Familia de Pedro Torres cumple su última voluntad y lleva sus cenizas a Saltillo

A poco más de un mes del fallecimiento del productor mexicano Pedro Torres, su familia se reunió para cumplir uno de los deseos que dejó en vida: que sus cenizas regresaran a la tierra que lo vio nacer.
En un acto íntimo y lleno de emotividad, sus seres queridos trasladaron sus restos a Saltillo, ciudad con la que el productor mantuvo siempre un profundo vínculo, pese a que gran parte de su trayectoria profesional se desarrolló en la capital del país.
Cumplen la última voluntad de Pedro Torres
El productorPedro Torres falleció el pasado 30 de enero, a los 72 años, luego de haber sido diagnosticado en 2025 con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). Consciente del avance de la enfermedad, dejó claro cuál era su último deseo. Su familia decidió respetarlo y viajó para despedirlo en una misa privada a la que asistieron su mamá, Tey Castilla; sus hermanas, Raquel, Gaby y Vicky Torres; y sus hijos Pedro Antonio, Emilia y Apolonia Torres.
De acuerdo con su hijo Pedro Antonio, fruto de la relación del productor con la actriz Lucía Méndez, la ceremonia se realizó en un ambiente íntimo, entre oraciones, recuerdos y palabras de despedida. El momento permitió a la familia rendir homenaje tanto a su legado profesional como a la historia personal que compartió con sus seres queridos.
“Saltillo estuvo en el corazón de mi papá, mi papá creció aquí y estamos arraigados a Saltillo, por eso estamos aquí para regresarlo a su tierra”, comentó el productor a un medio local.
Después de la misa, el hijo de Lucía Mendez habló de la posibilidad de que como un homenaje póstumo, una calle de Saltillo lleve el nombre de su papá.
Hace mucho le dieron ese reconocimiento, creo que en 2009, pero no sabía si este año se lo van a dar otra vez, me estas dando la noticia y eso me pon muy feliz, me encantaría saber en qué calle para poder estar ahí”, platicó.
Hijos de Pedro Torres lo celebran con recuerdos y mensajes
Los hijos del productor Pedro Torres lo recordaron con un emotivo homenaje en redes sociales el pasado 21 de febrero, fecha en la que habría celebrado 73 años. A través de mensajes, fotografías y videos, la familia compartió recuerdos íntimos para honrar la memoria del hombre que, más allá de su trayectoria en la televisión, fue para ellos un papá cercano, cómplice y guía.
Las publicaciones estuvieron acompañadas de imágenes que reflejan momentos cotidianos y familiares, dejando ver el profundo vínculo afectivo que mantenían con él.
El primero en recordar la fecha fue Pedro Antonio Torres, hijo del productor y de la actriz Lucía Méndez, quien compartió una serie de fotografías junto a su papá con un breve pero significativo mensaje: “Feliz cumple, pa. Hoy hubieras cumplido 73. Te extraño”, escribió, dejando ver la nostalgia que marcó la fecha para la familia.
Por su parte, Apolonia Torres, primogénita del productor y fruto de su primer matrimonio con Carolina Gutiérrez, también lo recordó con un video y varias fotografías publicadas en su cuenta de Instagram. Junto a las imágenes, dedicó unas palabras llenas de cariño: “Besos hasta el cielo a mi amadísimo padre. Cada día te extraño más”.
A este homenaje también se sumó Emilia Torres, hija de Pedro Torres y de la empresaria Alexica Silveyra, quien compartió una fotografía acompañada de un extenso mensaje dedicado a su papá: “Hoy, en tu cumpleaños celebro tu vida y el legado que dejaste. Han pasado tres semanas desde que ya no estás y aun así no ha habido un solo momento en el que no te haya sentido conmigo. Mi papá, mi guía, mi mejor amigo”, escribió.
En su mensaje, Emilia también agradeció las enseñanzas que recibió de él y la influencia que tuvo en su formación personal: “Gracias a ti soy quien soy. Gracias por enseñarme con el ejemplo a disfrutar la vida, a no rendirme y a perseguir siempre mis sueños”.