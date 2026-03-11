Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides revelan por qué terminó su relación

Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides explican las razones de su separación

El romance de Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides comenzó alrededor de 2018, aunque se conocían desde 2017. Durante ese periodo tuvieron una relación intensa y muy mediática, pero también enfrentaron desafíos que terminaron por provocar su ruptura hacia finales de 2019.

Osvaldo Benavides y Esmeralda Pimentel (Instagram)

Con el paso del tiempo, sin embargo, mantuvieron cierta cercanía y, tras atravesar procesos de crecimiento personal, decidieron replantear su historia.

En su participación en el podcast Se regalan dudas, Pimentel habló sobre uno de los retos más complejos que enfrentó durante la relación: adaptarse a la dinámica familiar de Benavides, quien ya era papá.

Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides r (Instagram)

La actriz explicó que en ese momento sintió una fuerte necesidad de sentirse incluida dentro de su entorno familiar, algo que no siempre resultó sencillo: “Sentía una necesidad muy grande de sentirme incluida en su familia… hay algo muy complejo de ser madrastra”, expresó. Según relató, en varias ocasiones percibía que quedaba en segundo plano, ya que entendía que la prioridad del actor siempre serían sus hijos, lo que generaba emociones difíciles de procesar.

Por su parte, el actor reconoció que en aquel entonces ambos avanzaron demasiado rápido en la relación, impulsados por la emoción del momento. “Quisimos ir demasiado rápido, nos ganó la emoción… no estábamos listos”, confesó Benavides al recordar cómo iniciaron su romance sin haber reflexionado del todo sobre los desafíos que enfrentarían.