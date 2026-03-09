Jessica Alba vive romántica escapada en CDMX con Danny Ramírez: “La mejor semana de mi vida”

A través de redes sociales, la estrella conocida por su participación en Los Cuatro Fantásticos, compartió imágenes de su escapada y describió la experiencia como “la mejor semana” de su vida.
Publicidad
Jessica Alba vive romántica escapada en CDMX con Danny Ramírez
En una serie de fotografías publicadas en Instagram, Jessica Alba mostró algunos de los momentos más destacados de su estancia en la capital mexicana, que incluyó recorridos culturales, experiencias gastronómicas y encuentros con amigos. “La mejor semana en una de mis ciudades favoritas: con la barriga llena y el corazón más lleno”, escribió la actriz al acompañar las imágenes del viaje.
Durante su visita, la pareja recorrió distintos puntos emblemáticos de la ciudad. Entre ellos destacó su paso por la Museo Frida Kahlo, conocido popularmente como La Casa Azul, ubicado en el barrio de Coyoacán, uno de los sitios más visitados por turistas y amantes del arte en la capital mexicana.
Entre otros puntos que la pareja recorrió se encuentran el Museo de Soumaya, ubicado en Polanco, al poniente de la capital, además de restaurantes y encuentros con amigos, como el diseñador mexicano Kris Goyri.
La relación entre Alba y Ramírez se hizo pública en 2025 y desde entonces la pareja ha compartido varios momentos juntos en redes sociales. México ha sido uno de los destinos recurrentes en su historia, pues parte de su romance se ha desarrollado durante viajes al país.
Publicidad
¿Quién es Danny Ramírez, el nuevo novio de Jessica Alba?
No es la primera vez que Alba expresa su afinidad por México. En visitas anteriores, la actriz, de ascendencia mexicana, ha documentado recorridos por museos y sitios históricos de la capital, reafirmando el vínculo que mantiene con el país.
Danny Ramírez es un actor estadounidense de origen latino que en los últimos años ha ganado notoriedad en Hollywood gracias a sus papeles en cine y televisión. Nacido en Chicago y criado en Miami, comenzó su carrera con participaciones en series y producciones juveniles antes de dar el salto a proyectos de mayor alcance dentro de la industria.
Su reconocimiento internacional llegó tras interpretar a Joaquín Torres en la serie de The Falcon and the Winter Soldier de Marvel Studios, papel que retomó posteriormente en la película Captain America: Brave New World. También participó en la exitosa cinta Top Gun: Maverick junto a Tom Cruise, consolidando su presencia en grandes producciones de Hollywood.