Amanda Miguel volvió a generar conversación tras hablar con total franqueza sobre las posibles colaboraciones para su próximo proyecto musical. Durante una reciente entrevista, la intérprete argentina dejó claro que, aunque está planeando un disco de duetos con artistas femeninas, no contempla trabajar con Ángela Aguilar.
Amanda Miguel descarta hacer una colaboración con Ángela Aguilar y explica por qué
Amanda Miguel descarta hacer una colaboración con Ángela Aguilar y explica por qué
De acuerdo con las declaraciones que dio al programa De Primera Mano, la artista busca reunir voces que puedan reinterpretar algunos de sus grandes éxitos junto a ella. Entre las cantantes que mencionó como favoritas destacan Belinda y Karol G, a quienes elogió tanto por su talento como por el mensaje que transmiten con su música.
Sin embargo, cuando fue cuestionada sobre la posibilidad de incluir a Ángela Aguilar en el proyecto, la intérprete de Él me mintió fue directa con su respuesta: “No me llama la atención su voz”, comentó, dejando claro que no existe interés artístico en realizar una colaboración con la joven cantante de regional mexicano.
Aunque su respuesta sobre Ángela Aguilar llamó la atención, Amanda Miguel también aprovechó la conversación para expresar admiración por otras artistas de la nueva generación. Además de Belinda y Karol G, la cantante destacó a la argentina Cazzu, a quien describió como una mujer con gran presencia y talento.
Amanda Miguel deja ver su admiración por Cazzu y no descarta colaborar con ella
Durante una reciente conferencia de prensa, en la que presentó el show en el que interpreta los temas más embremáticoas de u fallecido esposo, Diego Verdaguer, Amanda Miguel habló sobre las artistas que admira actualmente y sorprendió al dedicar elogios a su compatriota Cazzu.
La cantante argentina confesó que siente una gran admiración por la trapera, a quien describió como un verdadero “portento de mujer”, destacando tanto su presencia como su personalidad.
"Me gusta mucho Cazzu, me gusta mucho ella como mujer, porque es un portento, es hermosa, tiene un cuerpazo, su pelo, es muy atractiva y me gustaria hacer algo con ella, a lo mejor algún día", mencionó.