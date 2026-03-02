Michelle Williams rompe el silencio tras la muerte de James Van Der Beek, su coprotagonista de 'Dawson's Creek'

Michelle Williams habla por primera vez de la muerte de James Van Der Beek

Michelle Williams habló por primera vez sobre la muerte de su excompañero de Dawson's Creek, James Van Der Beek , durante una entrevista concedida el domingo 1 de marzo en los Actor Awards 2026 en Los Ángeles. Visiblemente conmovida, la actriz de 45 años compartió cómo la pérdida del actor la ha impactado emocionalmente y recordó la gran amistad que tuvieron durante los años en que protagonizaron la icónica serie juvenil.

Michelle Williams (Getty Images)

Cuando se le preguntó si estaba pensando en el fallecido actor mientras aceptaba su premio, declaró: “Estoy pensando en él y estoy pensando en su familia constantemente", expresó. “También quiero decir que, como amiga de James y amiga de la familia, ha sido increíble ver la respuesta tras su fallecimiento. Realmente quiero agradecer a todas y cada una de las personas que contribuyeron a sostener sus vidas y las de sus hijos. Es algo increíblemente significativo de presenciar”.

James Van Der Beek dio vida a Dawson Leery, el protagonista del icónico drama juvenil Dawson's Creek, mientras que Michelle Williams interpretó a Jen Lindley. La serie se mantuvo al aire durante seis temporadas, entre 1998 y 2003.

Michelle Williams, James Van Der Beek, Joshua Jackson y Katie Holmes (Getty Images)

Tras revelar en noviembre de 2024 que padecía cáncer colorrectal, el actor mantuvo contacto cercano con Michelle, quien aseguró en abril de 2025 que estaba para él “en todos los sentidos”. Meses después, la actriz organizó una reunión solidaria del elenco de Dawson's Creek para recaudar fondos para F Cancer. Aunque el actor no pudo asistir por motivos de salud, Williams expresó entonces: “Crecimos en Capeside y ese es un vínculo que durará toda la vida… siempre estaremos aquí para él”.