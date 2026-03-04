Ana Brenda Contreras revela el diagnóstico que la mantuvo hospitalizada

'Polen', la nueva serie de Ana Brenda Contreras

La actriz añadió que en ningún momento imaginó que su malestar sería tan serio, y que el proceso de diagnóstico y atención médica la tomó por sorpresa, obligándola a permanecer varios días en hospitalización lejos de México. Pese al susto, Ana Brenda enfatizó que ahora se siente mejor y continúa con su recuperación, agradecida por el apoyo de su familia y de sus seguidores.

Además, la actriz compartió con el público que esta recuperación forma parte de un regreso gradual a su vida profesional y está feliz de que su nueva serie Polen, que se transmitirá a través de ViX ya esté disponible para el público, un proyecto que le entusiasma profundamente y del cual se siente orgullosa.

"Esta serie que estoy muy feliz que por fin la puedan ver, porque de verdad estoy muy orgullosa de ella… De repente una como actriz es difícil verte, pero la vi y dije ‘esa es una serie que yo vería y recomendaría a mis amigos’, estoy muy feliz”, contó.