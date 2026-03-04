Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Espectáculos

Ana Brenda Contreras revela el diagnóstico que la mantuvo hospitalizada

Ana Brenda Contreras explicó los motivos que la llevaron a ser hospitalizada, revelando que se trató de una infección de salmonella combinada con agotamiento postparto.
mié 04 marzo 2026 11:56 AM
22nd Annual Latin GRAMMY Awards - Arrivals
Ana Brenda Contreras. (Getty Images)

Ana Brenda Contreras reapareció públicamente para hablar sobre una etapa complicada de su salud que, hasta ahora, había mantenido en reserva.

Durante la emisión del programa Hoy, la actriz detalló los momentos de angustia y confusión que vivió tras ser hospitalizada en Nueva York, donde tuvo que permanecer varios días internada antes de recibir un diagnóstico.

Publicidad

Ana Brenda Contreras revela el diagnóstico que la mantuvo hospitalizada en Nueva York

Ana Brenda Contreras, conocida por su trayectoria en telenovelas como Sortilegio, Teresa, Corazón indomable y Por amar sin ley, entre otras, no evitó reconocer que la experiencia fue dura y preocupante tanto para ella como para su familia. Fue precisamente en el matutino donde, con sinceridad y emoción, explicó qué fue lo que realmente le ocurrió.

Ante las cámaras del programa matutino, Ana Brenda aseguró que los médicos determinaron que había contraído salmonella, una infección gastrointestinal que le provocó fuertes malestares y que se sumó a un agotamiento postparto intenso tras convertirse recientemente en mamá.

"Resultó que era salmonella, no supimos y yo creo que también se juntó con que tenía un agotamiento brutal postparto… No supieron lo que tenía, estuve internada varios días en Nueva York, se siente horrible”, explicó la actriz durante la entrevista.

ana-brenda.jpg
Ana Brenda Contreras (Quién )

Publicidad

'Polen', la nueva serie de Ana Brenda Contreras

La actriz añadió que en ningún momento imaginó que su malestar sería tan serio, y que el proceso de diagnóstico y atención médica la tomó por sorpresa, obligándola a permanecer varios días en hospitalización lejos de México. Pese al susto, Ana Brenda enfatizó que ahora se siente mejor y continúa con su recuperación, agradecida por el apoyo de su familia y de sus seguidores.

Además, la actriz compartió con el público que esta recuperación forma parte de un regreso gradual a su vida profesional y está feliz de que su nueva serie Polen, que se transmitirá a través de ViX ya esté disponible para el público, un proyecto que le entusiasma profundamente y del cual se siente orgullosa.

"Esta serie que estoy muy feliz que por fin la puedan ver, porque de verdad estoy muy orgullosa de ella… De repente una como actriz es difícil verte, pero la vi y dije ‘esa es una serie que yo vería y recomendaría a mis amigos’, estoy muy feliz”, contó.

Publicidad

Tags

Ana Brenda Contreras

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

31 Mujeres.jpg

Publicidad