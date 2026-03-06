Publicidad

Espectáculos

Cruz Beckham manda un mensaje a Brooklyn por su cumpleaños y habla de una posible reconciliación

Cruz Beckham felicitó a Brooklyn Beckham, su hermano mayor por su cumpleaños 27 y, aunque el distanciamiento entre ellos siguea, dejó claro que tiene la esperanza de que su relación pueda repararse.
vie 06 marzo 2026 10:31 AM
cruz-brooklyn-beckham.jpg
Cruz Beckham y Brooklyn Beckham (Getty Images)
Cruz Beckham manda un mensaje a Brooklyn por su cumpleaños y habla de una posible reconciliación

El momento ocurrió cuando Cruz fue visto en París, donde accedió a responder brevemente a preguntas de la prensa mientras caminaba junto a su novia. Al ser consultado por un mensaje para su hermano mayor, el cantante simplemente respondió: “Feliz cumpleaños”, y al preguntarle si cree posible una reconciliación entre ambos, contestó con franqueza: “Espero que sí”.

Además del comentario frente a cámaras, Cruz también tuvo un gesto en redes sociales. El joven compartió una fotografía de la infancia en la que Brooklyn aparece cargándolo cuando Cruz era un bebé, acompañándola con un breve pero afectuoso mensaje: “Te amo”.

brooklyn-beckham-cruz-beckham.jpg
Brooklyn Beckham y Cruz Beckham. (Instagram)

El gesto llega en medio de la conocida tensión dentro de la familia Beckham. A inicios de 2026, Brooklyn aseguró públicamente que no estaba interesado en reconciliarse con su familia y acusó a sus papás, David Beckham y Victoria Beckham, de recurrir a la prensa para difundir versiones falsas sobre él y su matrimonio con la actriz Nicola Peltz.

¿Hay posibilidad de reconciliación en la familia Beckham?

Pese a la distancia, los miembros de la familia han continuado enviando mensajes públicos de cariño. Tanto David como Victoria también felicitaron a su hijo mayor por su cumpleaños en redes sociales, lo que muchos interpretan como un intento de tender puentes en medio de una de las crisis familiares más comentadas del mundo del espectáculo.

david-victoria-beckham-celebran-cumpleaños-de-brooklyn-beckham.jpg
Victoria y David Beckham celebran el cumpleaños de Brooklyn Beckham. (Instagram)

Aunque el distanciamiento entre algunos miembros del clan Beckham ha sido tema constante en los últimos meses, Cruz no descartó que la relación pueda mejorar en el futuro.

Netflix's 'Beckham' UK Premiere - Arrivals
Romeo Beckham, Cruz Beckham y Brooklyn Beckham. (Getty Images)

Aun así, los recientes mensajes de cumpleaños y gestos públicos de cariño han alimentado la esperanza entre los seguidores de que los Beckham puedan encontrar una forma de acercarse nuevamente.

