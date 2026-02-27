Xavier, hijo de Justin Trudeau confiesa qué piensa de Katy Perry tras convivir con ella

El joven de 18 años habló por primera vez sobre el tema en una conversación con el creador de contenido G Hobs, donde habló abierta y positivamente sobre la interacción que ha tenido con Perry desde que la pareja confirmó su romance en 2025.

“Sí. Ella es genial, es simpática, hablamos durante horas, hablando de mi música. Me dio consejos y me indicó los próximos pasos a seguir y esas cosas”, aseguró Xavier.



En el video compartido en redes sociales, Xavier reveló que ha pasado tiempo conversando con Perry sobre música y su propia trayectoria artística. El joven, quien también persigue una carrera dentro de la música bajo el nombre de Xav, describió la conversación como valiosa y orientada a su crecimiento creativo.

Para Xavier, la cercanía con Perry no ha sido solo una cuestión familiar, sino también una oportunidad para explorar temas creativos en común. Además de describirla como una presencia agradable, el joven músico destacó que los consejos que recibió podrían influir en su propio camino profesional, lo que ha generado atención adicional sobre la dinámica entre la artista y la familia Trudeau.