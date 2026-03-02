Michelle Williams rompe el silencio tras la muerte de James Van Der Beek, su coprotagonista de 'Dawson's Creek'

En una noche marcada por la emoción, Michelle Williams dedicó unas palabras llenas de nostalgia al recordar a su excompañero de la serie Dawson's Creek, James Van Der Beek, quien falleció el miércoles 11 de febrero tras una batalla contra el cáncer colorrectal en etapa tres a los 48 años.
Luego de ganar el premio al Actor a Mejor Actriz en una Película para Televisión o Serie Limitada por Dying for Sex en los Actor Awards 2026, la actriz habló con Entertainment Tonight y confesó que el actor estuvo presente en sus pensamientos durante toda la ceremonia.
Michelle Williams habla por primera vez de la muerte de James Van Der Beek
Michelle Williams habló por primera vez sobre la muerte de su excompañero de Dawson's Creek, James Van Der Beek, durante una entrevista concedida el domingo 1 de marzo en los Actor Awards 2026 en Los Ángeles. Visiblemente conmovida, la actriz de 45 años compartió cómo la pérdida del actor la ha impactado emocionalmente y recordó la gran amistad que tuvieron durante los años en que protagonizaron la icónica serie juvenil.
Cuando se le preguntó si estaba pensando en el fallecido actor mientras aceptaba su premio, declaró: “Estoy pensando en él y estoy pensando en su familia constantemente", expresó. “También quiero decir que, como amiga de James y amiga de la familia, ha sido increíble ver la respuesta tras su fallecimiento. Realmente quiero agradecer a todas y cada una de las personas que contribuyeron a sostener sus vidas y las de sus hijos. Es algo increíblemente significativo de presenciar”.
James Van Der Beek dio vida a Dawson Leery, el protagonista del icónico drama juvenil Dawson's Creek, mientras que Michelle Williams interpretó a Jen Lindley. La serie se mantuvo al aire durante seis temporadas, entre 1998 y 2003.
Tras revelar en noviembre de 2024 que padecía cáncer colorrectal, el actor mantuvo contacto cercano con Michelle, quien aseguró en abril de 2025 que estaba para él “en todos los sentidos”. Meses después, la actriz organizó una reunión solidaria del elenco deDawson's Creek para recaudar fondos para F Cancer. Aunque el actor no pudo asistir por motivos de salud, Williams expresó entonces: “Crecimos en Capeside y ese es un vínculo que durará toda la vida… siempre estaremos aquí para él”.
Piden apoyo para la familia de James Van Der Beek
Las emotivas declaraciones de Michelle Williams llegaron semanas después del fallecimiento del actor a los 48 años el pasado 11 de febrero, luego de una larga batalla contra el cáncer colorrectal. En ese momento, su esposa, Kimberly Van Der Beek , confirmó la noticia y aseguró que el actor “falleció en paz”. “Enfrentó sus últimos días con coraje, fe y gracia”, escribió en Instagram.
Ese mismo día se lanzó una campaña en GoFundMe para apoyar a Kimberly y a sus seis hijos tras la muerte del actor.
“James Van Der Beek fue un querido esposo, padre y amigo que marcó la vida de todos los que lo rodeaban”, señalaba la descripción publicada en la plataforma. El comunicado también explicaba que, tras una larga batalla contra el cáncer, el actor había dejado a su familia enfrentando no solo el duelo emocional, sino también una fuerte deuda económica derivada de los cuidados médicos y el acompañamiento durante su enfermedad.
Hasta el momento la recaudación ha alcanzado los 2.75 millones de dólares, superando ampliamente la meta inicial de 1.5 millones fijada para ayudar a la familia.