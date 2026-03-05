Bruno Mars regresa a CDMX: fechas y cuándo comprar boletos para sus conciertos

¿Cuándo serán los conciertos de Bruno Mars en Ciudad de México?

Bruno Mars ofrecerá cuatro conciertos en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, el mismo lugar que el artista fue encargado de inaugurar en agosto del 2024 tras la remodelación que tuvo el antiguo Foro Sol.

Bruno Mars (RRSS)

Los conciertos serán los próximos 3, 4, 7 y 8 de diciembre, como parte de su esperado regreso a los escenarios del país. Los espectáculos también contarán con la participación especial de Anderson .Paak, quien se presentará bajo su alter ego DJ Pee.Wee, una colaboración que se ha vuelto habitual en los shows del cantante hawaiano y que promete sumar energía y ritmo a cada una de las noches.

¿Cómo registrarte para la Preventa Fans?

La venta de boletos para sus conciertos de Bruno Mars en la Ciudad de México comenzará dentro de unos días. La primera etapa será una venta especial para fans. Para poder participar, deberás registrarte previamente en esta página.

Bruno Mars anunció su regreso como solista este 2026 luego de 10 años de ausencia. (Getty Images)

Es importante considerar que esta preventa quedará vinculada a la cuenta de Ticketmaster con la que realices el registro. El plazo para inscribirte estará disponible hasta el 9 de marzo a las 4:00 PM.

La venta para fans se realizará a través de Ticketmaster el 11 de marzo en dos horarios distintos. A partir de las 12:00 PM podrás comprar boletos para los conciertos del 3 y 4 de diciembre, mientras que desde las 2:00 PM estarán disponibles las entradas para las fechas del 7 y 8 de diciembre. Cada cuenta podrá adquirir un máximo de cuatro boletos y podrá pagarse con cualquier tarjeta de crédito o débito.