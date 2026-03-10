Pink niega separación de Carey Hart, pero todo apunta a que sí hay crisis matrimonial

Hace unos días, Pinkacaparó los titulares después de que se informara que ella y su esposo, el ex piloto de motocross Carey Hart, se estaban separando tras más de 20 años de matrimonio. La noticia llegó en un momento importante para la cantante, quien recientemente fue nominada al Rock and Roll Hall of Fame, uno de los mayores reconocimientos dentro de la industria musical.
Sin embargo, la artista reaccionó con humor a los rumores y compartió un video en sus redes sociales en el que se pronunció sobre su supuesto rompimiento. Con un tono claramente sarcástico, comentó que ella y su pareja “acababan de enterarse” de la noticia, dejando entrever que todo se trataba de simples especulaciones.
Surgen versiones de una posible crisis entre Pink y Carey Hart
Sin embargo, aunque Pinkdesmintió los rumores sobre una supuesta separación de Carey Hart, una fuente cercana aseguró que la pareja se encuentra reflexionando sobre su futuro y que, incluso, han contemplado la posibilidad de tomar caminos separados.
El informante le aseguró a Page Six que la intérprete de “Get the party started” se sintió "sorprendida" cuando la noticia empezó a difundirse por diferentes medios de comunicación. "Aún no han resuelto los detalles técnicos de cómo funcionará con los niños ni dónde estarán cada uno a tiempo completo", declaró. Pero, en definitiva, "aún no estaban listos para que esto saliera a la luz. Pink solo quiere proteger a los niños, lo cual es totalmente justo".
Recientemente la pareja se mudó a Nueva York, dejando su propiedad en el valle de Santa Ynez, California, al menos por el momento, para que su hija Willow pueda perseguir sus sueños de Broadway.
“En muchos sentidos, parecieran estar más unidos que nunca, pero es porque están ultimando los planes para criar juntos y separarse con éxito”, aseguró la fuente. “Quieren ser un frente unido para sus hijos y por eso se mantienen muy unidos por ahora, pero es literalmente porque están sentando las bases para lo que viene”.
“Un ejemplo concreto: el fin de semana, parecieron la familia perfecta cuando fueron a ver el musical de Broadway “& Juliet” con Willow y su hijo Jameson”. Pink publicó una foto en sus Historias de Instagram el fin de semana y, según dijo una fuente, la familia se quedó para saludar al elenco después del espectáculo.
La razón por la que Pink y su familia se mudaron a Nueva York
Pinktambién parece estar explorando una nueva faceta en su carrera como presentadora, tras participar como anfitriona invitada en The Kelly Clarkson Show. Su aparición generó especulaciones sobre la posibilidad de que, en el futuro, pudiera asumir un papel más permanente dentro del popular talk show.
Durante su participación, la cantante explicó que su familia se mudó recientemente con el objetivo de apoyar las inquietudes artísticas de su hija. “En realidad nos mudamos aquí porque soy una madre increíble y también para que Willow pudiera estudiar teatro y experimentar más Broadway”, comentó.
La presencia de Pink en el programa también coincide con la decisión de Kelly Clarkson de dejar el talk show al final de la temporada para pasar más tiempo con sus hijos, River Rose, de 11 años, y Remy, de 9, tras la muerte de su exesposo, Brandon Blackstock, ocurrida en agosto pasado.
El mes anterior, Pink ya había confirmado su participación como presentadora invitada y compartió su entusiasmo por la experiencia. “He tocado en estadios y bailado en las fachadas de edificios, pero ser anfitriona invitada de mi amiga Kelly Clarkson es todo un reto”, expresó en un comunicado, donde también celebró la oportunidad de destacar la alegría, la resiliencia y el poder de las mujeres.
Durante su semana al frente del programa, la cantante incluso compartió el escenario con su hija Willow Hart para interpretar el tema “Hopeless War” del musical de Broadway The Outsiders. Además, su hijo Jameson Hart participó en un segmento de cocina del programa.