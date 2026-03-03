Julio Iglesias contraataca y lleva a juicio a medio español por acusaciones de abuso

Julio Iglesias presentó una demanda de conciliación contra el medio digital elDiario.es, su director Ignacio Escolar y otros cuatro responsables editoriales, a quienes acusa de haber impulsado un “montaje periodístico” y una campaña para dañar su reputación.
La acción legal fue interpuesta el lunes 2 de marzo de 2026 ante un juzgado de Madrid como paso previo obligatorio a una posible querella por injurias y calumnias, según confirmó su abogado, José Antonio Choclán, al medio Okdiario.
Julio Iglesias exige rectificación tras reportaje sobre denuncias en su contra
La defensa de Julio Iglesiassolicita un acto de conciliación en el que los demandados reconozcan el daño causado y rectifiquen la información publicada.
En el escrito, el equipo legal del cantante exige el reconocimiento expreso del perjuicio a su honor, intimidad y presunción de inocencia; la rectificación y eliminación de los contenidos difundidos, incluidos los artículos y el pódcast La casa de Julio Iglesias, el compromiso de no volver a publicar información que consideren difamatoria; y una indemnización cuya cuantía sería determinada por peritos.
La demanda surge después de que el 13 de enero de 2026 elDiario.es publicara, en colaboración con Univision Noticias, una investigación de tres años con testimonios de 15 exempleados que trabajaron en propiedades del artista en República Dominicana, Bahamas y España. Dos mujeres relataron presuntas agresiones sexuales ocurridas en 2021, además de describir un ambiente de intimidación y maltrato laboral.
El 5 de enero de 2026, ambas denunciantes acudieron a la Fiscalía de la Audiencia Nacional con apoyo de la organización Women’s Link. Sin embargo, el 23 de enero el caso fue archivado por falta de jurisdicción, al tratarse de hechos ocurridos fuera de territorio español.
La defensa de Julio Iglesias sostiene que el medio presentó los testimonios como hechos probados sin una resolución judicial y que no se respetó su derecho a la presunción de inocencia. Por su parte, el cantante negó categóricamente las acusaciones en un comunicado: “No he abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer; son absolutamente falsas”.
Julio Iglesias demanda a funcionaria del gobierno español
Esta nueva demanda se suma a la que el cantante interpuso el 24 de febrero en contra de la vicepresidenta segunda del Gobierno de España y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, por declaraciones que considera injuriosas y calumniosas.
Las acusaciones que motivaron la demanda provienen de una publicación que Yolanda Díaz realizó el 13 de enero de 2026 en su cuenta de la red social Bluesky (@yolandadiaz.bsky.social).
La vicepresidenta compartió una noticia titulada “Extrabajadoras de las mansiones de Julio Iglesias acusan al cantante de agresiones sexuales” y añadió su propio comentario: “Escalofriantes testimonios (…) Abusos sexuales y una situación de esclavitud con una estructura de poder basada en la agresión permanente”.
El escrito presentado por el abogado José Antonio Choclán solicita que la vicepresidenta rectifique públicamente sus declaraciones y reconozca el carácter gravemente injurioso y calumnioso de sus palabras. Además, exige que admita que incurrió en un juicio paralelo indebido desde su posición como autoridad pública y que indemnice a Julio Iglesias con la cantidad que determine el tribunal, por el daño social causado a su honor, imagen y reputación.