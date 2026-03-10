Hilary Duff se sincera sobre el 'devastador' distanciamiento de sus padres y su hermana Haylie

Lo que dijo Hilary Duff sobre la relación con sus papás

Durante su aparición en el podcast On Purpose With Jay Shetty, Hilary contó cómo es su relación con su familia.

Getty Images (Jon Kopaloff/Getty Images for Vanity Fair)

“Creo que se trata de ser muy vulnerable y abierta sobre lo que es estar en una familia donde tus papás no están juntos y no tienes relación con ambos”, dijo sobre la inspiración lírica del tema The Optimist. “Es devastador. No importa la edad que tengas, quieres sentir que les importas a tus papás. Y una gran parte de mi existencia no se ha sentido así”.

“No sé si esa sea la verdad”, añadió Hilary, “pero así es como se siente”.

Getty Images (Frazer Harrison/Getty Images)

La actriz, de 38, habló sobre la complicada relación con su papá tras el divorció de sus papás en el 2008. Confesó que los esfuerzos de reparar la relación no han sido exitosos.

“Mi papá y yo realmente no tenemos mucha relación y no hablamos muy a menudo”, explicó. “Creo que es muy difícil si una familia se rompe de manera muy dramática. A veces es difícil encontrar el camino de regreso; algunas personas quieren hacerlo y otras no”.