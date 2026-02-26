Javier "Chicharito" Hernández se conmueve hasta las lágrimas por la historia de 'Punch Monkey'

El video, que muestra a 'Punch Monkey' siendo rechazado por su mamá y aferrándose a un peluche para consolarse, no solo tocó la fibra sensible de usuarios en todo el mundo, sino también la del futbolista, quien se mostró visiblemente afectado hasta las lágrimas en su cuenta de Instagram.

"Punch Monkey nos conmovió porque es fuerte y real. Intenta defenderse sin saber bien cómo, y todos lo hemos hecho alguna vez. No hay malicia en él, solo emoción, inocencia y ganas de existir. Nos enseña que:

• Puedes sentir profundamente sin vivir en la queja.

• Puedes reconocer el rechazo sin convertirte en una víctima.

• Puedes proteger tu corazón sin cerrarlo. Menos "qué me hicieron" y más "¿qué hago con esto?"", compartió el exdelantero.

La reacción de Chicharito se viralizó rápidamente entre sus más de 6.3 millones de seguidores, muchos de los cuales aplaudieron su vulnerabilidad y honestidad emocional. En su mensaje, el exseleccionado nacional explicó que la historia de Punch lo conmovió porque ve reflejadas en Punch Monkey emociones universales, como el rechazo, la inocencia y el deseo de seguir adelante pese a las adversidades.

Mientras el emotivo video sigue circulando en redes sociales, la historia del pequeño mono también ha generado discusiones sobre el bienestar animal.

Grupos como PETA han pedido que Punch sea trasladado a un santuario especializado, argumentando que su trauma podría requerir un entorno más natural y social para su especie.