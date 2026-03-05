Familia de Pedro Torres cumple su última voluntad y lleva sus cenizas a Saltillo

Cumplen la última voluntad de Pedro Torres

El productor Pedro Torres falleció el pasado 30 de enero, a los 72 años, luego de haber sido diagnosticado en 2025 con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). Consciente del avance de la enfermedad, dejó claro cuál era su último deseo. Su familia decidió respetarlo y viajó para despedirlo en una misa privada a la que asistieron su mamá, Tey Castilla; sus hermanas, Raquel, Gaby y Vicky Torres; y sus hijos Pedro Antonio, Emilia y Apolonia Torres.

Pedro Torres revolucionó la televisión en vivo con Big Brother. (Agencia México)

De acuerdo con su hijo Pedro Antonio, fruto de la relación del productor con la actriz Lucía Méndez, la ceremonia se realizó en un ambiente íntimo, entre oraciones, recuerdos y palabras de despedida. El momento permitió a la familia rendir homenaje tanto a su legado profesional como a la historia personal que compartió con sus seres queridos.

“Saltillo estuvo en el corazón de mi papá, mi papá creció aquí y estamos arraigados a Saltillo, por eso estamos aquí para regresarlo a su tierra”, comentó el productor a un medio local.

Pedro Torres y su hijo, Pedro Antonio. (Instagram.)

Después de la misa, el hijo de Lucía Mendez habló de la posibilidad de que como un homenaje póstumo, una calle de Saltillo lleve el nombre de su papá.

Hace mucho le dieron ese reconocimiento, creo que en 2009, pero no sabía si este año se lo van a dar otra vez, me estas dando la noticia y eso me pon muy feliz, me encantaría saber en qué calle para poder estar ahí”, platicó.