William confiesa los problemas de salud mental que le genera su rol de príncipe

William habla sobre sentimientos con sus hijos

El futuro rey bromeó al decir que sus hijos a veces hablan “demasiado” sobre cómo se sienten y le dan muchos detalles, algo que él agradece. También mencionó que aunque le es difícil, intenta recordar que no puede “arreglar todo” y a veces únicamente solo los escucha.

También habló sobre cómo “la siguiente generación está entendiendo que las emociones están bien, que tendrán emociones muy incómodas y emociones increíbles y hay un gran espectro en medio”.

El futuro rey cree que sus hijos y la siguiente generación son más abiertos al hablar de sus emociones. (Getty Images)

William mencionó que su interés en la salud mental se ha basado en comprender por qué las generaciones pasadas no hablaban de ello, debido a las guerras y difíciles situaciones que vivieron, para entender en dónde estamos ahora. Agregó que es importante no guardar las emociones, algo que hacían generaciones pasadas, porque “terminas en tormento”.

El momento difícil del príncipe William como piloto de una ambulancia aérea

Durante la entrevista, habló sobre cómo su trabajo de piloto de una ambulancia aérea fue un momento difícil por el estrés que le generaba y el impacto de ver a personas en condiciones de salud complicada.

William mencionó que durante un descanso largo que tuvo notó que “mi salud mental se estaba deteriorando realmente” y dijo “Dios mío, estoy cargando el equipaje emocional de todos”, algo que lo estaba afectando.

William carga con el bagaje emocional de otras personas. (Getty Images)

El príncipe enfatizo en que es importante “hacer inventario” de todo lo que hemos vividos y lo que nuestro cerebro tiene que procesar para poder mantener una buena salud mental.