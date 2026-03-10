¿Zendaya y Tom Holland se casaron en secreto? La actriz levanta sospechas al usar un anillo de oro

Zendayavolvió a llamar la atención durante la Semana de la Moda de París al asistir al desfile de Louis Vuitton en medio de rumores sobre una posible boda secreta con su prometido, Tom Holland.
La actriz fue fotografiada a las afueras del Museo del Louvre, donde se realizó el evento, luciendo un elegante vestido blanco y un discreto anillo de oro en la mano izquierda, un detalle que no pasó desapercibido y que volvió a avivar las especulaciones sobre su relación.
Zendaya usa un anillo de oro y levanta sospechas de boda con Tom Holland
Zendayarealizó su primera aparición pública desde que su estilista, Law Roach, aseguró que ella y Tom Holland ya se habían casado. Su presencia en la Semana de la Moda de París no pasó desapercibida, especialmente porque la actriz no llevaba su anillo de compromiso; en su lugar, llamó la atención un discreto anillo de oro en su mano izquierda, que se especula podría ser una argolla de matrimonio, mientras posaba para las fotografías.
La actriz, quien es embajadora de la casa de moda, llevó un vestido blanco entallado con cuello alto y puntiagudo con una cola, mismo que combinó con tacones y un cinturón de cuero negro.
Los rumores sobre una supuesta boda secreta entre los protagonistas de Spiderman surgieron el pasado 1 de marzo cuando el estilista de la actriz, Law Roach, dejó entrever la noticia durante una entrevista en la alfombra roja de los SAG Awards 2026 con Access Hollywood.
“La boda ya sucedió”, comentó entre risas, antes de añadir: “Te la perdiste”, una frase que desató especulación inmediata entre fans y medios sobre si se trató de una broma o de una revelación inesperada.
Luego de que el periodista preguntara: "¿Es cierto?", Roach respondió: "¡Es muy cierto!", riendo.
Zendaya alimenta rumores de un posible embarazo
Fue a finales del año pasado cuando Zendayavolvió a poner en el centro de la atención pública después de que unas fotografías en las que aparece junto a su prometido, Tom Holland, y la familia del actor se viralizaron en redes sociales, alimentando intensos rumores de un posible embarazo.
En una de las imágenes que desataron especulaciones, compartida por el hermano de Tom en su cuenta de Instagram durante una salida familiar en Londres en plena temporada navideña, la actriz aparece con ropa holgada junto a los papás del actor. El detalle llevó a varios usuarios en redes sociales a interpretar que podría estar intentando ocultar una posible “pancita de embarazo”.
Las teorías comenzaron a propagarse rápidamente en redes sociales, donde algunos fans señalaron que ciertos rasgos de Zendaya, su elección de vestimenta y la manera en que posó en las fotografías podrían ser indicios de que estaría esperando su primer bebé junto a su prometido, Tom Holland.
Algunas publicaciones incluso afirmaron que la actriz habría adoptado gestos o posturas específicas que, según los usuarios, reforzarían esa suposición.