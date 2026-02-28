Bruno Mars regresa con 'The Romantic', un álbum marcado por su inspiración latina

'Risk It All' de Bruno Mars: el video con inspiración mexicana

Bruno Mars, cuyo nombre real es Peter Gene Hernández, nació en Honolulu. Su padre, Peter Hernández, es de ascendencia puertorriqueña, un origen que explica su cercanía con los ritmos latinos que atraviesan su nuevo álbum, The Romantic.

El ejemplo más destacado es "Risk It All", tema que acompañó el lanzamiento del disco con un video musical cargado de simbolismos mexicanos, tanto en lo sonoro como en lo visual.

Bruno Mars junto a Los Criollos de Guadalajara. (YouTube/Bruno Mars)

El video musical inicia con Bruno sentado frente a un muro azul, vestido con un traje rojo de bordados artesanales, portando una guitarra y acompañado por trompetas de mariachi.

Los músicos que aparecen a su lado en realidad pertenecen a la agrupación tapatía Los Criollos de Guadalajara, un elemento que refuerza el carácter auténtico del homenaje.

Durante el video también se puede apreciar una boda entre el cantante y una mujer, realizada en una iglesia católica con un estilo muy mexicano.

Veladoras, cruces, rosas, vitrales coloridos y figuras religiosas, entre ellas la Virgen de Guadalupe, construyen una narrativa visual que rinde tributo a la cultura latina y, en especial, a México.

La actriz del video Risk It All. (YouTube/Bruno Mars)

La producción cuenta con locaciones en Guadalajara y Los Ángeles, un rasgo que se percibe en la historia que narra la vida en pareja de los protagonistas, desde su matrimonio hasta su cotidianidad juntos.