Ricardo Arjona genera debate por sus comentarios sobre la crianza actual

El momento que más polémica generó llegó cuando añadió un comentario sobre la identidad infantil que rápidamente se viralizó en redes sociales: “En el peor de los casos, preguntan de qué quiere ir hoy a la escuela: de niño, de niña o de animalito. ¿Qué se le antoja hoy, mi amor?”.

Ricardo Arjona (Instagram)

Sus palabras dividieron opiniones: mientras algunos asistentes y usuarios respaldaron su crítica a los modelos de crianza actuales, otros consideraron que sus declaraciones resultan desactualizadas o poco sensibles.

El comentario también fue interpretado por algunos usuarios como una posible alusión a los llamados therians, término utilizado para describir a personas que sienten una conexión profunda o una identidad vinculada con un animal.

Ricardo Arjona asegura que el bullying impulsó su carrera

Además, Ricardo Arjona abordó el tema del bullying desde una experiencia personal. El artista explicó que las situaciones de presión y crítica que vivió durante su juventud terminaron convirtiéndose en un impulso para superarse. Según relató, ese entorno adverso lo motivó a dedicarse a la música y a demostrar que tenía talento y capacidades, transformando esas vivencias en una lección formativa dentro de su trayectoria.

Ricardo Arjona (Instagram)

“Lo cierto es que, en aquella época, existía casi como una de las materias más importantes del péndulo escolar algo que se llamaba bullying”, expresó Arjona durante su reflexión. Con esa frase, el cantante sostuvo que las dificultades que enfrentó en su etapa estudiantil terminaron moldeando su carácter y fortaleciendo su determinación artística. “Si no era por el bullying, ¿dónde aprendía uno a defenderse de los enemigos y salir a la vida preparado?”, añadió.

El artista cerró sus comentarios con una comparación entre el respeto que, según su visión, predominaba en generaciones pasadas y el contexto actual, al que describió de forma crítica. Sus declaraciones sobre la disciplina familiar, la educación y los cambios culturales provocaron un amplio intercambio de opiniones, evidenciando que la crianza y los valores sociales siguen siendo temas sensibles de la opinión pública.