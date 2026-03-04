John Sutcliffe: la historia poco conocida detrás del periodista que conmovió en el Super Bowl

John Sutcliffe revela por qué lloró tras el show de Bad Bunny en el Super Bowl

Pocos saben que detrás de esa seguridad frente a cámara hay una historia personal poco común. John es disléxico. De niño batallaba con las letras, las invertía, iba a terapias. “Es bien difícil escribir”, Nos cuenta en entrevista.

Aun así, estudió Administración de Empresas, pero terminó dedicándose a lo que realmente quería hacer. Su papá le dio cinco años para intentar vivir del periodismo, y no necesitó más.

Esa disciplina y preparación son parte de su identidad profesional. Pero hace unas semanas, en el Super Bowl, lo que se volvió viral no fue una primicia ni una exclusiva: fue su reacción al show del medio tiempo.

Después del show de Bad Bunny, Sutcliffe se quebró en vivo. El video recorrió el mundo. Y aunque pudo haber aprovechado la atención con entrevistas, no lo hizo.

“Casi no hago entrevistas. Esta es la segunda que hago”, cuenta. “No lo hice por publicidad. Lo hice por sentimiento. Estoy consciente que se volvió viral en el mundo, y hoy en día es muy difícil volverte viral sin haber hecho una tontería”, cuenta sobre el video del pasado 8 de febrero que en poco tiempo alcanzó millones de reproducciones.

Para él, lo que pasó esa noche fue más que un half time show. Fue una representación, fue una identidad. Fue ver, por primera vez en el evento deportivo más importante de Estados Unidos, un escenario dominado por el español.