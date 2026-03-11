Harvey Weinstein rompe el silencio: niega acusaciones y describe su vida en la cárcel como “un infierno”

Harvey Weinstein niega acusaciones y describe su vida en la cárcel como “un infierno"

El hombre que reinó sobre Hollywood antes de desmoronarse de forma espectacular tras el surgimiento del movimiento #MeToo, dijo que está en su celda en la prisión Rikers Island, en Nueva York, acompañado apenas por guardias, y aterrorizado de los otros reos.

"Es muy peligroso estar cerca de otras personas. Otros presos van al patio. Pero cada vez que voy ahí, me siento bajo vigilancia", dijo Weinstein a The Hollywood Reporter en una rara entrevista publicada este martes.

Harvey Weinstein describió la prisión Rikers Island, famosa por sus pésimas condiciones, como un "infierno".

Harvey Weinstein acosó a Paris Hilton, cuando ella tenía 19 años. (Pool/Getty Images)

"Una vez, mientras esperaba para usar el teléfono, le pregunté al tipo enfrente de mí si había terminado. Me golpeó duramente en la cara", contó. "Me caí, sangrando por doquier. Estaba muy mal herido", aseguró.

En su entrevista, también asegurói que tiene miedo de morir en prisión. "Me asusta mucho", dijo.

"Es increíble haber tenido la vida que tuve, y todo lo que hice por la sociedad, y no recibir un trato más indulgente", reclamó.

"Más allá de lo que crean que hice mal en mi vida, no obtuve la pena de muerte. Voy a cumplir 74 años en marzo. No quiero morir aquí", afirmó.