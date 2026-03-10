¿Quién es Heeseung, el cantante que se separó del grupo de k-pop ENHYPEN?

Durante la madrugada del 10 de marzo, a través de la aplicación Weverse, el grupo surcoreano ENHYPEN anunció que uno de sus integrantes, Heeseung, dejaría la agrupación después de casi seis años de trayectoria.
La noticia sorprendió a muchos fans, quienes no esperaban un anuncio de este tipo en esta etapa de la carrera del grupo.
El año pasado, ENHYPEN se presentó con éxito en Coachella, en enero lanzaron un nuevo álbum y lo que más llamó la atención es que los contratos de los grupos de k-pop suelen tener una duración de siete años, tiempo que aún no se había cumplido en el caso del cantante.
¿Quién es Heeseung?
Lee Heeseung es un vocalista surcoreano nacido el 15 de octubre de 2001 en Uiwang, Corea del Sur.
Antes de formar parte de ENHYPEN, pasó cerca de tres años como trainee dentro de la empresa Big Hit Entertainment (la misma compañía en la que se encuentra BTS).
Durante ese periodo se consolidó como uno de los prospectos más fuertes de la empresa para debutar e incluso estuvo considerado para formar parte del grupo TXT.
Sin embargo, la compañía decidió no incluirlo en la alineación final y continuó con su proceso de entrenamiento.
Fue en 2020 cuando se anunció su participación en el reality I-LAND, un programa creado por las empresas CJ Entertainment y HYBE en el que distintos trainees competirían por un lugar en el grupo que se planeaba debutar bajo la empresa BELIFT LAB.
Tras varios meses de transmisión, el 18 de septiembre de 2020 se dio a conocer la alineación final, en la que Heeseung quedó en quinto lugar y debutaría junto a Jay, Jake, Sunghoon, Sunoo, Jungwon y Ni-Ki en noviembre de ese mismo año.
Durante el programa, Heeseung destacó por su liderazgo y habilidades en baile, canto y rap, algo que posteriormente también se reflejó dentro del grupo, donde era considerado una pieza fundamental y uno de los integrantes más reconocidos. Incluso los mismos trainees lo elogiaban por ser un “ace” y uno de los miembros con habilidades más sólidas.
Además, el cantante también se desarrolló como letrista y productor en algunas canciones de ENHYPEN, como "Highway 1009".
En los últimos meses se le vio trabajando de forma individual en proyectos musicales personales y en otros colaborativos, como la canción "Confessions" junto a Flo Rida, en la que también participó Jake, otro integrante del grupo.
¿Por qué se separó Heeseung de ENHYPEN?
De acuerdo con el mensaje publicado en Weverse, la separación se dio debido a diferencias creativas sobre su futuro musical.
“Tras conversaciones a fondo con cada uno de los miembros sobre el futuro que visualizan y la dirección del equipo, quedó claro que Heeseung tiene su propia visión musical, y hemos decidido respetarla”, decía el comunicado. “Por lo tanto, Heeseung se separará de ENHYPEN”.
En el mismo mensaje también se informó que, aunque el cantante dejará el grupo, continuará como artista dentro de la misma empresa y ya se encuentra preparando un álbum como solista, una noticia que dejó sentimientos encontrados entre los fans.
Heeseung envía carta a sus fans tras su salida de ENHYPEN
Posteriormente, en otro mensaje publicado en la plataforma, el propio Heeseung compartió una carta escrita a mano en la que explica las razones detrás de su decisión, la cual fue aconsejada por la empresa.
“Como todos saben, he estado trabajando en mis proyectos personales, dedicando mucho tiempo a mostrarles lo que puedo hacer por ustedes”, escribió el cantante.
“Hay mucho que quiero compartir, pero tampoco quería dejar que mis propias ambiciones se antepusieran dentro del equipo”, añadió.
Heeseung también agradeció a sus compañeros por los momentos y experiencias que vivieron juntos, así como a los ENGENE (nombre oficial del fandom) por su apoyo desde el debut del grupo, con la promesa y el deseo de regresar a los escenarios “bajo una mejor luz”.
Tras el anuncio, muchos fans se han mostrado sorprendidos y tristes por la noticia, ya que la agrupación es una de las más queridas dentro de la llamada cuarta generación del k-pop.
A partir de ahora, ENHYPEN continuará como un grupo de seis integrantes, mientras que Heeseung se preparará para explorar una nueva etapa en su carrera musical, ahora como solista.