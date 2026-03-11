Hudson Williams y François Arnaud, actores de 'Heated Rivalry', arremeten contra comentarios racistas y homofóbicos

La popular serie Heated Rivalryha atraído a una gran cantidad de seguidores desde su estreno. Tanto así que sus protagonistas se han convertido en figuras destacadas dentro de la cultura pop y han tenido acceso a oportunidades como presentar en los Golden Globes, aparecer en Saturday Night Livey participar en campañas con marcas de renombre.
Sin embargo, junto con la popularidad también han enfrentado el lado negativo de la fama, incluyendo comentarios homófobos y racistas en redes sociales.
Hudson Williams y François Arnaud, quienes interpretan a Shane Hollander y Scott Hunter en la serie, alzaron la voz recientemente sobre esta problemática.
Hudson Williams y François Arnaud denuncian comentarios de odio
A través de sus historias de Instagram, los actores Hudson Williams y François Arnaud publicaron un mensaje conjunto en el que condenan los comentarios discriminatorios que han recibido por parte de algunos seguidores de la serie.
“No te llames fan si compartes comentarios racistas, homofóbicos, bifóbicos, misóginos, edadistas, capacitistas, parasociales o intolerantes de cualquier tipo”, se leía en el comunicado publicado por Hudson. “Ninguno de nosotros necesita su ‘amor’ lleno de odio”.
Posteriormente, el actor añadió: “Todos nos respetamos, nos apoyamos y nos amamos, y estamos del mismo lado. Si no puedes aceptarlo, vete a la mierda”.
En un comunicado de Threads posterior al mensaje, Hudson Williams comentó que el que había tenido la idea de sacar un comunicado había sido su compañero François Arnaud.
“Fue idea de François [lanzar el comunicado] y yo ayudé a escribirlo. No reviso los comentarios, así que no vi el odio. Estaba viendo resúmenes de patinaje artístico”.
A pesar del éxito de 'Heated Rivalry', Hudson Williams y François Arnaud han recibio 'hate' desde que su fama creció
Hudson Williams ya había hablado anteriormente sobre el odio que ha recibido desde que su popularidad aumentó.
En una entrevista con Wonderland, el actor comentó: “No pensé que habría tanta gente irrespetuosa como hay”.
Aunque también ha tenido experiencias positivas con fans que respetan su espacio y privacidad, le sorprende la cantidad de personas que opinan negativamente sobre él sin conocerlo.
“Pero luego hay gente irrespetuosa que simplemente dice: ‘Que se joda ese tipo’. Y yo pienso: ‘¡Madre mía! ¿Por qué me odian?’. Además, hay tantas noticias falsas sobre mí. Y pienso: ‘¿Cómo es posible que ya tenga noticias falsas?’", comentó el actor.
En declaraciones a The Toronto Star, François Arnaud también habló sobre su relación con los fans. Aunque destacó que la mayoría han sido respetuosos, sugirió que algunos espectadores no han entendido del todo el mensaje de la serie.
“En general, los fanáticos han sido increíblemente positivos y respetuosos. Para aquéllos que no lo son, creo que son muchos jóvenes que no entienden la diferencia entre realidad y ficción”, explicó.
Los actores han dejado claro su rechazo a cualquier tipo de discriminación dentro de la comunidad de seguidores de la serie, mientras que el debate sobre el comportamiento de algunos fans continúa en redes sociales.
El elenco de 'Heated Rivalry' habla sobre el odio que han recibido
Otro actor del elenco, Robbie Graham-Kuntz, quien interpreta a Kip (la pareja de Scott Hunter en la serie) también compartió el mensaje de Hudson Williams y François Arnaud, para mostrar su postura en contra de los comentarios de odio.
Por su parte, la actriz Ksenia Daniela Kharlamova, quien interpreta a Svetlana, también respondió a críticas de usuarios que minimizaban su importancia en de la serie.
El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, publicó en X un mensaje contundente.
“Ya que es el Día de la Mujer, quiero decirles que las mujeres que ven en los eventos de la industria están ahí porque merecen estar en esos espacios. La suposición de que estamos ahí porque nuestros coprotagonistas masculinos nos invitaron nos quita el trabajo que también realizamos. ¡Celebremos los logros de las mujeres!”, escribió la actriz.