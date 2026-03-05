Bruno Mars regresa a CDMX: fechas y cuándo comprar boletos para sus conciertos

Bruno Marsanunció su regreso al país con The Romantic Tour, una serie de conciertos que incluirá cuatro presentaciones en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.
El anuncio llega, además, en un momento en el que el artista ha generado conversación entre sus seguidores por su más reciente video, en el que incorporó diversas referencias a la cultura mexicana, con elementos inspirados en el regional y en la iconografía del país.
¿Cuándo serán los conciertos de Bruno Mars en Ciudad de México?
Bruno Mars ofrecerá cuatro conciertos en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, el mismo lugar que el artista fue encargado de inaugurar en agosto del 2024 tras la remodelación que tuvo el antiguo Foro Sol.
Los conciertos serán los próximos 3, 4, 7 y 8 de diciembre, como parte de su esperado regreso a los escenarios del país. Los espectáculos también contarán con la participación especial de Anderson .Paak, quien se presentará bajo su alter ego DJ Pee.Wee, una colaboración que se ha vuelto habitual en los shows del cantante hawaiano y que promete sumar energía y ritmo a cada una de las noches.
¿Cómo registrarte para la Preventa Fans?
La venta de boletos para sus conciertos de Bruno Mars en la Ciudad de México comenzará dentro de unos días. La primera etapa será una venta especial para fans. Para poder participar, deberás registrarte previamente en esta página.
Es importante considerar que esta preventa quedará vinculada a la cuenta de Ticketmaster con la que realices el registro. El plazo para inscribirte estará disponible hasta el 9 de marzo a las 4:00 PM.
La venta para fans se realizará a través de Ticketmaster el 11 de marzo en dos horarios distintos. A partir de las 12:00 PM podrás comprar boletos para los conciertos del 3 y 4 de diciembre, mientras que desde las 2:00 PM estarán disponibles las entradas para las fechas del 7 y 8 de diciembre. Cada cuenta podrá adquirir un máximo de cuatro boletos y podrá pagarse con cualquier tarjeta de crédito o débito.
¿Cuándo será la venta general de boletos para los conciertos de Bruno Mars en Ciudad de México?
Para quienes no logren conseguir entradas durante la preventa, la venta general comenzará el 12 de marzo a través de Ticketmaster, con los mismos horarios establecidos para cada concierto.
Los boletos para las presentaciones del 3 y 4 de diciembre estarán disponibles a partir de las 12:00 horas, mientras que las entradas para los shows del 7 y 8 de diciembre se pondrán a la venta desde las 14:00 horas.
Hasta el momento no se han compartido los precios de los boletos para los shows de Bruno Mars en la Ciudad de México.