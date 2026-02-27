El emotivo encuentro se viralizó en redes sociales y fue confirmado por ambas como un momento significativo en su vínculo.
Paris Jackson se reúne con su mamá, Debbie Row, tras años de distanciamiento
La intérprete y modelo de 27 años compartió en sus historias las fotos del reencuentro. Aunque nunca han detallado públicamente las razones detrás de su distanciamiento, diversas fuentes cercanas han señalado que ambas han trabajado en reconstruir puentes para fortalecer su relación personal.
Junto con sus hermanos Prince Jackson , de 29 años, y Bigi Jackson , de 24, Paris fue criada principalmente por su padre Michael hasta su fallecimiento en 2009.
Se reencontró a Debbie, quien le cedió la custodia tras su divorcio en 1999 al cantante de Thriller, durante su adolescencia.
"Cuando era muy, muy joven, mi madre no existía", recordó Paris en una entrevista de 2017 con Rolling Stone en la que también explicó que comenzó a preguntarle a Michael sobre su madre biológica cuando se dio cuenta de que "un hombre no puede dar a luz a un hijo".
No obstante, a lo largo de los años, Paris ha asegurado que "tuvo muchas figuras maternas" mientras crecía, incluidas su abuela Katherine Jackson y su tía Janet Jackson .
Por otra parte, sin importar la distancia con su mamá biológica que tuvo durante la infancia, Paris estuvo al lado de Debbie cuando la exenfermera luchó contra el cáncer en 2016.
¿Quién es Debbie Rowe, la mamá de Paris Jackson?
Debbie Rowe es una enfermera estadounidense que adquirió notoriedad durante los 90 por su matrimonio con Michael Jackson. Nacida el 6 de diciembre de 1958 en Spokane, Washington, Rowe tuvo una infancia marcada por la separación de sus padres y fue criada principalmente por su madre.
En su vida adulta se mudó a California, donde trabajó como asistente dermatológica en la consulta del doctor Arnold Klein en Beverly Hills. Fue ahí donde conoció a Michael Jackson, quien era paciente habitual de la clínica. La relación entre ambos comenzó como una amistad cercana y, tras el divorcio del cantante con Lisa Marie Presley, se casó con Debbie en 1996 en Sídney, Australia.
Durante su unión nacieron sus dos hijos mayores: Prince Michael Jackson I y Paris Jackson. En 1999, la pareja se divorció y Rowe cedió la custodia completa de los menores a Jackson, un acuerdo que la mantuvo durante años fuera del foco público y prácticamente alejada de la crianza cotidiana de sus hijos.