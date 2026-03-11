A casi un mes del estreno de Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette, la actriz Daryl Hannah rompió el silencio y publicó un ensayo donde dejó ver su inconformidad y rechazo ante la manera que fue retratada dentro de la serie de Hulu, donde supuestamente se muestra su relación con John F. Kennedy Jr. antes de que él se casara con Carolyn Bessette.
Daryl Hannah critica su retrato en ‘Love Story’ y lo califica de falso y misógino
A tarvés de un ensayo que escribió Daryl Hannah y que fue publicado por The New York Times , la actriz de Kill Bill dio su opinión negativa sobre la nueva serie Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette en la que se retrata la relación que mantuvo con John F. Kennedy Jr.
El escrito de Hannah comienza sobre un consejo que le proporcionó la ex primera dama de Estados Unidos, Jacqueline Kennedy Onassis: “me dijo que, aunque los tabloides, las revistas y los periódicos a menudo vendían mentiras ridículas, al día siguiente no eran más que papel para forrar jaulas de pájaros”.
Sin embargo, de acuerdo con Hannah, esto ya no pasa en la actualidad debido a “la era digital” donde “las mentiras viven en Internet para siempre” y “una representación dramatizada puede convertirse, para millones de espectadores, en la versión definitiva de la vida de una persona real”, haciendo referencia al personaje basado en ella de Love Story.
Daryl admite que si bien no responde a lo que publican los medios de comunicación sobre ella ya que “hace tiempo que creo que abordar la distorsión a menudo la amplifica”, decidió dar su opinión después de que un personaje de la serie se presentara como ella: “la elección de retratarla como irritante, egocéntrica, quejumbrosa e inapropiada no fue una casualidad”.
Hannah no está de acuerdo con que su personaje fuera utilizado como un adversario dentro de la historia argumentando que “una persona real y viva no es un recurso narrativo” e incluso considera que fue retratada de una forma misógina: “La cultura popular ha encumbrado durante mucho tiempo a ciertas mujeres presentando a otras como rivales, obstáculos o villanas. ¿No es misoginia clásica degradar a una mujer para ensalzar a otra?”
Daryl Hannah desmiente lo que se muestra en ‘Love Story’
De acuerdo con Hannah, el personaje que se presenta en Love Story no se parece a ella: “El personaje 'Daryl Hannah' retratado en la serie no es ni remotamente una representación precisa de mi vida, mi conducta o mi relación con John”.
“Las acciones y comportamientos que se me atribuyen son falsas. Nunca he consumido cocaína en mi vida ni he organizado fiestas avivadas por su consumo. Nunca he presionado a nadie para que se case. Nunca he profanado ninguna reliquia familiar ni he llegado sin invitación al funeral privado de alguien. Nunca he dado a conocer ninguna historia a la prensa. Nunca he comparado la muerte de Jacqueline Onassis con la de un perro”, argumenta Daryl.
Para ella es “espantoso” el tener que defenderse de un programa de televisión donde se hacen “afirmaciones sobre su conducta [de Hannah], y son falsas”, lo cual ha provocado que “en las semanas transcurridas desde la emisión de la serie, he recibido muchos mensajes hostiles e incluso amenazadores de espectadores que parecen creer que la representación es lo que en verdad pasó”, narra la actriz.
Hannah comenta que estas situaciones pueden “afectar permanentemente a su reputación” y a pesar de que no ha luchado contra otros escándalos a los que se ha enfrentado, “mi silencio no debe interpretarse como que esté de acuerdo con las mentiras”.
“Como en cualquier carrera, hacer un buen trabajo requiere una reputación intacta. Por eso he decidido defenderme ahora.”, argumenta Daryl como la razón por la que ha alzado la voz. Finalmente, la actriz reiteró que “los nombres reales no son herramientas de ficción. Pertenecen a vidas reales” y enfatizó que “las mentiras en internet perduran”.