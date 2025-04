Karla Sofía Gascón revela cómo la presión mediática casi la lleva al suicidio

Karla Sofía Gascón asegura que fue víctima de odio en redes sociales

Asimismo, la nominada al Oscar por Mejor Actriz, dijo que tanto ella como el elenco de Emilia Pérez, fueron víctimas de un sistema de redes sociales dominado por el odio y la envidia.

“Los contextos hay que mirarlos, y si son verdad esas cosas. Estamos en un mundo que está dominado por las redes sociales. Tenemos un problema muy grave, y creo que hay un control de nosotros a través de estas técnicas. Las redes sociales no son las personas reales en un machaque constante a lo que a alguien no le interesa”, agregó.

Karla Sofía Gascón (Getty Images)

Karla Sofía Gascón pensó en quitarse la vida

Karla Sofía Gascón afirmó que, en medio de la polémica, hubo momentos en los que sintió como si estuviera en la Santa Inquisición, por lo que consideró quitarse la vida. Sin embargo, a pesar de todo, encontró la fuerza para seguir adelante, motivada por su hija de 14 años.

“He llorado mucho, lo he pasado muy mal. Me he sentido como en la inquisición. Paseando por el Sena con unos lagrimones, pensé de verdad en que a lo mejor sería bueno desaparecer. Hay momentos en la vida en los que dices: '¿para qué estoy en este mundo?”, contó.

“Afortunadamente tengo una hija de 14 años que no dejaré por nada del mundo”, recalcó la actriz que ante el linchamiento mediático que recibió estuvo a punto de atentar contra su vida.