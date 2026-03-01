Demandan al patrimonio de Michael Jackson por presunto abuso sexual infantil

Demandan al patrimonio de Michael Jackson

Según la demanda, el cantante conoció a los hermanos a través de su papá, quien trabajaba en un hotel de lujo frecuentado por el músico. Tras establecer un vínculo cercano mediante regalos y atención constante, Jackson presuntamente los habría aislado de otros adultos, suministrado alcohol y drogas y expuesto a material pornográfico antes de cometer abusos individuales durante varios años.

Michael Jackson (Getty Images)

El documento judicial sostiene: “Michael Jackson fue un depredador sexual infantil en serie que, durante más de una década, drogó, violó y agredió sexualmente a cada una de las demandantes, comenzando cuando algunas tenían tan solo siete u ocho años”.

La demanda afirma que los presuntos abusos habrían ocurrido en distintos países, durante giras internacionales y en múltiples propiedades vinculadas al artista, incluido el rancho Neverland en California.

En una entrevista publicada por Daily Mail, Aldo Cascio relató uno de los episodios que, según su versión, ocurrió cuando tenía siete años: “Estaba sentado en la cama con él durante el día, jugando con mi Game Boy… recuerdo que se me acercó y me bajó los pantalones cortos”.

Michael Jackson (Getty Images)

El demandante aseguró que no comprendió la situación en ese momento y agregó: “Era Michael. Conozco a Michael, sé que me quiere, y yo lo quiero a él”. Aldo también afirmó que el cantante lo persuadía para negar cualquier comportamiento indebido ante terceros: “Me entrenaba para decirle que no a cualquier autoridad y a la policía… decía que la gente cree que esto está mal, pero se equivocan. Esto es amor”.

Asimismo, sostuvo que el artista consumía alcohol y medicamentos frente a él y que la relación le dejó profundas secuelas emocionales: “Desde la secundaria, me introdujo al infierno y a mis demonios… pensé que algún día podría querer quitarme la vida”.