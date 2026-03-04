Publicidad

Espectáculos

Demi Lovato acepta que fue 'difícil' crecer junto a Selena Gomez y Miley Cyrus en Disney Channel

Demi Lovato continúa hablando abiertamente sobre las realidades y dificultades de haber sido una estrella infantil.
mié 04 marzo 2026 08:44 PM
Demi Lovato

El pasado 3 de marzo, durante el episodio del podcast Baby, This Is Keke Palmer, de la también ex actriz infantil Keke Palmer . Lovato, de 33 años, habló acerca de la vida bajo los reflectores y cómo fue alcanzar la fama junto a sus compañeras de Disney Channel, Selena Gomez y Miley Cyrus.

Palmer, de 32 años, le preguntó a la ex protagonista de Sonny with a Chance cómo manejó una situación en la que la industria “siempre las estaba enfrentando” entre sí, intentando coronar a “la chica número uno”.

Lovato se unió a Disney Channel en 2007 con la serie corta As the Bell Rings, mientras Cyrus protagonizaba Hannah Montana (2006-2011) y Gomez estaba al frente de Wizards of Waverly Place (2007–2012

Una amistad que le dio seguridad

Lovato, quien usa los pronombres she/they (ella/elle), comentó en el podcast que ella y Selena Gomez ya eran amigas antes de su etapa en Disney Channel. “En realidad estuvimos juntas en Barney & Friends, así que sentí una especie de seguridad cuando entré a Disney Channel porque ya tenía una amistad construida allí”, comentó.

2011 Teen Choice Awards - Arrivals
Getty Images (Jason Merritt/Getty Images)

Añadió que en ese momento se sentía muy “agradecida” y que “siempre estaré agradecida por la amistad que tengo y continúo teniendo”.

Comparaciones y presión en la cima del éxito juvenil

Mientras continuaba, la cantante de Here We Go Again confesó que fue “difícil” lidiar con las comparaciones constantes con Miley Cyrus y Selena Gomez.

Premiere Of Walt Disney Pictures' "Hannah Montana The Movie" - Arrivals
Getty Images (Alberto E. Rodriguez/Getty Images)

“Naturalmente tienes inseguridades a una edad temprana”, dijo Demi Lovato. “Así que empiezas a compararte con otras personas”.

2025 LACMA Art+Film Gala
Getty Images (Frazer Harrison/Getty Images)

“Pero algo que mi mamá me inculcó fue: ‘Hay espacio para todos. No es una competencia’”, agregó la intérprete de Don't Forget. “Eso fue lo que realmente mantuve presente. Eso fue lo que me ayudó a superar esa etapa. Yo siempre estaba apoyando a todos”.

Del Disney Channel al éxito en el pop

Después de dejar Disney Channel, ambas estrellas continuaron con exitosas carreras en el pop, apoyándose públicamente en sus proyectos.

2011 MTV Video Music Awards - Red Carpet
Getty Images (Christopher Polk/Getty Images)

Más recientemente, en septiembre de 2025, Demi Lovato elogió el más reciente álbum de Selena Gomez y su esposo Benny Blanco, I Said I Love You First, asegurando que hicieron un “trabajo realmente, realmente genial”.

“Me encantan las canciones del álbum”, dijo Lovato durante una aparición en Watch What Happens Live with Andy Cohen, donde también destacó que disfrutó especialmente el tema Bluest Flame.

Mientras tanto, un par de meses antes, Selena Gomez celebró las exitosas trayectorias de Demi Lovato y Miley Cyrus.

Chevy Rocks The Future - Arrivals
Getty Images (Mark Davis/Getty Images)

“Desde los Jonas Brothers hasta Miley [Cyrus] y Demi [Lovato]”, dijo Gomez en el pódcast Therapuss. “Es bueno ver que todos estén haciendo lo suyo”.

Recuerdos agridulces de una etapa que lo cambió todo

Durante su entrevista del 3 de marzo, Demi Lovato le contó a Keke Palmer que tiene sentimientos encontrados sobre su etapa en Disney Channel.

“Hay muchísimas emociones que vienen a mi mente cuando pienso en ese periodo de mi vida”, dijo Lovato.

Disney & ABC Television Group Summer Press Junket
Getty Images (Frederick M. Brown/Getty Images)

“Fueron los años que lo comenzaron todo para mí, y tengo recuerdos muy bonitos”, añadió. “Algunos no tan bonitos por las dificultades que atravesé mientras grababa esos programas”.

Lovato también compartió: “Saben, haber luchado con un trastorno alimenticio mientras estaba frente a la cámara fue realmente difícil. Batallé mucho con mi salud mental, pero al final, tengo recuerdos muy entrañables. Hice amistades que tendré por el resto de mi vida”.

2013 Disney Parks Christmas Day Parade
Getty Images (Handout/Getty Images)

Tags

Demi Lovato Selena Gomez Miley Cyrus

