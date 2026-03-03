Julio Iglesias contraataca y lleva a juicio a medio español por acusaciones de abuso

Julio Iglesias exige rectificación tras reportaje sobre denuncias en su contra

La defensa de Julio Iglesias solicita un acto de conciliación en el que los demandados reconozcan el daño causado y rectifiquen la información publicada.

Julio Iglesias (Getty Images)

En el escrito, el equipo legal del cantante exige el reconocimiento expreso del perjuicio a su honor, intimidad y presunción de inocencia; la rectificación y eliminación de los contenidos difundidos, incluidos los artículos y el pódcast La casa de Julio Iglesias, el compromiso de no volver a publicar información que consideren difamatoria; y una indemnización cuya cuantía sería determinada por peritos.

La demanda surge después de que el 13 de enero de 2026 elDiario.es publicara, en colaboración con Univision Noticias, una investigación de tres años con testimonios de 15 exempleados que trabajaron en propiedades del artista en República Dominicana, Bahamas y España. Dos mujeres relataron presuntas agresiones sexuales ocurridas en 2021, además de describir un ambiente de intimidación y maltrato laboral.

Julio Iglesias (AFP)

El 5 de enero de 2026, ambas denunciantes acudieron a la Fiscalía de la Audiencia Nacional con apoyo de la organización Women’s Link. Sin embargo, el 23 de enero el caso fue archivado por falta de jurisdicción, al tratarse de hechos ocurridos fuera de territorio español.

La defensa de Julio Iglesias sostiene que el medio presentó los testimonios como hechos probados sin una resolución judicial y que no se respetó su derecho a la presunción de inocencia. Por su parte, el cantante negó categóricamente las acusaciones en un comunicado: “No he abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer; son absolutamente falsas”.