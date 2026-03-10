Joshua Jackson, coprotagonista de 'Dawson's Creek', rompe el silencio tras la muerte de James Van Der Beek

Joshua Jackson habla por primera vez de la muerte de James Van Der Beek

Durante la entrevista, el actor Joshua Jackson , recordado por interpretar a Pacey Witter, en Dawson's Creek, reflexionó sobre la partida de su amigo y colega, James Van Der Beek , quien dio vida a Dawson Leery en la serie juvenil, y compartió cómo está asimilando la pérdida.

Joshua Jackson (Getty Images)

“Creo que me afecta de diversas maneras”, dijo Jackson sobre cómo está enfrentando la pérdida. “Para mí, como padre ahora, la magnitud de esa tragedia me afecta de una manera muy diferente a como colega, así que creo que el proceso es continuo”.

Joshua añadió que ha estado pensando bastante en la vida y el legado de su excoprotagonista durante las últimas semanas, y recordó su época en Dawson's Creek: “Fue una etapa formativa para nosotros. Y sé que ambos recordamos esa época con mucho cariño. Pero también diré que sé que solo soy una nota al pie de lo que realmente logró en su vida”, señaló.

Joshua Jackson y James Van Der Beek (Especial)

El actor recordó con profunda admiración a su amigo al destacar no solo su carrera, sino también la calidad humana que lo definía fuera del set: ”Se convirtió en lo que solíamos llamar un 'buen hombre', un hombre con la clase de convicción, la clase de fe que le permitió afrontar lo imposible con gracia, un compañero y esposo increíble. Un hombre de verdad que se entregó a su familia y un padre hermoso, amable, curioso, interesado y dedicado. Y si bien por un lado eso es hermoso y creo que llevó una vida muy buena; la tragedia de esa pérdida para su familia es enorme”, agregó.