Policía francesa investiga a Mohamed Al Fayed, suegro de Lady Di, por trata de mujeres

Las acusaciones contra Mohamed Al Fayed

Louw era vendedora en Harrods cuando Mohamed Al Fayed la vio. En el verano de 1994, Louw tuvo una visita "previa a su contratación en la oficina del presidente de Harrods".

Examen pélvico, citología, "control mamario exhaustivo", test VIH, la cita fue mucho más allá de lo que se suele hacer para un contrato. Y no se mantuvo en secreto. En el informe dirigido a Harrods que la AFP pudo consultar, el médico precisó que Rachael había perdido recientemente a su madre, tomaba la píldora, tenía un novio, y que su higiene personal era "excelente"...

"Es un médico que acepta enviar información confidencial para dar armas al violador", acusa la abogada Eva Joly, que representa a Louw, Svensson y a sus compañeras Caroline Joly y Agathe Barril.

Mohammed Al Fayed y Lady Di. (Getty Images)

"Estas jóvenes eran como carne, de la que se quiere saber si es buena para consumir", añade Joly.

Louw cree que la justicia francesa "ha puesto las palabras adecuadas" sobre estos exámenes, considerándolos como posibles violaciones. Después de este cribado médico, se organizaron varios encuentros con Salah Fayed, fallecido en 2010, en su residencia en Park Lane.

Louw afirma que él la drogó una vez, con "una mezcla de crack y cocaína", y la agredió sexualmente.

Louw se sintió entonces "atrapada". Pero "como Salah Fayed no volvió a hacerlo", ella creyó que todo iría bien y aceptó convertirse en su asistente en Francia.

El supuesto modus operandi de Mohamed Al Fayed

La enviaron en un avión privado. En el yate del multimillonario, el personal le confiscó el pasaporte. "Nada" era como ella se había imaginado. "Contaba con organizar los días de Salah Fayed, pero solo se esperaba de mí que estuviera constantemente con él", relató.

Louw asistió con Salah Fayed a cenas con invitados mayores y adinerados, acompañados de "chicas jóvenes". "Había mucho contacto físico". Aislada en este yate, donde el personal tenía "prohibido hablarle", logró contactar con su novio, empleado en Harrods.

Dodi y Mohamed al Fayed en una pasarela en Harrods en marzo de 1986. (Alan Davidson/Shutterstock/Alan Davidson/Shutterstock)

"Se enteraron y lo despidieron", afirma. Recuerda que una noche, Salah Fayed entró en su cama.

"Me desperté y dije: ¿Qué estás haciendo?" Y él me respondió: 'Me siento solo'. Me quedé petrificada toda la noche, sin dormir. Era como una tortura. Estaba aterrorizada de que pudiera interpretar un movimiento como una invitación a tocarme".

Otro día, Salah Fayed la llevó a Saint-Tropez a la mansión de Mohamed.

"Había una chica pelirroja, que parecía más joven que yo. Mohamed la besó. Me pidió que dejara de mirarlos y no recuerdo nada después. Si fui drogada o no, no puedo afirmarlo con certeza", dice Louw.

La joven se sintió todavía más entrampada cuando Salah Fayed le anunció que pensaba llevarla en una nueva lancha rápida.

"Solo había una habitación... Supe que si subía a ese barco, nada bueno iba a pasar".

Mohamed Al Fayed en el memorial en honor a Dodi Al-Fayed y la princesa Diana.

(REUTERS)

Entonces entró en pánico y llamó a Air France para reservar el primer vuelo.

Salah Fayed se enfadó mucho cuando ella le pidió su pasaporte, pero se lo devolvieron, relata. "Se enteró de que yo había avisado a mis compañeros de piso".

A su vuelta, Louw bloqueó sus recuerdos para "sobrevivir".