Alessandra Rosaldo confiesa por qué su mamá no aceptaba a Eugenio Derbez: 'Nunca ha sido el consentido'

¿Por qué Eugenio Derbez no es el ‘consentido’ de la mamá de Alessandra Rosaldo’?

“Acuérdate que Eugenio rompió el corazón de esta señora [Alessandra Rosaldo] en algún momento y mi mamá se le puso a Eugenio”, contó Alessandra para explicar por qué su mamá no aceptó en un inicio su matrimonio con Eugenio.

Rosaldo también relató la respuesta que dio su mamá a Eugenio cuando la invitó a la pedida de mano de la cantante de Sentidos Opuestos: “Cuando terminamos en algún momento Eugenio y yo... luego Eugenio regresó a pedirme matrimonio y convocó a mis papás, les habló a los dos por separado. A ninguno de los dos les dijo ‘Voy a pedirle matrimonio’, pero les pidió ‘Quisiera que estuvieran en un momento importante'”.

La mamá de Alessandra Rosaldo estuvo presente en la grabación del capítulo, aunque detrás de cámara. (Instagram - @alexrosaldo)

“Y mi papá obviamente estuvo ahí en primera fila y mi mamá le dijo ‘Lo siento, Eugenio, pero no voy a participar’. Mi mamá me vio con el corazón roto, mal, me vio llorar durante mucho tiempo y le puso el límite a Eugenio de ‘Gracias por invitarme, pero lo siento, no voy a participar’”, agregó Alessandra Rosaldo.

El papá de Alessandra estaba "en primera fila" cuando Eugenio lo invitó a la propuesta de matrimonio. (Instagram - @alexrosaldo)

La hermana de la madre de Aitana Derbez, Mariana Sánchez-Williams, aplaudió el comportamiento de su mamá en esa ocasión y reiteró que Eugenio “ha tenido que ganarse su lugar durante 20 años” y mencionó que “ahí va”, lo que generó una ola de risas entre las hermanas, quienes aceptaron que el cineasta ocupa el tercer lugar en el listado de yernos favoritos de la señora Gabriela Barrero.