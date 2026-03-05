Publicidad

Espectáculos

Familia de Pedro Torres cumple su última voluntad y lleva sus cenizas a Saltillo

La familia de Pedro Torres cumplió su última voluntad al llevar sus cenizas a Saltillo, la ciudad que lo vio nacer y con la que siempre mantuvo un fuerte vínculo.
jue 05 marzo 2026 12:27 PM
muere-pedro-torres.jpg
El productor Pedro Torres falleció a los 72 años. (Instagram)

A poco más de un mes del fallecimiento del productor mexicano Pedro Torres , su familia se reunió para cumplir uno de los deseos que dejó en vida: que sus cenizas regresaran a la tierra que lo vio nacer.

En un acto íntimo y lleno de emotividad, sus seres queridos trasladaron sus restos a Saltillo, ciudad con la que el productor mantuvo siempre un profundo vínculo, pese a que gran parte de su trayectoria profesional se desarrolló en la capital del país.

Cumplen la última voluntad de Pedro Torres

El productor Pedro Torres falleció el pasado 30 de enero, a los 72 años, luego de haber sido diagnosticado en 2025 con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). Consciente del avance de la enfermedad, dejó claro cuál era su último deseo. Su familia decidió respetarlo y viajó para despedirlo en una misa privada a la que asistieron su mamá, Tey Castilla; sus hermanas, Raquel, Gaby y Vicky Torres; y sus hijos Pedro Antonio, Emilia y Apolonia Torres.

Pedro-Torres
Pedro Torres revolucionó la televisión en vivo con Big Brother. (Agencia México)

De acuerdo con su hijo Pedro Antonio, fruto de la relación del productor con la actriz Lucía Méndez, la ceremonia se realizó en un ambiente íntimo, entre oraciones, recuerdos y palabras de despedida. El momento permitió a la familia rendir homenaje tanto a su legado profesional como a la historia personal que compartió con sus seres queridos.

“Saltillo estuvo en el corazón de mi papá, mi papá creció aquí y estamos arraigados a Saltillo, por eso estamos aquí para regresarlo a su tierra”, comentó el productor a un medio local.

pedro-torres-pedro-antonio.jpg
Pedro Torres y su hijo, Pedro Antonio. (Instagram.)

Después de la misa, el hijo de Lucía Mendez habló de la posibilidad de que como un homenaje póstumo, una calle de Saltillo lleve el nombre de su papá.

Hace mucho le dieron ese reconocimiento, creo que en 2009, pero no sabía si este año se lo van a dar otra vez, me estas dando la noticia y eso me pon muy feliz, me encantaría saber en qué calle para poder estar ahí”, platicó.

Hijos de Pedro Torres lo celebran con recuerdos y mensajes

Los hijos del productor Pedro Torres lo recordaron con un emotivo homenaje en redes sociales el pasado 21 de febrero, fecha en la que habría celebrado 73 años. A través de mensajes, fotografías y videos, la familia compartió recuerdos íntimos para honrar la memoria del hombre que, más allá de su trayectoria en la televisión, fue para ellos un papá cercano, cómplice y guía.

Pedro Antonio Torres y Pedro Torres
Pedro Antonio Torres y Pedro Torres (Instagram)

Las publicaciones estuvieron acompañadas de imágenes que reflejan momentos cotidianos y familiares, dejando ver el profundo vínculo afectivo que mantenían con él.

El primero en recordar la fecha fue Pedro Antonio Torres, hijo del productor y de la actriz Lucía Méndez, quien compartió una serie de fotografías junto a su papá con un breve pero significativo mensaje: “Feliz cumple, pa. Hoy hubieras cumplido 73. Te extraño”, escribió, dejando ver la nostalgia que marcó la fecha para la familia.

Por su parte, Apolonia Torres, primogénita del productor y fruto de su primer matrimonio con Carolina Gutiérrez, también lo recordó con un video y varias fotografías publicadas en su cuenta de Instagram. Junto a las imágenes, dedicó unas palabras llenas de cariño: “Besos hasta el cielo a mi amadísimo padre. Cada día te extraño más”.

A este homenaje también se sumó Emilia Torres, hija de Pedro Torres y de la empresaria Alexica Silveyra, quien compartió una fotografía acompañada de un extenso mensaje dedicado a su papá: “Hoy, en tu cumpleaños celebro tu vida y el legado que dejaste. Han pasado tres semanas desde que ya no estás y aun así no ha habido un solo momento en el que no te haya sentido conmigo. Mi papá, mi guía, mi mejor amigo”, escribió.

Pedro Torres y Emilia
Pedro Torres y Emilia (Instagran)

En su mensaje, Emilia también agradeció las enseñanzas que recibió de él y la influencia que tuvo en su formación personal: “Gracias a ti soy quien soy. Gracias por enseñarme con el ejemplo a disfrutar la vida, a no rendirme y a perseguir siempre mis sueños”.

