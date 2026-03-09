La historia del breve romance de Taylor Swift con un Kennedy

El breve romance de Taylor Swift con Conor Kennedy

Antes de que existiera cualquier romance, Taylor Swift ya sentía una profunda fascinación por la historia de los Kennedy, en particular por Ethel Kennedy, la matriarca del clan y viuda del senador Robert F. Kennedy (de quien también se habla en la serie Love Story).

Rory y Ethel Kennedy con Taylor Swift en el Sundance Film Festival para el estreno del documental Ethel. (Getty Images )

La conexión comenzó cuando Rory Kennedy (hija de Ethel) contactó al equipo de Taylor para pedir boletos para uno de sus conciertos para ella y sus hijas. Después del show, Rory conoció a la artista backstage y, durante la conversación, Swift le confesó que le encantaría conocer a Ethel en persona.

Meses más tarde, Rory invitó a la cantante al Sundance Film Festival al estreno del documental Ethel, una película dedicada a la vida de su madre. Fue ahí cuando la propia Ethel invitó a Taylor a pasar el fin de semana del 4 de julio en la icónica casa de verano de los Kennedy en Hyannis Port y Taylor, obviamente, aceptó.

Taylor y Conor en Hyannis Port (Robert Scott Button/Shutterstock / Robert Scott Button)

Allí, Taylor coincidió con Conor Kennedy, nieto de Ethel e hijo de Robert F. Kennedy Jr. y Mary Richardson Kennedy. Durante ese verano, Taylor pasó prácticamente todo el tiempo con Conor y su familia. Hubo paseos en barco por la costa de Massachusetts, escapadas a la isla de Nantucket y más.