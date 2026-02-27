El cantante D4vd se convierte en el principal sospechoso del asesinato de la menor encontrada en su coche

Nuevos detalles sobre el hallazgo del cuerpo

El citatorio de los familiares también reveló nuevos detalles del hallazgo del cuerpo de Celeste. Las autoridades que registraban el Tesla Model Y 2023 describen el encuentro de una bolsa para cadáveres “con un fuerte olor a descomposición” en el compartimiento de almacenamiento delantero del carro.

También señala que “los detectives abrieron parcialmente la cremallera de la bolsa y observaron una cabeza y un torso en descomposición”.

Al llegar los investigadores de la Oficina del Médico Forense del condado de Los Ángeles, encontraron una segunda bolsa con los restos de la joven. De acuerdo con el documento: “Se descubrió una segunda bolsa negra debajo de la bolsa para cadáveres. Al abrir la segunda bolsa, se encontraron las partes del cuerpo desmembradas”.

En noviembre del año pasado, la policía de Los Ángeles solicitó a un juez que se restringiera la divulgación de los resultados de la autopsia, petición que fue aprobada y que continúa vigente, por lo que la causa oficial de muerte de la menor no ha sido confirmada públicamente.

Celeste Rivas. (GoFundMe)

La relación entre D4vd y Celeste Rivas

Cuando el caso salió a la luz, el vínculo entre el cantante y la joven fue tema de conversación.

El portal TMZ dio a conocer un video de D4vd donde respondía preguntas de sus seguidores, en el cual aparecía Celeste. En el clip, la adolescente se mostraba con la cara parcialmente cubierta, vistiendo una sudadera negra, con gorra y gafas, lo que dificultaba su identificación a simple vista. De acuerdo con la información difundida, el video habría sido grabado en enero de 2024, lo que indicaba que Celeste mantenía contacto cercano con el artista antes de que se reportara su desaparición.

La aparición de Celeste en el contenido del cantante se sumaba a otros elementos que ya habían sido mencionados y que apuntaban a un vínculo personal entre ambos. Según lo revelado previamente por la madre de la joven, antes de desaparecer, Celeste le habría dicho que tenía un novio llamado David. Otro detalle que llamó la atención fue que tanto Celeste como el cantante portaban un tatuaje idéntico en el dedo índice derecho con la palabra “Shhh…”.

Estos elementos formaban parte de la información que continuaba siendo analizada dentro de la investigación, sin que se hubiera determinado oficialmente la naturaleza de la relación ni su relevancia legal en el caso.

D4vd es ahora el objetivo principal de la investigación. (Getty Images)

Hasta el momento, D4vd y sus representantes no han emitido declaraciones sobre los señalamientos contenidos en los documentos judiciales. La investigación permanece abierta y el proceso legal sigue su curso.