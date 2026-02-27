Paris Jackson se reúne con su mamá, Debbie Row, tras años de distanciamiento

La intérprete y modelo de 27 años compartió en sus historias las fotos del reencuentro. Aunque nunca han detallado públicamente las razones detrás de su distanciamiento, diversas fuentes cercanas han señalado que ambas han trabajado en reconstruir puentes para fortalecer su relación personal.

Junto con sus hermanos Prince Jackson , de 29 años, y Bigi Jackson , de 24, Paris fue criada principalmente por su padre Michael hasta su fallecimiento en 2009.

Se reencontró a Debbie, quien le cedió la custodia tras su divorcio en 1999 al cantante de Thriller, durante su adolescencia.

Paris Jackson y su mamá, Debbie Rowe. (Instagram)

"Cuando era muy, muy joven, mi madre no existía", recordó Paris en una entrevista de 2017 con Rolling Stone en la que también explicó que comenzó a preguntarle a Michael sobre su madre biológica cuando se dio cuenta de que "un hombre no puede dar a luz a un hijo".

No obstante, a lo largo de los años, Paris ha asegurado que "tuvo muchas figuras maternas" mientras crecía, incluidas su abuela Katherine Jackson y su tía Janet Jackson .

Paris Jackson junto a su papá Michael Jackson. (Instagram/paris_michael_jackson)

Por otra parte, sin importar la distancia con su mamá biológica que tuvo durante la infancia, Paris estuvo al lado de Debbie cuando la exenfermera luchó contra el cáncer en 2016.