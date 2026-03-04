Demi Lovato acepta que fue 'difícil' crecer junto a Selena Gomez y Miley Cyrus en Disney Channel

El pasado 3 de marzo, durante el episodio del podcast Baby, This Is Keke Palmer, de la también ex actriz infantil Keke Palmer . Lovato, de 33 años, habló acerca de la vida bajo los reflectores y cómo fue alcanzar la fama junto a sus compañeras de Disney Channel, Selena Gomez y Miley Cyrus.

Palmer, de 32 años, le preguntó a la ex protagonista de Sonny with a Chance cómo manejó una situación en la que la industria “siempre las estaba enfrentando” entre sí, intentando coronar a “la chica número uno”.

Lovato se unió a Disney Channel en 2007 con la serie corta As the Bell Rings, mientras Cyrus protagonizaba Hannah Montana (2006-2011) y Gomez estaba al frente de Wizards of Waverly Place (2007–2012