Hudson Williams y François Arnaud, actores de 'Heated Rivalry', arremeten contra comentarios racistas y homofóbicos

A pesar del éxito de 'Heated Rivalry', Hudson Williams y François Arnaud han recibio 'hate' desde que su fama creció

Hudson Williams ya había hablado anteriormente sobre el odio que ha recibido desde que su popularidad aumentó.

En una entrevista con Wonderland, el actor comentó: “No pensé que habría tanta gente irrespetuosa como hay”.

Aunque también ha tenido experiencias positivas con fans que respetan su espacio y privacidad, le sorprende la cantidad de personas que opinan negativamente sobre él sin conocerlo.

“Pero luego hay gente irrespetuosa que simplemente dice: ‘Que se joda ese tipo’. Y yo pienso: ‘¡Madre mía! ¿Por qué me odian?’. Además, hay tantas noticias falsas sobre mí. Y pienso: ‘¿Cómo es posible que ya tenga noticias falsas?’", comentó el actor.

Hudson Williams es uno de los actores más populares del momento. (Getty Images)

En declaraciones a The Toronto Star, François Arnaud también habló sobre su relación con los fans. Aunque destacó que la mayoría han sido respetuosos, sugirió que algunos espectadores no han entendido del todo el mensaje de la serie.

“En general, los fanáticos han sido increíblemente positivos y respetuosos. Para aquéllos que no lo son, creo que son muchos jóvenes que no entienden la diferencia entre realidad y ficción”, explicó.

Los actores han dejado claro su rechazo a cualquier tipo de discriminación dentro de la comunidad de seguidores de la serie, mientras que el debate sobre el comportamiento de algunos fans continúa en redes sociales.