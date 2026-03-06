Nicola Peltz esquiva preguntas sobre la polémica con la familia Beckham

Nicola Peltz fue entrevistada sobre su cameo en el final de la serie The Beauty donde interpretó a la “versión físicamente perfecta” de Franny Forst, interpretado también por Isabella Rossellini.
En la interacción, Nicola fue cuestionada sobre cómo ha enfrentado la atención sobre su relación con la familia Beckham; sin embargo, Nicola optó por evadir la pregunta al mencionar que solo se enfoca en su nueva película.
Nicola Peltz se enfoca en su carrera como actriz y evade drama Beckham
En una entrevista que The Hollywood Reporterrealizó a Nicola Peltz para preguntarle sobre su cameo en el final de temporada deThe Beauty, donde interpretó el personaje de Franny Forst después de su “transformación”, salió el tema del conflicto que su esposo, Brooklyn Beckham, tiene con sus hermanos y principalmente con sus padres, David y Victoria Beckham.
Después de que Nicola respondiera preguntas relacionadas a su papel en The Beauty, fue cuestionada sobre la familia Beckham: “Ha habido mucho interés público en tu vida real y en la relación con la familia de tu esposo Brooklyn Beckham, ¿cómo has atravesado esa atención?”.
“He estado editando mi siguiente película [Prima] por las últimas 2 semanas y media. Así que honestamente he estado en el cuarto de edición. No hemos tenido fines de semana. Solo hemos estado intentado cumplir con la fecha límite [para Cannes]”, comenzó a responder Nicola.
Peltz también especificó que está enfocada en su trabajo como actriz: “Y ha sido increíble poner mi atención solo en eso y ser creativa. Ha sido muy divertido hacer eso y estoy muy emocionada de que se estrene”, concluyó Nicola.
Posteriormente, Nicola habló sobre si bien la actuación es su primera pasión, le gustaría ser parte del proceso creativo antes de que se filmen las películas, tal como lo hizo al escribir el guion y dirigir junto a Bria Vinaite la película independiente de 2024 Lola, misma que también protagonizó la esposa de Brooklyn.
¿Qué ha pasado entre Brooklyn Beckham y Victoria y David Beckham?
Después de las escandalosas declaraciones que realizó Brooklyn Beckham a través de su cuenta de Instagram en enero donde acusó a sus padres de intentar sabotear su relación con Nicola Peltz, a Victoria Beckham de haber bailado inapropiadamente en su boda, además de cancelar la confección del vestido de novia que había prometido a Peltz, entre otras acusaciones, la familia ha evitado hablar del tema y ha seguido con su vida diaria.
Por su parte, Brooklyn Beckham y Nicola Peltz han publicado en sus redes sociales videos y fotografías de su día a día mostrándose cariñosos y demostrando su amor. En cuanto a David y Victoria Beckham, también han continuado con sus respectivos compromisos, por ejemplo asistiendo a la Semana de la Moda en París donde Victoria recibió un reconocimiento.
Incluso, durante el cumpleaños de Brooklyn Beckham el pasado el 4 de marzo, Victoria y David Beckham felicitaron a través de Instagram a su hijo, mientras que su hermano Cruz habló con TMZ en las calles de Paris el mismo día y también deseó un feliz cumpleaños a Brooklyn y respondió “espero que sí” al ser cuestionado sobre si cree que su familia se reconcilie.