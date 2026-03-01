Benny Blanco, esposo de Selena Gomez, enfrenta burlas virales y aclara rumores sobre su higiene personal

Benny Blanco responde a la polémica viral por sus pies sucios

Benny Blanco decidió responder públicamente a la inesperada polémica viral que surgió en redes sociales tras la difusión de un video en el que sus pies fueron calificados como “sucios” por los fans. La controversia escaló hasta involucrar a su esposa, Selena Gomez, con usuarios incluso pidiéndole que se divorciara de él. Ante la ola de comentarios, el músico abordó el tema con humor durante su visita a Jimmy Kimmel Live, donde defendió su higiene personal y convirtió el momento viral en una escena cómica en televisión nacional.

Benny Blanco, esposo de Selena Gomez, impactó al dejar sus pies sucios en su nuevo podcast (Podcast / Friends Keep Secrets )

“Tengo unos pies estupendos”, insistió Blanco durante la entrevista, después de que el presentador mencionara que los fans habían reaccionado intensamente al episodio viral.

Para demostrarlo, el productor incluso se quitó el zapato frente a las cámaras: “¡Que alguien me acerque el pie! ¡Miren eso!”, dijo mientras mostraba la planta del pie al público.

Jimmy Kimmel no dejó pasar el momento y le pidió que enseñara completamente la planta, que también se veía limpia. Entre risas, Blanco respondió: “Mira ese pie limpio. Mira eso. ¿Es broma?”, comentó el artista de 37 años mientras recibía aplausos del estudio.

La controversia comenzó días antes, cuando Benny Blanco grababa su nuevo podcast junto a su amigo y rapero Lil Dicky, cuyo nombre real es David Andrew Burd, y Kristin Batalucco. En el video, varios espectadores aseguraron notar suciedad en la planta de sus pies.

Durante el programa nocturno, Lil Dicky salió en defensa de su coanfitrión y explicó el contexto: “Fue el primer día que filmamos algo, así que el equipo entraba y salía”.