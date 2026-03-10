¿Quién es Heeseung, el cantante que se separó del grupo de k-pop ENHYPEN?

El año pasado, ENHYPEN se presentó con éxito en Coachella, en enero lanzaron un nuevo álbum y lo que más llamó la atención es que los contratos de los grupos de k-pop suelen tener una duración de siete años, tiempo que aún no se había cumplido en el caso del cantante.

¿Quién es Heeseung?

Lee Heeseung es un vocalista surcoreano nacido el 15 de octubre de 2001 en Uiwang, Corea del Sur.

Antes de formar parte de ENHYPEN, pasó cerca de tres años como trainee dentro de la empresa Big Hit Entertainment (la misma compañía en la que se encuentra BTS).

Durante ese periodo se consolidó como uno de los prospectos más fuertes de la empresa para debutar e incluso estuvo considerado para formar parte del grupo TXT.

Sin embargo, la compañía decidió no incluirlo en la alineación final y continuó con su proceso de entrenamiento.

Fue en 2020 cuando se anunció su participación en el reality I-LAND, un programa creado por las empresas CJ Entertainment y HYBE en el que distintos trainees competirían por un lugar en el grupo que se planeaba debutar bajo la empresa BELIFT LAB.

Heeseung es considerado un integrante clave en ENHYPEN. (Instagram/@enhypen)

Tras varios meses de transmisión, el 18 de septiembre de 2020 se dio a conocer la alineación final, en la que Heeseung quedó en quinto lugar y debutaría junto a Jay, Jake, Sunghoon, Sunoo, Jungwon y Ni-Ki en noviembre de ese mismo año.

Durante el programa, Heeseung destacó por su liderazgo y habilidades en baile, canto y rap, algo que posteriormente también se reflejó dentro del grupo, donde era considerado una pieza fundamental y uno de los integrantes más reconocidos. Incluso los mismos trainees lo elogiaban por ser un “ace” y uno de los miembros con habilidades más sólidas.

Además, el cantante también se desarrolló como letrista y productor en algunas canciones de ENHYPEN, como "Highway 1009".

En los últimos meses se le vio trabajando de forma individual en proyectos musicales personales y en otros colaborativos, como la canción "Confessions" junto a Flo Rida, en la que también participó Jake, otro integrante del grupo.