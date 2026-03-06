Publicidad

Nicola Peltz esquiva preguntas sobre la polémica con la familia Beckham

Durante una entrevista por su aparición especial en la serie ‘The Beauty’, Nicola Peltz optó por cambiar de tema al ser cuestionada sobre la familia Beckham.
vie 06 marzo 2026 02:09 PM
Nicola Peltz prefirió cambiar del tema al recibir una pregunta sobre la atención en su relación con los Beckham. (Getty Images)

Nicola Peltz fue entrevistada sobre su cameo en el final de la serie The Beauty donde interpretó a la “versión físicamente perfecta” de Franny Forst, interpretado también por Isabella Rossellini.

En la interacción, Nicola fue cuestionada sobre cómo ha enfrentado la atención sobre su relación con la familia Beckham ; sin embargo, Nicola optó por evadir la pregunta al mencionar que solo se enfoca en su nueva película.

Nicola Peltz se enfoca en su carrera como actriz y evade drama Beckham

En una entrevista que The Hollywood Reporter realizó a Nicola Peltz para preguntarle sobre su cameo en el final de temporada de The Beauty, donde interpretó el personaje de Franny Forst después de su “transformación”, salió el tema del conflicto que su esposo, Brooklyn Beckham , tiene con sus hermanos y principalmente con sus padres, David y Victoria Beckham.

Después de que Nicola respondiera preguntas relacionadas a su papel en The Beauty, fue cuestionada sobre la familia Beckham: “Ha habido mucho interés público en tu vida real y en la relación con la familia de tu esposo Brooklyn Beckham, ¿cómo has atravesado esa atención?”.

Nicola Peltz fue cuestionada sobre cómo ha manejado la atención por el drama Beckham. (Getty Images)

“He estado editando mi siguiente película [Prima] por las últimas 2 semanas y media. Así que honestamente he estado en el cuarto de edición. No hemos tenido fines de semana. Solo hemos estado intentado cumplir con la fecha límite [para Cannes]”, comenzó a responder Nicola.

Peltz también especificó que está enfocada en su trabajo como actriz: “Y ha sido increíble poner mi atención solo en eso y ser creativa. Ha sido muy divertido hacer eso y estoy muy emocionada de que se estrene”, concluyó Nicola.

Nicola Peltz está enfocada en su carrera como actriz. (Getty Images)

Posteriormente, Nicola habló sobre si bien la actuación es su primera pasión, le gustaría ser parte del proceso creativo antes de que se filmen las películas, tal como lo hizo al escribir el guion y dirigir junto a Bria Vinaite la película independiente de 2024 Lola, misma que también protagonizó la esposa de Brooklyn.

La familia Beckham mostró su apoyo a Nicola por su película Lola en 2024. (Getty Images)

¿Qué ha pasado entre Brooklyn Beckham y Victoria y David Beckham?

Después de las escandalosas declaraciones que realizó Brooklyn Beckham a través de su cuenta de Instagram en enero donde acusó a sus padres de intentar sabotear su relación con Nicola Peltz, a Victoria Beckham de haber bailado inapropiadamente en su boda, además de cancelar la confección del vestido de novia que había prometido a Peltz, entre otras acusaciones, la familia ha evitado hablar del tema y ha seguido con su vida diaria.

Por su parte, Brooklyn Beckham y Nicola Peltz han publicado en sus redes sociales videos y fotografías de su día a día mostrándose cariñosos y demostrando su amor. En cuanto a David y Victoria Beckham, también han continuado con sus respectivos compromisos, por ejemplo asistiendo a la Semana de la Moda en París donde Victoria recibió un reconocimiento.

David y Victoria Beckham han continuado con sus compromisos. (Getty Images)

Incluso, durante el cumpleaños de Brooklyn Beckham el pasado el 4 de marzo, Victoria y David Beckham felicitaron a través de Instagram a su hijo, mientras que su hermano Cruz habló con TMZ en las calles de Paris el mismo día y también deseó un feliz cumpleaños a Brooklyn y respondió “espero que sí” al ser cuestionado sobre si cree que su familia se reconcilie.

Cruz Beckham manda un mensaje a Brooklyn por su cumpleaños y habla de una posible reconciliación Cruz Beckham felicitó a Brooklyn Beckham, su hermano mayor por su cumpleaños 27 y, aunque el distanciamiento entre ellos siguea, dejó claro que tiene la esperanza de que su relación pueda repararse.

La misma Harper Beckham , la menor de la familia, publicó fotografías con sus tres hermanos, incluyendo a Brooklyn, para festejarlos por el Día de San Valentín en medio de la tensión familiar.

Harper Beckham también felicitó a sus hermanos por el Día de San Valentín. (Getty Images)

Más allá de esto, no ha habido declaraciones oficiales por parte de la familia Beckham o de Nicola Peltz y Brooklyn sobre la controversia familiar.

