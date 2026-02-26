Tilda Swinton, el mexicano Fernando Eimbcke y más firman carta contra destitución de la directora de la Berlinale

La carta a favor de la directora de la Berlinale

“Defendemos la Berlinale por lo que es fundamentalmente: un espacio de intercambio”, inicia la carta abierta que expresa preocupación por la posible destitución de Tricia Tuttle y por lo que consideran una tergiversación del espíritu del festival. “La Berlinale es más que una alfombra roja o una serie de titulares. Es un espacio donde se cruzan perspectivas, se cuestionan narrativas y se visibilizan las tensiones sociales. Aquí es donde se desarrolla el discurso, en el corazón mismo del cine".

En el texto también se abordan las críticas dirigidas a Tuttle tras la entrega del premio GWFF a Mejor Ópera Prima a la película Chronicles from the Siege. El director palestino Abdallah Al-Katib aprovechó el espacio para hablar sobre la situación en Gaza y acusar al gobierno alemán de ser cómplices del genocidio de Israel: “Creo que son lo suficientemente inteligentes como para reconocer esta verdad, pero prefieren no importarles”. Los firmantes defienden que las declaraciones fueron realizadas por los invitados y no por la directora del festival.

Chronicles From the Siege ganó Mejor Ópera Prima en la Berlinale. (Getty Images)

En cuanto a la fotografía en la que Tuttle aparece junto a los cineastas palestinos que portaban su bandera, la carta sostiene que “fotografiarse con invitados internacionales forma parte de la práctica de un festival de este tipo” únicamente. Además, menciona que precisamente es eso lo que le da importancia al evento: “Su fortaleza radica en su capacidad de albergar perspectivas divergentes y dar visibilidad a una pluralidad de voces”.

La carta también recuerda la naturaleza política que siempre ha tenido la Berlinale, no desde el partidismo, sino desde lo socialmente comprometida que está. Asimismo, se habla sobre el cine como una herramienta para alzar la voz: “El cine hace visibles los conflictos, abre perspectivas y hace tangibles las experiencias de injusticia y violencia”.

Los firmantes finalmente defienden la importancia de preservar espacios que permitan el desacuerdo y el debate, tanto para proteger la independencia de las instituciones culturales como la libertad creativa y democrática: “Si toda controversia conduce a repercusiones institucionales, el discurso da paso al control”.