Amanda Miguel descarta hacer una colaboración con Ángela Aguilar y explica por qué

De acuerdo con las declaraciones que dio al programa De Primera Mano, la artista busca reunir voces que puedan reinterpretar algunos de sus grandes éxitos junto a ella. Entre las cantantes que mencionó como favoritas destacan Belinda y Karol G, a quienes elogió tanto por su talento como por el mensaje que transmiten con su música.

Ángela Aguilar. ( Getty Images)

Sin embargo, cuando fue cuestionada sobre la posibilidad de incluir a Ángela Aguilar en el proyecto, la intérprete de Él me mintió fue directa con su respuesta: “No me llama la atención su voz”, comentó, dejando claro que no existe interés artístico en realizar una colaboración con la joven cantante de regional mexicano.



Aunque su respuesta sobre Ángela Aguilar llamó la atención, Amanda Miguel también aprovechó la conversación para expresar admiración por otras artistas de la nueva generación. Además de Belinda y Karol G, la cantante destacó a la argentina Cazzu, a quien describió como una mujer con gran presencia y talento.