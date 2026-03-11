Publicidad

Espectáculos

Alessandra Rosaldo confiesa por qué su mamá no aceptaba a Eugenio Derbez: 'Nunca ha sido el consentido'

Durante su podcast ‘Entre Hermanas’, Alessandra Rosaldo reveló por qué su mamá no aceptaba su relación con Eugenio Derbez.
mié 11 marzo 2026 12:10 PM
Mama-de-Alessandro-Rosaldo-no-aceptaba-a-Eugenio-Derbez
La mamá de Alessandra rechazaba a Derbez por haberle roto el corazón a su hija. (Instagram - @alexrosaldo / Getty Images)

Alessandra Rosaldo, quien cumplirá 14 años de casada con Eugenio Derbez este 2026, reveló en su podcast Entre Hermanas , que conduce junto a su hermana Mariana Sánchez-Williams, que su mamá, Gabriela Barrero, no dio el mejor recibimiento a la familia a Eugenio por cómo se había comportado con su hija antes de que le propusiera matrimonio, razón por la que nunca ha sido el yerno favorito.

La mamá de Alessandra Rosaldo no aceptaba a Eugenio Derbez

En el último capítulo de Entre Hermanas, un podcast de Alessandra Rosaldo y su hermana Mariana Sánchez-Williams, la invitada fue Valeria Sánchez, la tercera hermana de la familia Sánchez Barrero. Durante el show, una de las preguntas que respondieron es quién es la consentida de su mamá, Gabriela Barrero, y de su papá, Jaime Sánchez Rosaldo.

Después de responder que Alessandra es la favorita de su papá y que Mariana es la de su mamá, la pregunta evolucionó a los yernos de la señora Gabriela, a lo que Alessandra comentó que “Eugenio nunca ha sido el consentido, aunque lo adora, pero Eugenio nunca ha sido el consentido”.

Alessandra-Rosaldo-Gabriela-Barrero
La mamá de Alessandra es Gabriela Barrero. (Instagram - @alexrosaldo)

¿Por qué Eugenio Derbez no es el ‘consentido’ de la mamá de Alessandra Rosaldo’?

“Acuérdate que Eugenio rompió el corazón de esta señora [Alessandra Rosaldo] en algún momento y mi mamá se le puso a Eugenio”, contó Alessandra para explicar por qué su mamá no aceptó en un inicio su matrimonio con Eugenio.

Rosaldo también relató la respuesta que dio su mamá a Eugenio cuando la invitó a la pedida de mano de la cantante de Sentidos Opuestos: “Cuando terminamos en algún momento Eugenio y yo... luego Eugenio regresó a pedirme matrimonio y convocó a mis papás, les habló a los dos por separado. A ninguno de los dos les dijo ‘Voy a pedirle matrimonio’, pero les pidió ‘Quisiera que estuvieran en un momento importante'”.

Familia-Alessandra-Rosaldo
La mamá de Alessandra Rosaldo estuvo presente en la grabación del capítulo, aunque detrás de cámara. (Instagram - @alexrosaldo)

“Y mi papá obviamente estuvo ahí en primera fila y mi mamá le dijo ‘Lo siento, Eugenio, pero no voy a participar’. Mi mamá me vio con el corazón roto, mal, me vio llorar durante mucho tiempo y le puso el límite a Eugenio de ‘Gracias por invitarme, pero lo siento, no voy a participar’”, agregó Alessandra Rosaldo.

Alessandra-Rosaldo-papas
El papá de Alessandra estaba "en primera fila" cuando Eugenio lo invitó a la propuesta de matrimonio. (Instagram - @alexrosaldo)

La hermana de la madre de Aitana Derbez, Mariana Sánchez-Williams, aplaudió el comportamiento de su mamá en esa ocasión y reiteró que Eugenio “ha tenido que ganarse su lugar durante 20 años” y mencionó que “ahí va”, lo que generó una ola de risas entre las hermanas, quienes aceptaron que el cineasta ocupa el tercer lugar en el listado de yernos favoritos de la señora Gabriela Barrero.

La relación de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo

Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez se han consolidado como una de las parejas más estables en el mundo del espectáculo mexicano. Se conocieron en 2006 cuando grabaron un episodio de la serie Vecinos y decidieron terminar con sus parejas anteriores para iniciar un noviazgo.

Después de seis años de relación, como contó Alessandra Rosaldo en el podcast, tuvieron una ruptura momentánea, posteriormente se comprometieron en 2012 para después casarse el mismo año. En 2014 nació la única hija de la pareja, Aitana Derbez.

Alessandra-Rosaldo-Eugenio-Derbez-Aitana-Derbez
Alessandra y Eugenio se casaron en 2012 y tuvieron a su hija Aitana en 2014. (Instagram - @alexrosaldo)

Actualmente tienen 13 años de matrimonio y casi dos décadas como pareja y si es bien sabido que Alessandra tiene una gran relación con la familia de Eugenio (sus hijos Aislinn, Vadhir y José Eduardo), en el podcast de Rosaldo se dio a conocer que para Derbez no fue igual de sencillo ganarse a la familia de su esposa.

