Pink niega separación de Carey Hart, pero todo apunta a que sí hay crisis matrimonial

Surgen versiones de una posible crisis entre Pink y Carey Hart

Sin embargo, aunque Pink desmintió los rumores sobre una supuesta separación de Carey Hart, una fuente cercana aseguró que la pareja se encuentra reflexionando sobre su futuro y que, incluso, han contemplado la posibilidad de tomar caminos separados.

Carey Hart y Pink (Getty Images)

El informante le aseguró a Page Six que la intérprete de “Get the party started” se sintió "sorprendida" cuando la noticia empezó a difundirse por diferentes medios de comunicación. "Aún no han resuelto los detalles técnicos de cómo funcionará con los niños ni dónde estarán cada uno a tiempo completo", declaró. Pero, en definitiva, "aún no estaban listos para que esto saliera a la luz. Pink solo quiere proteger a los niños, lo cual es totalmente justo".

Recientemente la pareja se mudó a Nueva York, dejando su propiedad en el valle de Santa Ynez, California, al menos por el momento, para que su hija Willow pueda perseguir sus sueños de Broadway.

“En muchos sentidos, parecieran estar más unidos que nunca, pero es porque están ultimando los planes para criar juntos y separarse con éxito”, aseguró la fuente. “Quieren ser un frente unido para sus hijos y por eso se mantienen muy unidos por ahora, pero es literalmente porque están sentando las bases para lo que viene”.

“Un ejemplo concreto: el fin de semana, parecieron la familia perfecta cuando fueron a ver el musical de Broadway “& Juliet” con Willow y su hijo Jameson”. Pink publicó una foto en sus Historias de Instagram el fin de semana y, según dijo una fuente, la familia se quedó para saludar al elenco después del espectáculo.