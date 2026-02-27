El cantante D4vd se convierte en el principal sospechoso del asesinato de la menor encontrada en su coche
Nuevos documentos judiciales revelan que D4vd es considerado el principal objetivo de la investigación por el asesinato de Celeste Rivas Hernández, cuyo cuerpo fue encontrado en un Tesla de su propiedad.
En septiembre del año pasado, el nombre del cantante D4vd, conocido por canciones como Romantic Homicide y Here With Me, generó conmoción luego de que las autoridades localizaran el cuerpo de una menor en un Tesla registrado a su nombre. La víctima fue identificada posteriormente como Celeste Rivas Hernández.
Aunque desde el inicio se confirmó que el vehículo pertenecía al artista, las autoridades no lo habían señalado formalmente como sospechoso. Sin embargo, nuevos documentos obtenidos por The Associated Press revelaron la actualización más reciente del caso: D4vd es el principal objetivo de la investigación.
D4vd es el principal sospechoso del asesinato de Celeste Rivas Hernández
D4vd, cuyo nombre real es David Burke, se convirtió en el principal sospechoso del asesinato de Celeste Rivas Hernández, de acuerdo con citatorios del gran jurado de Los Ángeles que se emitieron el 15 de enero con el objetivo que tres de sus familiares testificaran.
Los documentos y la información del caso se habían mantenido en privado en California. Sin embargo, se hicieron públicos a partir de una apelación que la madre, el padre y el hermano del cantante realizaron ante un tribunal en Texas. La razón de su citación, de acuerdo con los documentos, estaba relacionada con el hecho de que el Tesla donde encontraron el cuerpo de Celeste, estaba registrado a nombre del cantante en la dirección de los familiares. Un juez de Texas rechazó la apelación y determinó que los familiares no podían ignorar los citatorios, por lo que deberán presentarse en California para declarar.
El cantante es identificado en los documentos como el “objetivo” e indican que “podría estar involucrado en haber cometido los siguientes delitos penales contra las leyes del Estado de California, a saber: un cargo de asesinato”.
El cuerpo de Celeste Rivas fue encontrado el 8 de septiembre, un día posterior a su cumpleaños número 15. No obstante, su familia reportó su desaparición desde el 2024 cuando tenía 13 años. Los documentos de las autoridades indican que tenía 14 años cuando fue asesinada por el grado de descomposición que presentaba.
Nuevos detalles sobre el hallazgo del cuerpo
El citatorio de los familiares también reveló nuevos detalles del hallazgo del cuerpo de Celeste. Las autoridades que registraban el Tesla Model Y 2023 describen el encuentro de una bolsa para cadáveres “con un fuerte olor a descomposición” en el compartimiento de almacenamiento delantero del carro.
También señala que “los detectives abrieron parcialmente la cremallera de la bolsa y observaron una cabeza y un torso en descomposición”.
Al llegar los investigadores de la Oficina del Médico Forense del condado de Los Ángeles, encontraron una segunda bolsa con los restos de la joven. De acuerdo con el documento: “Se descubrió una segunda bolsa negra debajo de la bolsa para cadáveres. Al abrir la segunda bolsa, se encontraron las partes del cuerpo desmembradas”.
En noviembre del año pasado, la policía de Los Ángeles solicitó a un juez que se restringiera la divulgación de los resultados de la autopsia, petición que fue aprobada y que continúa vigente, por lo que la causa oficial de muerte de la menor no ha sido confirmada públicamente.
La relación entre D4vd y Celeste Rivas
Cuando el caso salió a la luz, el vínculo entre el cantante y la joven fue tema de conversación.
El portal TMZ dio a conocer un video de D4vd donde respondía preguntas de sus seguidores, en el cual aparecía Celeste. En el clip, la adolescente se mostraba con la cara parcialmente cubierta, vistiendo una sudadera negra, con gorra y gafas, lo que dificultaba su identificación a simple vista. De acuerdo con la información difundida, el video habría sido grabado en enero de 2024, lo que indicaba que Celeste mantenía contacto cercano con el artista antes de que se reportara su desaparición.
La aparición de Celeste en el contenido del cantante se sumaba a otros elementos que ya habían sido mencionados y que apuntaban a un vínculo personal entre ambos. Según lo revelado previamente por la madre de la joven, antes de desaparecer, Celeste le habría dicho que tenía un novio llamado David. Otro detalle que llamó la atención fue que tanto Celeste como el cantante portaban un tatuaje idéntico en el dedo índice derecho con la palabra “Shhh…”.
Estos elementos formaban parte de la información que continuaba siendo analizada dentro de la investigación, sin que se hubiera determinado oficialmente la naturaleza de la relación ni su relevancia legal en el caso.
Hasta el momento, D4vd y sus representantes no han emitido declaraciones sobre los señalamientos contenidos en los documentos judiciales. La investigación permanece abierta y el proceso legal sigue su curso.