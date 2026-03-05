Dentro de la demanda interpuesta por los hermanos Cascio en contra de los herederos del patrimonio de Michael Jackson alegando haber sido víctimas de abuso sexual cuando eran menores de edad por parte del cantante, uno de ellos, Edward, aseguró que dos de los lugares donde supuestamente sufrió estos abusos fueron las casas de Elizabeth Taylor y Elton John.
Elizabeth Taylor y Elton John son mencionados en la nuevas acusaciones contra Michael Jackson por supuesto abuso sexual
El pasado 27 de febrero los hermanos Edward, Dominic, Marie-Nicole y Aldo Cascio presentaron una demanda por tráfico sexual infantil en contra del patrimonio y herederos de Michael Jackson, fallecido en 2009, argumentando que fueron abusados por el cantante cuando eran menores de edad.
Dentro de la demanda de 23 páginas que fue obtenida por People , los hermanos Cascio especificaron lugares y momentos en los que afirman haber sido víctimas de Michael Jackson.
La declaración que más ha llamado la atención es la de Edward debido a la mención que hace a Elton John y Elizabeth Taylor.
Edward Cascio alega que fue agredido sexualmente por Michael Jackson, no solo dentro del rancho del cantante en California, Neverland Ranch, también durante viajes dentro de Estados Unidos y al extranjero, entre ellos los que realizó junto al cantante como parte del Dangerous World Tour, así como en visitas que hicieron a la residencia en Suiza de Elizabeth Taylor y a la de Elton John en Reino Unido.
No se han revelado más detalles sobre la mención de Elton y Elizabeth en la demanda, así como ni el cantante británico, ni el equipo de la fallecida actriz han declarado al respecto de este tema.
La amistad entre Michael Jackson, Elizabeth Taylor y Elton John
Elizabeth Taylor y Michael Jackson tuvieron una amistad muy cercana, incluso el autor Donald Bogle, escribió el libro Elizabeth and Michael: the Queen of Hollywood and the King of Pop, a Love Story, donde reveló que el cantante y la actriz se reunían para jugar con sus muñecos y animales para hablar sobre sus respectivas infancias.
Según el mismo libro, su amistad duró casi 30 años, se caracterizó por ser muy cercana, e incluso asistieron a diversos eventos públicos juntos. Incluso Elizabeth asistió al funeral de Michael, donde se le vio afectada por el fallecimiento de Jackson.
En cuanto a Elton John, en el libro de memorias que publicó titulado Me, habló sobre el cantante de "Bad".
“Conocí a Michael cuando era un chico de 13 ó 14 años…era el chico más adorable que nadie se pueda imaginar, pero en algún momento comenzó a aislarse del resto del mundo, de la misma forma en que lo hizo Elvis”, escribió en su texto.
“Dios sabe qué pasaba por esa cabeza suya o qué medicamentos le estaban dando, pero cada vez que me lo encontraba siempre acababa pensando que ese pobre hombre había perdido la cabeza”, haciendo referencia a la preocupación que tenía Elton John por la salud mental de Jackson.
“Y no lo digo de una manera humorística. Padecía una enfermedad mental muy real, y resultaba muy perturbador estar cerca suyo”, agregó el cantante en su autobiografía, quien también describió a Michael como alguien que prefería pasar el tiempo con niños que con adultos.
Elton John incluso contó que en una fiesta que organizó y a la que invitó a Michael, en algún momento de la noche desapareció y lo encontraron jugando con el hijo de la ama de llaves.
Mientras el abogado de Michael Jackson, Marty Singer, considera que estas acusaciones y demanda únicamente buscan conseguir dinero de la fortuna que recibieron los herederos del Rey del Pop, no ha habido una respuesta por parte de los administradores del legado de Elizabeth Taylor, Elton John o incluso de los herederos del cantante de "Thriller".