¿Zendaya y Tom Holland se casaron en secreto? La actriz levanta sospechas al usar un anillo de oro

Zendaya usa un anillo de oro y levanta sospechas de boda con Tom Holland

Zendaya realizó su primera aparición pública desde que su estilista, Law Roach, aseguró que ella y Tom Holland ya se habían casado. Su presencia en la Semana de la Moda de París no pasó desapercibida, especialmente porque la actriz no llevaba su anillo de compromiso; en su lugar, llamó la atención un discreto anillo de oro en su mano izquierda, que se especula podría ser una argolla de matrimonio, mientras posaba para las fotografías.

Zendaya (Getty Images)

La actriz, quien es embajadora de la casa de moda, llevó un vestido blanco entallado con cuello alto y puntiagudo con una cola, mismo que combinó con tacones y un cinturón de cuero negro.

Los rumores sobre una supuesta boda secreta entre los protagonistas de Spiderman surgieron el pasado 1 de marzo cuando el estilista de la actriz, Law Roach, dejó entrever la noticia durante una entrevista en la alfombra roja de los SAG Awards 2026 con Access Hollywood.

Zendaya (AFP)

“La boda ya sucedió”, comentó entre risas, antes de añadir: “Te la perdiste”, una frase que desató especulación inmediata entre fans y medios sobre si se trató de una broma o de una revelación inesperada.

Luego de que el periodista preguntara: "¿Es cierto?", Roach respondió: "¡Es muy cierto!", riendo.