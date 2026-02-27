El hijo mayor del exprimer ministro canadiense Justin Trudeau, Xavier Trudeau, rompió el silencio sobre la relación de su papá con la cantante Katy Perry, describiendo a la estrella del pop como “cool” y “simpática” tras conocerla personalmente.
Xavier, hijo de Justin Trudeau confiesa qué piensa de Katy Perry tras convivir con ella
El joven de 18 años habló por primera vez sobre el tema en una conversación con el creador de contenido G Hobs, donde habló abierta y positivamente sobre la interacción que ha tenido con Perry desde que la pareja confirmó su romance en 2025.
“Sí. Ella es genial, es simpática, hablamos durante horas, hablando de mi música. Me dio consejos y me indicó los próximos pasos a seguir y esas cosas”, aseguró Xavier.
En el video compartido en redes sociales, Xavier reveló que ha pasado tiempo conversando con Perry sobre música y su propia trayectoria artística. El joven, quien también persigue una carrera dentro de la música bajo el nombre de Xav, describió la conversación como valiosa y orientada a su crecimiento creativo.
Para Xavier, la cercanía con Perry no ha sido solo una cuestión familiar, sino también una oportunidad para explorar temas creativos en común. Además de describirla como una presencia agradable, el joven músico destacó que los consejos que recibió podrían influir en su propio camino profesional, lo que ha generado atención adicional sobre la dinámica entre la artista y la familia Trudeau.
La relación entre Katy Perry y Justin Trudeau
La relación entre Trudeau y Perry se hizo pública en diciembre de 2025, meses después de que se les viera juntos por primera vez en Montreal. Desde entonces, la pareja ha compartido momentos de su vida privada y viajes juntos, incluidos desplazamientos por la gira mundial de Perry Lifetimes Tour.
Este vínculo ha atraído amplio interés mediático debido a la combinación entre la política y la cultura pop, así como al posible impacto en la vida familiar de Trudeau después de su salida del cargo en marzo de 2025.
A medida que su relación continúa evolucionando, las opiniones públicas y de la familia han ayudado a dar una imagen más humana de la pareja.