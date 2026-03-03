Caso Epstein: Bill Clinton explica su controversial fotografía en un jacuzzi con una mujer

Con la revelación de los archivos Epstein, vio la luz una serie de fotografías controversiales de figuras poderosas, una de ellas la del ex presidente de los Estados Unidos Bill Clinton en un jacuzzi junto a una mujer de identidad desconocida (su cara fue cubierta con un recuadro negro con el fin de resguardar su identidad). La imagen confirmaría el nexo del político con el empresario acusado de tráfico sexual y abuso de menores.
Semanas después de la controversia que generó la imagen, Bill tocó el tema en su declaración ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, que tuvo una duración de cuatro horas y media.
Durante su declaración ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes en Chappaqua, Nueva York, el pasado 27 de febrero, Bill Clinton, ex presidente de los Estados Unidos, fue cuestionado sobre la fotografía publicada por el Departamento de Justicia del mismo país, como parte de los archivos relacionados al caso de Jeffrey Epstein.
En la controversial fotografía, que se ha vuelto viral en internet, se puede ver a Bill Clinton en un jacuzzi con los brazos relajados detrás de su cabeza junto a una mujer cuya identidad es desconocida, ya que el Gobierno de Estados Unidos cubrió su rostro antes de publicar la imagen. También se pueden apreciar los pies de una persona caminando junto al jacuzzi donde se encuentra el ex presidente.
¿Qué explicación dio el ex presidente Bill Clinton?
“No, no creo que se supiera que se tomó esa foto”, respondió el presidente al ser cuestionado sobre los detalles de la imagen. Según el ex presidente, la foto fue tomada en un viaje que él y su “equipo que trabajaba en el tema del SIDA” realizaron a Brunéi. Bill también confirmó que el “señor Epstein estaba ahí y la señora Maxwell”.
Según Clinton, el sultán de Brunéi, a quien describió como “alguien a quien llegué a conocer bien durante mis ocho años como presidente”, los invitó a quedarse ahí y a apoyarlo con su iniciativa contra el SIDA: “Me dijo que quería que me hospedara en ese hotel y que esperaba que usara la piscina. Así que lo hice, luego me salí y me fui a dormir exhausto”.
El ex presidente también fue cuestionado sobre si recordaba las presencia de otras personas en el jacuzzi: “No creo que hubiera nadie en el jacuzzi, ni siquiera… había olvidado que hubiera alguien en el jacuzzi, pero era grande".
“No se quién es”, agregó Clinton cuando fue cuestionado sobre la identidad de la mujer que se ve a un costado de él. El presidente también respondió que no sabía si había menores de edad en la alberca y mencionó que cree que “todos [demás personas en la alberca] ahí formaban parte de nuestro grupo, era tarde en la noche y también creo que había un agente del Servicio Secreto al otro extremo de la piscina”.
El presidente también mencionó que la alberca se encontraba dentro de “una habitación de hotel y el sultán quería que nos quedáramos ahí, esa piscina grande estaba en el mismo piso donde había varias suites. Nadé un poco, me senté en el jacuzzi cinco minutos o lo que haya sido, me salí y me fui a dormir”.
Clinton aseguró con un rotundo “No” que no mantuvo ningún tipo de actividad sexual esa ocasión.