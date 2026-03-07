En Francia comparan a Mohamed Al Fayed, quien fue ‘suegro’ de Lady Di, con Jeffrey Epstein por caso de trata de mujeres

Presunta víctima de hermano de Mohamed Al Fayed relata lo que vivió

A Rachel Louw la enviaron en un avión privado. En el yate del multimillonario, el personal le confiscó el pasaporte. "Nada" era como ella se había imaginado.

"Contaba con organizar los días de Salah Fayed, pero solo se esperaba de mí que estuviera constantemente con él", relató.

Louw asistió con Salah Fayed a cenas con invitados mayores y adinerados, acompañados de "chicas jóvenes". "Había mucho contacto físico".

Aislada en este yate, donde el personal tenía "prohibido hablarle", logró contactar con su novio, empleado en Harrods.

"Se enteraron y lo despidieron", afirma.

Francia investiga a Mohamed Al Fayed 'suegro' de Lady Di por probable trata de mujeres; lo comparan con el caso Jeffrey Epstein (Ian Walton/Getty Images)

Recuerda que una noche, Salah Fayed entró en su cama.

"Me desperté y dije: ¿Qué estás haciendo?" Y él me respondió: 'Me siento solo'. Me quedé petrificada toda la noche, sin dormir. Era como una tortura. Estaba aterrorizada de que pudiera interpretar un movimiento como una invitación a tocarme".

Otro día, Salah Fayed la llevó a Saint-Tropez a la mansión de Mohamed.

"Había una chica pelirroja, que parecía más joven que yo. Mohamed la besó. Me pidió que dejara de mirarlos y no recuerdo nada después. Si fui drogada o no, no puedo afirmarlo con certeza", dice Louw.

La joven se sintió todavía más entrampada cuando Salah Fayed le anunció que pensaba llevarla en una nueva lancha rápida.

"Solo había una habitación... Supe que si subía a ese barco, nada bueno iba a pasar".

Entonces entró en pánico y llamó a Air France para reservar el primer vuelo.

Salah Fayed se enfadó mucho cuando ella le pidió su pasaporte, pero se lo devolvieron, relata. "Se enteró de que yo había avisado a mis compañeros de piso".

A su vuelta, Louw bloqueó sus recuerdos para "sobrevivir".

"Él se reía"

¿Por qué presta testimonio treinta años después?

Pensaba estar condenada al silencio por un acuerdo de confidencialidad firmado cuando la contrataron pero se sintió conmocionada por un documental de la BBC sobre los Al Fayed, emitido en septiembre de 2024.

"Tomé conciencia de lo que había formado parte, y de hasta qué punto podría haber sido peor, si no hubiera tenido la suerte de poder escapar... Hablo porque debe haber un costo para los criminales, para no seguir alentando a los siguientes".

"Si nosotras las mujeres no denunciamos, nos convertimos en cómplices de nuestra propia opresión", insiste Louw. "Los hombres poderosos nunca cambiarán un sistema que les beneficia".

Después de la muerte de Mohamed y Salah, las demandantes esperan que la justicia pueda encontrar cómplices que hayan permitido que este sistema existiera.

¿Quién organizaba los transportes? ¿Y el alojamiento?

"Cada elemento es útil para la investigación", estima Svensson, que invita a "víctimas y testigos" a hablar con los investigadores parisinos.

Esta sueca llegó a Francia en 1993. Una agencia de trabajo temporal consiguió que la contratara el Ritz, propiedad de Al Fayed.

Se suponía que iba a ser su asistente, para ayudarlo a gestionar sus asuntos, después de la muerte de su hijo Dodi Al Fayed y de la princesa Diana. Todo indicaba que sería un empleo prestigioso.

Pero en la entrevista de trabajo en el Ritz, las preguntas se enfocaron en su apariencia. Incluso le dijeron que parecía el "doble" de la esposa de Al Fayed.

El Ritz luego la envió a Londres. Se llevó su currículum pero Al-Fayed "no estaba interesado en ello".

"Solo me hizo preguntas personales. Fui sometida a un examen ginecológico obligatorio, en el que creo que me drogaron", cuenta. Posteriormente vio en varias ocasiones a Al-Fayed, siguiendo el mismo patrón.

Ella permanecía largas horas en una habitación, sin instrucciones, hasta que Al Fayed entraba. Hoy, Svensson describe las agresiones sexuales y los intentos de violación durante los cuales "él se reía".