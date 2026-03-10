EL 9 de marzo, durante una aparición en el podcast On Purpose With Jay Shetty, Hilary Duff , estrella de Disney Channel, habló sobre la complicada relación con sus papás, Bob Duff y Susan Duff, que inspiró la letra de su canción The Optimist de su nuevo álbum Luck… or Something.
Hilary Duff se sincera sobre el 'devastador' distanciamiento de sus padres y su hermana Haylie
Lo que dijo Hilary Duff sobre la relación con sus papás
Durante su aparición en el podcast On Purpose With Jay Shetty, Hilary contó cómo es su relación con su familia.
“Creo que se trata de ser muy vulnerable y abierta sobre lo que es estar en una familia donde tus papás no están juntos y no tienes relación con ambos”, dijo sobre la inspiración lírica del tema The Optimist. “Es devastador. No importa la edad que tengas, quieres sentir que les importas a tus papás. Y una gran parte de mi existencia no se ha sentido así”.
“No sé si esa sea la verdad”, añadió Hilary, “pero así es como se siente”.
La actriz, de 38, habló sobre la complicada relación con su papá tras el divorció de sus papás en el 2008. Confesó que los esfuerzos de reparar la relación no han sido exitosos.
“Mi papá y yo realmente no tenemos mucha relación y no hablamos muy a menudo”, explicó. “Creo que es muy difícil si una familia se rompe de manera muy dramática. A veces es difícil encontrar el camino de regreso; algunas personas quieren hacerlo y otras no”.
La relación de Hilary Duff con su hermana Haylie Duff
Hilary también ha tenido una dinámica complicada con su hermana Haylie Duff. De hecho, su relación inspiró su nueva canción We Don´t Talk.
“Mi hermana y yo no nos hablamos”, dijo Hilary.
“Por muy doloroso que se sienta compartirlo, cuando decidí hacer este disco, solo podía hablar de las cosas por las que he pasado”, añadió. “Es que no tendría sentido hacer un disco después de 10 años si no fuera para enfrentar, ya sabes, lo que ha sido todo este tiempo”.
De hecho, Hilary notó que la relación fracturada con su hermana era más común de lo que ella pensaba.
“En mi vida adulta, me he encontrado con más y más personas que están pasando por esta misma experiencia”, explicó Hilary en el podcast. “Y por muy doloroso que se sienta compartirlo, cuando decidí hacer este disco, solo podía hablar de las cosas por las que he pasado. No tendría sentido hacer un disco después de 10 años si no fuera para enfrentar cómo ha sido todo. Así que esa es mi verdad”.
La música y actriz describió We Don’t Talk como “una canción muy vulnerable” y explicó que no estar en contacto con Haylie es “una parte muy cruda de mi existencia”.
“Espero que no sea para siempre, pero es lo que toca por ahora”, continuó Hilary.
“No sé cómo reaccionará ella a esto”, dijo sobre lo que su hermana pueda pensar acerca de la canción. “Pero es una parte muy personal de mi vida que no se va a quedar en privado, así que mejor digo cómo es la experiencia para mí”.