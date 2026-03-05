Elizabeth Taylor y Elton John son mencionados en la nuevas acusaciones contra Michael Jackson por supuesto abuso sexual

Elton John y Elizabeth Taylor mencionados en la demanda por abuso sexual contra el patrimonio de Michael Jackson

El pasado 27 de febrero los hermanos Edward, Dominic, Marie-Nicole y Aldo Cascio presentaron una demanda por tráfico sexual infantil en contra del patrimonio y herederos de Michael Jackson, fallecido en 2009, argumentando que fueron abusados por el cantante cuando eran menores de edad.

Dentro de la demanda de 23 páginas que fue obtenida por People , los hermanos Cascio especificaron lugares y momentos en los que afirman haber sido víctimas de Michael Jackson.

La declaración que más ha llamado la atención es la de Edward debido a la mención que hace a Elton John y Elizabeth Taylor.

Los herederos de Michael Jackson fueron demandados por los hermanos Cascio. (Getty Images)

Edward Cascio alega que fue agredido sexualmente por Michael Jackson, no solo dentro del rancho del cantante en California, Neverland Ranch, también durante viajes dentro de Estados Unidos y al extranjero, entre ellos los que realizó junto al cantante como parte del Dangerous World Tour, así como en visitas que hicieron a la residencia en Suiza de Elizabeth Taylor y a la de Elton John en Reino Unido.

No se han revelado más detalles sobre la mención de Elton y Elizabeth en la demanda, así como ni el cantante británico, ni el equipo de la fallecida actriz han declarado al respecto de este tema.