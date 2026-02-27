Bobby J. Brown, estrella de 'The Wire', muere tras quedar atrapado en un incendio en su granero

El actor estadounidense Bobby J. Brown, conocido por su papel del oficial Bobby Brown en la serie The Wire y por participaciones en otras producciones como Law & Order: SVU, falleció a los 62 años en un trágico accidente tras quedar atrapado en un incendio en un granero de su propiedad en Maryland, Estados Unidos.
Según confirmó la Oficina del Médico Forense del Condado de St. Mary, la causa oficial de muerte fueron lesiones térmicas difusas e inhalación de humo, y el incidente fue calificado como un accidente. Las autoridades informaron que el incendio se desató la noche del 24 de febrero cuando Brown estaba intentando arrancar un vehículo dentro del granero.
Familiares que se encontraban en el lugar intentaron rescatar a Brown mientras las llamas dominaban el granero. La hija del actor explicó a medios que su padre pudo comunicarse con su esposa para pedirle un extintor, pero para cuando ella llegó, el fuego ya era incontrolable. Su esposa sufrió quemaduras graves en las manos al intentar llegar hasta él y fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.
Brown alcanzó reconocimiento internacional por su papel en The Wire, la serie de culto de HBO que exploró la realidad de la ciudad de Baltimore y se convirtió en una de las más influyentes de la televisión.
A lo largo de su carrera también actuó en We Own This City y Law & Order: SVU, entre otros proyectos de cine y televisión, consolidándose como un actor de carácter con una presencia auténtica en pantalla.
Una carrera que inició en el box
Antes de dedicarse a la actuación, Brown fue un boxeador destacado, llegando a ganar múltiples títulos de en los torneos Golden Gloves, lo que marcó el inicio de una carrera diversa que lo llevó desde el deporte hasta las artes escénicas.
El representante del actor, el doctor Albert Bramante, recordó a Brown como un profesional “dedicado” y una persona de “gran integridad” tanto en su vida personal como profesional, y pidió respeto y privacidad para la familia durante este difícil momento.
Brown deja atrás a su esposa y a dos hijas, así como un legado en la pantalla chica que será recordado por fans de The Wire y de otras series en las que participó.