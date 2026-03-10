Gwen Stefani revela el secreto que la ayudó a tener un bebé a los 44 años: "Fue un milagro"

La educación religiosa de Gwen Stefani

Durante la plática con Jeff Cavins, la cantante Gwen Stefani habló acerca de su educación religiosa como parte de una familia profundamente católica.

“Yo no era como me siento ahora, donde tengo todo este conocimiento, ¿sabes a lo que me refiero?" dijo Stefani, añadiendo que se llama a sí misma una "baby Christian" porque "ciertamente estoy en proceso de evolución.”

Getty Images (Jason Merritt/Getty Images)

"Creo que cuando era niña fue algo muy arraigado y pienso que mi mamá fue quien realmente sembró la semilla de la fe en mí; ella sabía que lo necesitaba y que lo iba a necesitar, y tenía razón," dijo Stefani sobre sus creencias religiosas.

"Bueno, durante muchos años quizás no mencionabas a Dios en una entrevista o hablabas con la gente sobre él, pero en los últimos años esto está surgiendo cada vez más," comentó Cavins, de 68 años.

"Y normalmente lo que ocurre, según descubrí, es que alguien experimenta algún tipo de conversión, alguna suerte de acontecimiento o algo que pasa en su vida y que lo lleva a buscar de una manera más intensa y nueva. ¿Has vivido algo que haya desencadenado esto en tu vida?", preguntó.

Getty Images (Amy Sussman/Getty Images)

Stefani respondió: "Claro que sí."

"Comencé a trabajar con este tipo y él era, en serio, un judío ateo, ¿sabes?, que se convirtió después de haber sido ateo toda su vida en Israel. Estaba estudiando la Torá y tuvo una gran epifanía, una especie de despertar, y empezó a hablarme de la Torá. Yo también estaba desesperada en ese momento, con todo eso. Realmente quería tener otro bebé," explicó Gwen Stefani.

"De verdad lo quería. Y no podía, y ya era mayor. Empezamos a hablar de todas estas cosas y, como, sé de todo esto, pero simplemente no sé. Me estaba despertando, ¿sabes?" añadió la cantante.