Benny Blanco detalla sus hábitos de higiene tras críticas por sus 'pies sucios'

Benny Blanco detalla su rutina de baño

Durante el episodio, Benny Blanco saco el tema de higiene y le preguntó a Ed Sheeran acerca de su rutina de baño.

Getty Images (Jon Kopaloff/Getty Images for BMI)

-“¿Te bañas todos los días?”, preguntó.

-“Si, de hecho, en ocasiones o casi siempre me baño dos veces al día”, respondió Ed Sheeran.

“¿En serio?”, respondió Blanco, de 38 años.

“Siento que soy como tú: parezco alguien que no huele bien”, bromeó Sheeran. “Pero en realidad eres la persona que mejor huele que conozco”.

Getty Images (Kevin Winter)

“Lo sé, huelo bien”, dijo Blanco con una sonrisa en evidente referencia a las críticas. “Y nunca [huelo mal], o sea, incluso si no me baño…”, dejó la frase inconclusa, antes de que Batalucco hiciera un gesto hacia Blanco y le pidiera oler sus manos. Batalucco olfateó a Blanco y Burd, de 37 años, dijo que “siempre huele bien”.

“La gente solía decir que tengo un olor particular”, comentó Burd sobre su propio aroma. “Decían que no es ni bueno ni malo. Simplemente tienes un olor. Y eso me parecía muy inquietante”.

Getty Images (Emma McIntyre/Getty Images for SiriusXM)

“A veces sí apestas”, respondió Blanco. Batalucco entonces animó a Sheeran a oler los ombligos de Burd y de Blanco para comparar los olores.

“Eso huele como a ano”, dijo Sheeran sobre el ombligo de Burd. “Tráiganme algo que me quite ese olor”.

Blanco intervino: “El mío no huele a nada”.