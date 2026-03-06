Ryan Gosling y Eva Mendes aparecen juntos frente a las cámaras por primera vez en una década

Ryan Gosling sorprende a Eva Mendes por su cumpleaños

Al final de la visita que realizó Ryan Gosling al programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon para promocionar su más reciente película, Project Hail Mary, el actor comentó que era el cumpleaños de su esposa Eva Mendes, quien se encontraba en los camerinos.

La última vez que Ryan y Eva estuvieron en un evento público juntos fue durante la promoción de la película en la que colaboraron, Lost River, en 2015, por lo que tanto el público como Jimmy Fallon mostraron emoción con la declaración del actor.

Ryan Gosling y Eva Mendes no habían sido vistos en eventos frente a las cámaras desde que promocionaron la película Lost River, en 2015. (Getty Images)

Antes de explicar la sorpresa al público, que estaba compuesto por maestros y directivos de escuelas ya que Ryan interpreta a un maestro de secundaria en su última película, el actor de Barbie explicó cuánto admira Eva a los profesores: “No tienen idea de cuánto ama a los maestros, los ama mucho”. Incluso reveló que Mendes todavía tiene su banda de monitora de pasillo de cuando era niña.

“¿Le cantarían ‘Happy Birthday’ si la traigo?”, preguntó Gosling al público y posteriormente un camarógrafo y alguien de staff llevó a Eva al set mientras Ryan bromeó diciendo “puede que me encuentren en el Río Hudson mañana”.

Ryan pidió la ayudo del público para cantar 'Happy Birthday' a Eva. (Getty Images)

Al llegar, Eva agradeció a los maestros por su trabajo: “Amo a los maestros tanto, les debemos tanto, están muy mal pagados, les agradezco mucho, tuve muchos maestros increíbles que me guiaron. Solo quiero agradecerles”, expresó Mendes quien también comentó que creía que cortarían su comentario.

Posteriormente comenzó la sorpresa que su esposo, Ryan Gosling organizó cuando el público acompañó a la banda de marcha de la preparatorio North Bergen para cantar ‘Happy Birthday’ a Eva Mendes. Finalmente, Eva se acercó a Ryan y le dio un beso en la mejilla.