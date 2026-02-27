Bobby J. Brown, estrella de 'The Wire', muere tras quedar atrapado en un incendio en su granero

Según confirmó la Oficina del Médico Forense del Condado de St. Mary, la causa oficial de muerte fueron lesiones térmicas difusas e inhalación de humo, y el incidente fue calificado como un accidente. Las autoridades informaron que el incendio se desató la noche del 24 de febrero cuando Brown estaba intentando arrancar un vehículo dentro del granero.

Familiares que se encontraban en el lugar intentaron rescatar a Brown mientras las llamas dominaban el granero. La hija del actor explicó a medios que su padre pudo comunicarse con su esposa para pedirle un extintor, pero para cuando ella llegó, el fuego ya era incontrolable. Su esposa sufrió quemaduras graves en las manos al intentar llegar hasta él y fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.

Bobby J. Brown (IMDb)

Brown alcanzó reconocimiento internacional por su papel en The Wire, la serie de culto de HBO que exploró la realidad de la ciudad de Baltimore y se convirtió en una de las más influyentes de la televisión.

A lo largo de su carrera también actuó en We Own This City y Law & Order: SVU, entre otros proyectos de cine y televisión, consolidándose como un actor de carácter con una presencia auténtica en pantalla.