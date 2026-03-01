Demandan al patrimonio de Michael Jackson por presunto abuso sexual infantil

Cuatro hermanos presentaron una demanda civil contra el patrimonio del fallecido cantante Michael Jacksonpor presunto tráfico sexual infantil y abuso sexual ocurrido cuando eran menores de edad.
De acuerdo con la denuncia, presentada el 27 de febrero y obtenida por la revista People, Edward, Dominic, Marie-Nicole y Aldo Cascio aseguran que el artista los habría manipulado utilizando su fama, su riqueza y su entorno profesional para ganarse la confianza de la familia y posteriormente abusar de ellos. Jackson falleció en 2009 a los 50 años.
Demandan al patrimonio de Michael Jackson
Según la demanda, el cantante conoció a los hermanos a través de su papá, quien trabajaba en un hotel de lujo frecuentado por el músico. Tras establecer un vínculo cercano mediante regalos y atención constante, Jackson presuntamente los habría aislado de otros adultos, suministrado alcohol y drogas y expuesto a material pornográfico antes de cometer abusos individuales durante varios años.
El documento judicial sostiene: “Michael Jackson fue un depredador sexual infantil en serie que, durante más de una década, drogó, violó y agredió sexualmente a cada una de las demandantes, comenzando cuando algunas tenían tan solo siete u ocho años”.
La demanda afirma que los presuntos abusos habrían ocurrido en distintos países, durante giras internacionales y en múltiples propiedades vinculadas al artista, incluido el rancho Neverland en California.
En una entrevista publicada porDaily Mail, Aldo Cascio relató uno de los episodios que, según su versión, ocurrió cuando tenía siete años: “Estaba sentado en la cama con él durante el día, jugando con mi Game Boy… recuerdo que se me acercó y me bajó los pantalones cortos”.
El demandante aseguró que no comprendió la situación en ese momento y agregó: “Era Michael. Conozco a Michael, sé que me quiere, y yo lo quiero a él”. Aldo también afirmó que el cantante lo persuadía para negar cualquier comportamiento indebido ante terceros: “Me entrenaba para decirle que no a cualquier autoridad y a la policía… decía que la gente cree que esto está mal, pero se equivocan. Esto es amor”.
Asimismo, sostuvo que el artista consumía alcohol y medicamentos frente a él y que la relación le dejó profundas secuelas emocionales: “Desde la secundaria, me introdujo al infierno y a mis demonios… pensé que algún día podría querer quitarme la vida”.
Marie-Nicole Cascio también declaró que Jackson permaneció con la familia durante varios meses tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 y que posteriormente comenzaron los presuntos abusos. Según su testimonio: “Dijo que es muy normal que hombres y mujeres estén desnudos… me pidió que me desnudara. Así que hice lo que me dijo”.
Respuesta de la defensa de Michael Jackson
El abogado Marty Singer, representante del patrimonio de Jackson, rechazó categóricamente las acusaciones en declaraciones enviadas a People, calificando la demanda como: “una apropiación desesperada de dinero”.
La defensa sostuvo además que la familia Cascio defendió públicamente al artista durante más de dos décadas y que las acusaciones actuales contradicen declaraciones anteriores: “Esta nueva presentación judicial es una táctica transparente para intentar obtener cientos de millones de dólares del patrimonio y las empresas de Michael”.
Según el equipo legal, los demandantes habían afirmado durante años que el cantante nunca les causó daño y habrían amenazado con hacer públicas acusaciones si no recibían compensaciones económicas.
Antecedentes del caso
La demanda fue presentada un mes después de que los hermanos comparecieran ante un tribunal de Beverly Hills en relación con un acuerdo económico previo con los herederos del cantante, el cual describieron como un intento de silenciar a presuntas víctimas. Una audiencia de seguimiento está programada para el 5 de marzo.
Aldo Cascio también recordó su reacción tras la muerte del artista en 2009: “Sentí alivio… también tuve que fingir tristeza. Sabía que debía desempeñar este doble papel”.
Hasta ahora, el patrimonio de Michael Jackson mantiene su rechazo total a las acusaciones mientras el proceso continúa en tribunales de California.