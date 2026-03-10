Gwen Stefani revela el secreto que la ayudó a tener un bebé a los 44 años: "Fue un milagro"

Gwen Stefani dijo en una reciente entrevista que la religión y el haber rezado todas las noches fue lo que la llevó a tener un hijo a los 44 años.
La cantente hizo esta afirmación sobre cómo concibió a su hijo menor, Apollo, durante una entrevista para Hallow, una aplicación de meditación y catolicismo con Jeff Cavins, un evangelista que más tarde regresó al catolicismo.
En la charla, Gwen habló sobre cómo creció en una familia italiana y católica, y recordó haber ido al catecismo, así como que reza todas las noches.
La educación religiosa de Gwen Stefani
Durante la plática con Jeff Cavins, la cantante Gwen Stefani habló acerca de su educación religiosa como parte de una familia profundamente católica.
“Yo no era como me siento ahora, donde tengo todo este conocimiento, ¿sabes a lo que me refiero?" dijo Stefani, añadiendo que se llama a sí misma una "baby Christian" porque "ciertamente estoy en proceso de evolución.”
"Creo que cuando era niña fue algo muy arraigado y pienso que mi mamá fue quien realmente sembró la semilla de la fe en mí; ella sabía que lo necesitaba y que lo iba a necesitar, y tenía razón," dijo Stefani sobre sus creencias religiosas.
"Bueno, durante muchos años quizás no mencionabas a Dios en una entrevista o hablabas con la gente sobre él, pero en los últimos años esto está surgiendo cada vez más," comentó Cavins, de 68 años.
"Y normalmente lo que ocurre, según descubrí, es que alguien experimenta algún tipo de conversión, alguna suerte de acontecimiento o algo que pasa en su vida y que lo lleva a buscar de una manera más intensa y nueva. ¿Has vivido algo que haya desencadenado esto en tu vida?", preguntó.
Stefani respondió: "Claro que sí."
"Comencé a trabajar con este tipo y él era, en serio, un judío ateo, ¿sabes?, que se convirtió después de haber sido ateo toda su vida en Israel. Estaba estudiando la Torá y tuvo una gran epifanía, una especie de despertar, y empezó a hablarme de la Torá. Yo también estaba desesperada en ese momento, con todo eso. Realmente quería tener otro bebé," explicó Gwen Stefani.
"De verdad lo quería. Y no podía, y ya era mayor. Empezamos a hablar de todas estas cosas y, como, sé de todo esto, pero simplemente no sé. Me estaba despertando, ¿sabes?" añadió la cantante.
El hijo mayor de Gwen Stefani fue parte del 'milagro' que vivió la cantante
Gwen Stefani contó que su hijo mayor, Kingston, de 19 años, se le acercó y le dijo: “Mamá, de verdad quiero que tengas un bebé.”
“Le dije: ‘Lo siento, mamá, ya es demasiado mayor para tener un bebé ahora," recordó Stefani al contarle a Kingston, quien, según ella, comenzó a rezar para que ella concibiera otro bebé “por su cuenta”.
“Él dijo: ‘Por favor, Dios, haz que mi mamá tenga un bebe’, y yo estaba allí, pensando “vaya, miren a mi pequeño, está rezando por mí, todas las noches, y nunca le había pedido eso, nunca le había enseñado eso,” dijo Stefani.
“Creo que fueron como cuatro semanas después y ya estaba embarazada de Apollo, quien nació cuando yo tenía 44 años de forma natural. Fue un verdadero regalo, el primer milagro”, aseguró.
“Puedes huir de Dios o puedes correr hacia Dios, ¿sabes? En esa situación parece que tú corriste hacia Dios,” respondió Cavins.
Gwen Stefani, quien actualmente tiene 56 años, tiene tres hijos: Kingston, Zuma, de 17 años, y Apollo, de 12 años, productor de su relación con su ex,el músico Gavin Rossdale.