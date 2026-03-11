Daryl Hannah critica su retrato en ‘Love Story’ y lo califica de falso y misógino

A tarvés de un ensayo que escribió Daryl Hannah y que fue publicado por The New York Times , la actriz de Kill Bill dio su opinión negativa sobre la nueva serie Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette en la que se retrata la relación que mantuvo con John F. Kennedy Jr.

La serie cuenta la historia de amor entre John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette. (Getty Images)

El escrito de Hannah comienza sobre un consejo que le proporcionó la ex primera dama de Estados Unidos, Jacqueline Kennedy Onassis: “me dijo que, aunque los tabloides, las revistas y los periódicos a menudo vendían mentiras ridículas, al día siguiente no eran más que papel para forrar jaulas de pájaros”.

Sin embargo, de acuerdo con Hannah, esto ya no pasa en la actualidad debido a “la era digital” donde “las mentiras viven en Internet para siempre” y “una representación dramatizada puede convertirse, para millones de espectadores, en la versión definitiva de la vida de una persona real”, haciendo referencia al personaje basado en ella de Love Story.

El personaje de Daryl se presenta como una "antagonista". (Getty Images)

Daryl admite que si bien no responde a lo que publican los medios de comunicación sobre ella ya que “hace tiempo que creo que abordar la distorsión a menudo la amplifica”, decidió dar su opinión después de que un personaje de la serie se presentara como ella: “la elección de retratarla como irritante, egocéntrica, quejumbrosa e inapropiada no fue una casualidad”.

Hannah no está de acuerdo con que su personaje fuera utilizado como un adversario dentro de la historia argumentando que “una persona real y viva no es un recurso narrativo” e incluso considera que fue retratada de una forma misógina: “La cultura popular ha encumbrado durante mucho tiempo a ciertas mujeres presentando a otras como rivales, obstáculos o villanas. ¿No es misoginia clásica degradar a una mujer para ensalzar a otra?”