Globos de Oro. Tras su salida, la plataforma decidió concluir la historia en una sexta y última temporada estrenada en 2018, en la que el personaje de Underwood fue eliminado fuera de pantalla y la trama se centró en Claire Underwood, interpretada por Robin Wright.
Las acusaciones contra Spacey comenzaron a finales de 2017, cuando el actor Anthony Rapp lo acusó de haber tenido una conducta inapropiada con él cuando era menor de edad.
Posteriormente surgieron otras denuncias relacionadas con presunto acoso y comportamiento sexual indebido en distintos proyectos, incluido el set de House of Cards. Tras ello, Netflix suspendió inmediatamente la producción y anunció que no volvería a trabajar con el actor.
Durante su comparecencia, Spacey también confirmó que en diciembre de 2017 fue diagnosticado con “comportamiento sexual compulsivo” al salir del centro de tratamiento, aunque señaló que no está de acuerdo con la etiqueta de “adicto sexual”.
En los últimos años, el actor ha enfrentado varios procesos judiciales. En 2022 fue absuelto en una demanda civil presentada por Anthony Rapp en Estados Unidos, y en 2023 también fue declarado no culpable en un juicio penal en Reino Unido. Sin embargo, en 2022 perdió un arbitraje con MRC por presuntas violaciones a las políticas contra el acoso en el set, lo que inicialmente implicó una indemnización de 31 millones de dólares que posteriormente se redujo a aproximadamente un millón pagadero en plazos.
Actualmente, el testimonio de Spacey forma parte del litigio entre MRC y su aseguradora. Hasta ahora no existe ningún indicio de que el actor pueda regresar aHouse of Cardso retomar algún proyecto con Netflix, cuya relación con él permanece terminada desde 2017.