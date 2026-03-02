Las primeras fotos de la boda civil de Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux

La boda de Charles Leclerc y Alexandra Saint-Mleux se realizó en Mónaco, a pocos días de que arranque la temporada 2026 del Campeonato Mundial de Fórmula 1.

Las imágenes, compartidas a través de redes sociales, muestran a la pareja sonriente, cómplice y muy emocionada en uno de los días más importantes de su vida. La boda de Charles Leclerc y Alexandra Saint-Mleux se llevó a cabo en Mónaco, el sábado pasado, a pocos días de que inicie la nueva temporada de la Fórmula 1.



En las imágenes compartidas por ambos a través de sus respectivas redes sociales, se aprecia una atmósfera sofisticada, con una decoración cuidada al detalle. Los seguidores del piloto de Fórmula 1 no tardaron en reaccionar, llenando las publicaciones de mensajes de felicitación.

En las fotografías se observa a los recién casados caminando de la mano, intercambiando miradas y sellando su unión con un beso.