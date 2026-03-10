Joshua Jackson, coprotagonista de 'Dawson's Creek', rompe el silencio tras la muerte de James Van Der Beek

A casi un mes del fallecimiento del actorJames Van Der Beek, su excompañero en la serie Dawson's Creek, Joshua Jackson, habló por primera vez públicamente sobre la pérdida del actor quien falleció el miércoles 11 de febrero tras una batalla contra el cáncer colorrectal en etapa tres a los 48 años.
Durante una entrevista en el programa Today, el actor compartió cómo ha enfrentado la noticia y recordó la amistad que construyeron durante los años que trabajaron juntos en la popular serie juvenil de finales de los noventa.
Publicidad
Joshua Jackson habla por primera vez de la muerte de James Van Der Beek
Durante la entrevista, el actorJoshua Jackson, recordado por interpretar a Pacey Witter, en Dawson's Creek, reflexionó sobre la partida de su amigo y colega, James Van Der Beek, quien dio vida a Dawson Leery en la serie juvenil, y compartió cómo está asimilando la pérdida.
“Creo que me afecta de diversas maneras”, dijo Jackson sobre cómo está enfrentando la pérdida. “Para mí, como padre ahora, la magnitud de esa tragedia me afecta de una manera muy diferente a como colega, así que creo que el proceso es continuo”.
Joshua añadió que ha estado pensando bastante en la vida y el legado de su excoprotagonista durante las últimas semanas, y recordó su época en Dawson's Creek: “Fue una etapa formativa para nosotros. Y sé que ambos recordamos esa época con mucho cariño. Pero también diré que sé que solo soy una nota al pie de lo que realmente logró en su vida”, señaló.
El actor recordó con profunda admiración a su amigo al destacar no solo su carrera, sino también la calidad humana que lo definía fuera del set: ”Se convirtió en lo que solíamos llamar un 'buen hombre', un hombre con la clase de convicción, la clase de fe que le permitió afrontar lo imposible con gracia, un compañero y esposo increíble. Un hombre de verdad que se entregó a su familia y un padre hermoso, amable, curioso, interesado y dedicado. Y si bien por un lado eso es hermoso y creo que llevó una vida muy buena; la tragedia de esa pérdida para su familia es enorme”, agregó.
Publicidad
Joshua Jackson promueve la detección oportuna del cáncer
Para honrar la memoria de James Van Der Beek, su compañero en la serie Dawson's Creek, Joshua Jackson se unió a la farmacéutica AstraZeneca para participar en un anuncio de servicio público que promueve la detección oportuna del cáncer, en el que también aparece Gritty, la popular mascota de los Philadelphia Flyers.
“No me había dado cuenta de que el 65 por ciento de las personas de nuestra edad no se han hecho la prueba”, explicó. “No han iniciado la conversación. De ahí surgió la idea. También me gustó que quisieran hacer algo un poco ligero, porque esta no es una conversación agradable. Da un poco de miedo”.
El actor instó a los hombres a estar bien informados y para obtener ayuda con preguntas que lleguen a surgir.
“Creo que las pruebas y los exámenes de detección han mejorado, pero también es cierto que cuanto antes se detecte algo, mejores serán los resultados”, aseguró. “Y no sé qué piensen ustedes, pero a los que yo conozco no les gusta hablar de esto. No nos gusta ir al médico. No nos gusta lidiar con estas cosas. Hay muchas maneras en la vida en que mantener la compostura puede ser útil, pero en este caso, no sirve para nada”.
Joshua Jackson también apoyó a su excoprotagonista en la reunión de Dawson's Creek en septiembre de 2025 junto con varios miembros del elenco de la serie para recaudar fondos para el tratamiento de Van Der Beek y la fundación F Cancer, sin embargo, el actor no pudo estar presente debido a un virus estomacal que le impidió viajar a Nueva York.