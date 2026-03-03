"Siempre estaré agradecido": Juan Pablo Medina celebra la oportunidad de inyectarle vida y emociones reales a ‘Doc’

El personaje “no podía llegar en un mejor momento”, afirma el actor quien en cuanto puso sus ojos en el libreto sabía que tenía mucho que aportarle. “Entendía muy bien el momento en el que el personaje arranca este proyecto y fueron cinco meses de mucho trabajo y de entender este personaje desde la empatía, la pérdida y las segundas oportunidades”, explica en exclusiva para Quién.

Juan Pablo Medina protagoniza 'Doc', un drama médico que llegó en un inmejorable momento en su vida y en su carrera

Con más de 25 años de carrera frente a las cámaras, Juan Pablo Medina afirma que “los recuerdos son los que nos hacen” y el abordar un personaje que sufre una pérdida que refleja la que él experimentó en la vida real y lo obligó —y, al mismo tiempo, le permitió— reiniciarse y reinventarse, se convirtió en un ejercicio de memoria y de creación que agradece profundamente, pues también fue sanador.

“En mi vida, estoy en un momento donde puedo perfectamente entender por lo que está pasando este personaje, que tiene un accidente, que pierde 12 años de memoria y se va enterando de qué es lo que perdió y en lo que se convirtió; y que trata de entender realmente quién es, a partir de ese momento, porque no tiene recuerdos”, señala.

Juan Pablo Medina protagoniza 'Doc' (Archivo Quién)

La historia de Doc está planteada desde la empatía. La empatía por un personaje que se muestra y se ve vulnerable a sí mismo, pero que trabaja todos los días (todos los episodios) en conexión con las vulnerabilidades de los demás, mostrando su propia empatía.

“Creo que es algo que he aprendido en estos años”, afirma Chespi y subraya: “A la buena. Creo que yo tuve una segunda oportunidad de vida muy retadora, pero muy hermosa, y creo que el personaje está pasando por ahí”, puntualiza.