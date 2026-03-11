Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides revelan por qué terminó su relación
Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides revelaron los desafíos que enfrentaron en su relación, desde la rapidez con la que comenzaron su romance hasta el proceso personal que vivieron antes de darse una nueva oportunidad.
La historia de amor entre Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides ha estado marcada por altibajos, separaciones y aprendizajes que, con el paso del tiempo, terminaron fortaleciendo su vínculo.
Tras varios años distanciados, ambos decidieron hablar abiertamente sobre su relación, las razones que los llevaron a separarse y cómo, después de un proceso personal, encontraron el camino para darse una nueva oportunidad.
Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides explican las razones de su separación
El romance de Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides comenzó alrededor de 2018, aunque se conocían desde 2017. Durante ese periodo tuvieron una relación intensa y muy mediática, pero también enfrentaron desafíos que terminaron por provocar su ruptura hacia finales de 2019.
Con el paso del tiempo, sin embargo, mantuvieron cierta cercanía y, tras atravesar procesos de crecimiento personal, decidieron replantear su historia.
En su participación en el podcast Se regalan dudas, Pimentel habló sobre uno de los retos más complejos que enfrentó durante la relación: adaptarse a la dinámica familiar de Benavides, quien ya era papá.
La actriz explicó que en ese momento sintió una fuerte necesidad de sentirse incluida dentro de su entorno familiar, algo que no siempre resultó sencillo: “Sentía una necesidad muy grande de sentirme incluida en su familia… hay algo muy complejo de ser madrastra”, expresó. Según relató, en varias ocasiones percibía que quedaba en segundo plano, ya que entendía que la prioridad del actor siempre serían sus hijos, lo que generaba emociones difíciles de procesar.
Por su parte, el actor reconoció que en aquel entonces ambos avanzaron demasiado rápido en la relación, impulsados por la emoción del momento. “Quisimos ir demasiado rápido, nos ganó la emoción… no estábamos listos”, confesó Benavides al recordar cómo iniciaron su romance sin haber reflexionado del todo sobre los desafíos que enfrentarían.
Durante su separación Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides se enfocaron en su crecimiento personal
Esmeralda Pimenteltambién admitió que, durante esa etapa, llegó a centrar gran parte de su vida en la relación, incluso dejando pasar algunas oportunidades profesionales. “Me desdibujé muchísimo… dejé de elegir ciertos proyectos para pasar más tiempo juntos”, relató. La ruptura, aseguró, fue uno de los momentos más dolorosos que ha vivido.
Durante el tiempo que permanecieron separados, ambos se enfocaron en su crecimiento personal. Osvaldo Benavides explicó que decidió mantenerse soltero durante aproximadamente tres años, tiempo en el que trabajó en sí mismo y en fortalecer su relación con sus hijos. Por su parte, Pimentel vivió otras experiencias sentimentales que le permitieron comprender mejor lo que había ocurrido entre ellos.
Tiempo después, cuando volvieron a coincidir, decidieron acudir a terapia con la intención de cerrar el ciclo de su relación. Sin embargo, la sesión tomó un giro inesperado cuando la terapeuta les dijo que veía frente a ella a “dos almas que quieren estar juntas”.
Ese momento los llevó a abrazarse y reconocer que el vínculo entre ambos seguía presente, lo que finalmente los motivó a darse una nueva oportunidad, incluso, la pareja coincidió que su pasado y su presente se convierten en herramientas para interpretar a sus personajes en la obra Siete Veces Adiós, que actualmente protagonizan juntos.
Actualmente, los actores aseguran que viven esta etapa de su relación con mayor madurez y equilibrio. Pimentel explicó que ahora comprende que el amor es una parte importante de su vida, pero no debe ocuparlo todo, ya que también busca mantener un balance con su carrera, sus amistades y su crecimiento personal.