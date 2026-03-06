Nicola Peltz esquiva preguntas sobre la polémica con la familia Beckham

Nicola Peltz se enfoca en su carrera como actriz y evade drama Beckham

En una entrevista que The Hollywood Reporter realizó a Nicola Peltz para preguntarle sobre su cameo en el final de temporada de The Beauty, donde interpretó el personaje de Franny Forst después de su “transformación”, salió el tema del conflicto que su esposo, Brooklyn Beckham , tiene con sus hermanos y principalmente con sus padres, David y Victoria Beckham.

Después de que Nicola respondiera preguntas relacionadas a su papel en The Beauty, fue cuestionada sobre la familia Beckham: “Ha habido mucho interés público en tu vida real y en la relación con la familia de tu esposo Brooklyn Beckham, ¿cómo has atravesado esa atención?”.

Nicola Peltz fue cuestionada sobre cómo ha manejado la atención por el drama Beckham. (Getty Images)

“He estado editando mi siguiente película [Prima] por las últimas 2 semanas y media. Así que honestamente he estado en el cuarto de edición. No hemos tenido fines de semana. Solo hemos estado intentado cumplir con la fecha límite [para Cannes]”, comenzó a responder Nicola.

Peltz también especificó que está enfocada en su trabajo como actriz: “Y ha sido increíble poner mi atención solo en eso y ser creativa. Ha sido muy divertido hacer eso y estoy muy emocionada de que se estrene”, concluyó Nicola.

Nicola Peltz está enfocada en su carrera como actriz. (Getty Images)

Posteriormente, Nicola habló sobre si bien la actuación es su primera pasión, le gustaría ser parte del proceso creativo antes de que se filmen las películas, tal como lo hizo al escribir el guion y dirigir junto a Bria Vinaite la película independiente de 2024 Lola, misma que también protagonizó la esposa de Brooklyn.