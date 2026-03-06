Cruz Beckham tuvo un gesto público hacia su hermano mayor, Brooklyn Beckham , que llamó la atención en medio del conocido distanciamiento dentro de la familia británica. Con motivo del cumpleaños número 27 de Brooklyn, el joven músico le envió una felicitación y dejó entrever que aún espera que la familia pueda reconciliarse.
Cruz Beckham manda un mensaje a Brooklyn por su cumpleaños y habla de una posible reconciliación
El momento ocurrió cuando Cruz fue visto en París, donde accedió a responder brevemente a preguntas de la prensa mientras caminaba junto a su novia. Al ser consultado por un mensaje para su hermano mayor, el cantante simplemente respondió: “Feliz cumpleaños”, y al preguntarle si cree posible una reconciliación entre ambos, contestó con franqueza: “Espero que sí”.
Además del comentario frente a cámaras, Cruz también tuvo un gesto en redes sociales. El joven compartió una fotografía de la infancia en la que Brooklyn aparece cargándolo cuando Cruz era un bebé, acompañándola con un breve pero afectuoso mensaje: “Te amo”.
El gesto llega en medio de la conocida tensión dentro de la familia Beckham. A inicios de 2026, Brooklyn aseguró públicamente que no estaba interesado en reconciliarse con su familia y acusó a sus papás, David Beckham y Victoria Beckham, de recurrir a la prensa para difundir versiones falsas sobre él y su matrimonio con la actriz Nicola Peltz.
¿Hay posibilidad de reconciliación en la familia Beckham?
Pese a la distancia, los miembros de la familia han continuado enviando mensajes públicos de cariño. Tanto David como Victoria también felicitaron a su hijo mayor por su cumpleaños en redes sociales, lo que muchos interpretan como un intento de tender puentes en medio de una de las crisis familiares más comentadas del mundo del espectáculo.
Aunque el distanciamiento entre algunos miembros del clan Beckham ha sido tema constante en los últimos meses, Cruz no descartó que la relación pueda mejorar en el futuro.
Aun así, los recientes mensajes de cumpleaños y gestos públicos de cariño han alimentado la esperanza entre los seguidores de que los Beckham puedan encontrar una forma de acercarse nuevamente.