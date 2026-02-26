El cantautor guatemalteco Ricardo Arjona ocupa titulares por una serie de comentarios contra la llamada “generación de cristal” durante uno de sus conciertos de su gira Lo que el Seco no dijo.
Frente a miles de fans, el artista compartió su opinión sobre la crianza actual y la forma en que, según él, las nuevas generaciones enfrentan la crítica y la sensibilidad, generando rápidamente comentarios divididos en redes sociales.
Ricardo Arjona genera debate por sus comentarios sobre la crianza actual
Durante el concierto, Ricardo Arjonahizo una pausa para compartir una reflexión, entre la ironía y la nostalgia, sobre las diferencias entre la educación que recibió en su infancia y la manera en que, según su opinión, se cría a los hijos actualmente.
El cantante recordó la firmeza con la que su mamá imponía reglas en casa, lo que provocó risas y aplausos del público al citar una frase que, aseguró, marcó su niñez: “Mi mamá nos dejaba claro: ‘Mijo, usted no tiene ni voz ni voto hasta que aporte. Cállese la boca y, aunque estemos equivocados, me dice que sí’”, expresó.
Sus declaraciones, hechas frente a miles de asistentes, provocaron un debate en redes sociales sobre la crianza actual y la sensibilidad atribuida a las nuevas generaciones.
Durante su presentación, Ricardo Arjona cuestionó lo que considera una excesiva permisividad en la crianza actual, señalando que algunos padres consultan decisiones cotidianas con sus hijos. Desde el escenario, comentó que, a diferencia de su infancia, hoy muchos adultos parecen actuar desde la culpa al momento de educar.
“No era como los padres de hoy, que todavía no sabemos por qué se sienten tan culpables. Le preguntan a los niños qué quieren comer o a dónde quieren ir de vacaciones… Eso es en el mejor de los casos”, expresó ante el público.
El momento que más polémica generó llegó cuando añadió un comentario sobre la identidad infantil que rápidamente se viralizó en redes sociales: “En el peor de los casos, preguntan de qué quiere ir hoy a la escuela: de niño, de niña o de animalito. ¿Qué se le antoja hoy, mi amor?”.
Sus palabras dividieron opiniones: mientras algunos asistentes y usuarios respaldaron su crítica a los modelos de crianza actuales, otros consideraron que sus declaraciones resultan desactualizadas o poco sensibles.
El comentario también fue interpretado por algunos usuarios como una posible alusión a los llamados therians, término utilizado para describir a personas que sienten una conexión profunda o una identidad vinculada con un animal.
Ricardo Arjona asegura que el bullying impulsó su carrera
Además, Ricardo Arjonaabordó el tema del bullying desde una experiencia personal. El artista explicó que las situaciones de presión y crítica que vivió durante su juventud terminaron convirtiéndose en un impulso para superarse. Según relató, ese entorno adverso lo motivó a dedicarse a la música y a demostrar que tenía talento y capacidades, transformando esas vivencias en una lección formativa dentro de su trayectoria.
“Lo cierto es que, en aquella época, existía casi como una de las materias más importantes del péndulo escolar algo que se llamaba bullying”, expresó Arjona durante su reflexión. Con esa frase, el cantante sostuvo que las dificultades que enfrentó en su etapa estudiantil terminaron moldeando su carácter y fortaleciendo su determinación artística. “Si no era por el bullying, ¿dónde aprendía uno a defenderse de los enemigos y salir a la vida preparado?”, añadió.
El artista cerró sus comentarios con una comparación entre el respeto que, según su visión, predominaba en generaciones pasadas y el contexto actual, al que describió de forma crítica. Sus declaraciones sobre la disciplina familiar, la educación y los cambios culturales provocaron un amplio intercambio de opiniones, evidenciando que la crianza y los valores sociales siguen siendo temas sensibles de la opinión pública.