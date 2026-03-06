Ryan Gosling aprovechó su visita en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon como parte de la promoción su última película, Project Hail Mary, para sorprender a su esposa Eva Mendes con una romántico y divertido regalo por su cumpleaños número 52. Esto se convirtió en la primera ocasión en que la pareja, conocida por mantener su relación privada, se mostró junta frente a cámaras en más de una década.
Ryan Gosling y Eva Mendes aparecen juntos frente a las cámaras por primera vez en una década
Ryan Gosling sorprende a Eva Mendes por su cumpleaños
Al final de la visita que realizó Ryan Gosling al programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon para promocionar su más reciente película, Project Hail Mary, el actor comentó que era el cumpleaños de su esposa Eva Mendes, quien se encontraba en los camerinos.
La última vez que Ryan y Eva estuvieron en un evento público juntos fue durante la promoción de la película en la que colaboraron, Lost River, en 2015, por lo que tanto el público como Jimmy Fallon mostraron emoción con la declaración del actor.
Antes de explicar la sorpresa al público, que estaba compuesto por maestros y directivos de escuelas ya que Ryan interpreta a un maestro de secundaria en su última película, el actor de Barbie explicó cuánto admira Eva a los profesores: “No tienen idea de cuánto ama a los maestros, los ama mucho”. Incluso reveló que Mendes todavía tiene su banda de monitora de pasillo de cuando era niña.
“¿Le cantarían ‘Happy Birthday’ si la traigo?”, preguntó Gosling al público y posteriormente un camarógrafo y alguien de staff llevó a Eva al set mientras Ryan bromeó diciendo “puede que me encuentren en el Río Hudson mañana”.
Al llegar, Eva agradeció a los maestros por su trabajo: “Amo a los maestros tanto, les debemos tanto, están muy mal pagados, les agradezco mucho, tuve muchos maestros increíbles que me guiaron. Solo quiero agradecerles”, expresó Mendes quien también comentó que creía que cortarían su comentario.
Posteriormente comenzó la sorpresa que su esposo, Ryan Gosling organizó cuando el público acompañó a la banda de marcha de la preparatorio North Bergen para cantar ‘Happy Birthday’ a Eva Mendes. Finalmente, Eva se acercó a Ryan y le dio un beso en la mejilla.
¿Por qué Eva Mendes decidió dejar su carrera como actriz y alejarse del ojo público?
En 2014, año del nacimiento de su hija Esmeralda, Eva Mendes tomó la decisión de abandonar su carrera como actriz. En una entrevista que The Times hizo a Mendes en 2024, admitió que “nunca me enamoré de la actuación” y que se sintió encasillada en ciertos papeles, sobre todo al inicio de su carrera, por ser cubanoamericana: “Al principio, eso era todo lo que decían: 'Es demasiado étnica para esto, demasiado étnica para aquello'. Era una locura. Era la nota constante".
Además de su falta de interés por continuar actuando, Eva Mendes optó por dedicarse a criar a sus hijas junto a Gosling, Esmeralda y Amada, quien nació en 2016. Al respecto, en una entrevista con Today , también declaró que “tengo muchísima suerte de poder pasar este tiempo con mis hijas. Y sigo trabajando, solo no actúo porque actuar te lleva a la locación, te lleva lejos”.
Mendes también declaró que fue un “acuerdo no verbal” que hizo con Ryan: “Él va a trabajar y yo trabajaré solo que lo haré aquí”. A pesar de que Eva no acompaña a Ryan Gosling a eventos públicos de sus películas, sí muestra su apoyo al actor a través de redes sociales al compartir publicaciones relacionadas a su trabajo y para aclamar su actuación.
Desde su retiro de la actuación, Eva ha incursionado en la literatura al escribir un libro infantil y al colaborar con distintas marcas de moda, también se volvió la copropietaria de Skura Style, una marca de productos para limpiar. Lo que le ha permitido mantener una vida enfocada en sus hijas.
Ryan Gosling y Eva Mendes tienen una de las relaciones más estables de Hollywood desde que se conocieron y enamoraron al grabar la película El lugar donde todo termina en 2011. También se han convertido en una pareja que opta por mantener su vida familiar y de pareja privada con pequeñas excepciones como la sorpresa del actor a Eva en The Tonight Show.