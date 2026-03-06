Cruz Beckham manda un mensaje a Brooklyn por su cumpleaños y habla de una posible reconciliación

El momento ocurrió cuando Cruz fue visto en París, donde accedió a responder brevemente a preguntas de la prensa mientras caminaba junto a su novia. Al ser consultado por un mensaje para su hermano mayor, el cantante simplemente respondió: “Feliz cumpleaños”, y al preguntarle si cree posible una reconciliación entre ambos, contestó con franqueza: “Espero que sí”.

Además del comentario frente a cámaras, Cruz también tuvo un gesto en redes sociales. El joven compartió una fotografía de la infancia en la que Brooklyn aparece cargándolo cuando Cruz era un bebé, acompañándola con un breve pero afectuoso mensaje: “Te amo”.

Brooklyn Beckham y Cruz Beckham. (Instagram)

El gesto llega en medio de la conocida tensión dentro de la familia Beckham. A inicios de 2026, Brooklyn aseguró públicamente que no estaba interesado en reconciliarse con su familia y acusó a sus papás, David Beckham y Victoria Beckham, de recurrir a la prensa para difundir versiones falsas sobre él y su matrimonio con la actriz Nicola Peltz.