Jessica Alba vive romántica escapada en CDMX con Danny Ramírez: “La mejor semana de mi vida”

Jessica Alba vive romántica escapada en CDMX con Danny Ramírez

En una serie de fotografías publicadas en Instagram, Jessica Alba mostró algunos de los momentos más destacados de su estancia en la capital mexicana, que incluyó recorridos culturales, experiencias gastronómicas y encuentros con amigos. “La mejor semana en una de mis ciudades favoritas: con la barriga llena y el corazón más lleno”, escribió la actriz al acompañar las imágenes del viaje.

Danny Ramirez y Jessica Alba (Instagram)

Durante su visita, la pareja recorrió distintos puntos emblemáticos de la ciudad. Entre ellos destacó su paso por la Museo Frida Kahlo, conocido popularmente como La Casa Azul, ubicado en el barrio de Coyoacán, uno de los sitios más visitados por turistas y amantes del arte en la capital mexicana.

Entre otros puntos que la pareja recorrió se encuentran el Museo de Soumaya, ubicado en Polanco, al poniente de la capital, además de restaurantes y encuentros con amigos, como el diseñador mexicano Kris Goyri.

La relación entre Alba y Ramírez se hizo pública en 2025 y desde entonces la pareja ha compartido varios momentos juntos en redes sociales. México ha sido uno de los destinos recurrentes en su historia, pues parte de su romance se ha desarrollado durante viajes al país.