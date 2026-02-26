Hilary Duff compartió una anécdota poco conocida de sus años como estrella juvenil: reveló que asistió intencionalmente (y con el objetivo de incomodar) a la premiere de Un viernes de locos, cinta protagonizada por Lindsay Lohan, con quien mantenía una conocida rivalidad en aquella época.
A comienzos de los 2000, ambas exestrellas infantiles protagonizaron una de las rivalidades más recordadas del pop adolescente, surgida por un mediático triángulo amoroso con el fallecido Aaron Carter, quien salió con ambas al mismo tiempo, lo que desató titulares y grupos de fans divididos.
Publicidad
Hilary Duff confiesa su rivalidad con Lindsay Lohan
En el más reciente episodio del podcast Call Her Daddy, Hilary Duff respondió sin rodeos cuando la conductora Alex Cooper le preguntó si había asistido a la premiere de Un viernes de locos en 2003 con la intención de incomodar a Lindsay Lohan. La actriz y cantante, de 38 años, admitió entre risas: “Creo que sí, absolutamente. Era una adolescente”.
Agregó que su coprotagonista de La nueva Cenicienta, Chad Michael Murray, quien también fue el protagonista de Un viernes de locos, le consiguió la invitación: “Chad Michael Murray me invitó”, aseguró. “No quiero empezar más cosas, pero me dijo: 'Deberías venir conmigo'. Y yo le dije: 'Mmm. Probablemente debería'”.
Y cuando Cooper le preguntó si se sorprendió cuando Lohan apareció posteriormente en el estreno de su película, Más barato por docena ese año, ella respondió con un rotundo: “No”. "Ella era mi némesis de la infancia", bromeó Duff. "Seguro que mi publicista dirá: '¿Qué demonios estás haciendo?', pero ahora han pasado tantos años. ¿A quién le importa?".
Hilary Duff pudieron hacer las Lindsay Lohan
Hilary Duff aseguró que con el paso del tiempo ella y Lindsay Lohan hicieron las paces: “Lindsay se me acercó una vez en un club y me preguntó: '¿Estamos bien?'. Y yo le respondí: 'Estamos bien'. Me dijo: 'Vamos a probar un trago'. Le dije: 'Vale'. Fue increíble”, recordó.
Publicidad
Según la estrella de Younger, parte de su rivalidad juvenil surgió de sus relaciones aparentemente simultáneas con el fallecido Aaron Carter y señaló que, en ese momento, la ausencia de redes sociales influyó en los malentendidos.
“No había redes sociales para saber quién salía con quién”, explicó Duff, y añadió que simplemente se creía lo que otros decían, lo que generaba enojos y confusiones. “Si eras Lindsay Lohan o yo, probablemente él salía con las dos, ¿sabes a qué me refiero?”, comentó.
Hilary compartió que conoció a Carter en su fiesta de cumpleaños que tuvo como invitadas a Mary-Kate, Ashley Olsen y Amanda Bynes: “Lo conocí allí. Hubo una chispa muy linda. Y creo que fue entonces cuando propuse la idea de que viniera al programa”, dijo sobre la aparición de Carter en Lizzie McGuire. “Era tan lindo”.
Hilary Duff y Lindsay Lohan como estrellas de Disney
Ambas actrices crecieron como figuras clave del universo Disney a comienzos de los años 2000.Hilary Duff se consolidó como ícono adolescente gracias a la serie Lizzie McGuire y posteriormente dio el salto al cine con Lizzie McGuire: La Película, reforzando su estatus como una de las estrellas juveniles más populares del momento.
Por su parte, Lindsay Lohan ya gozaba de reconocimiento internacional tras protagonizar Juego de Gemelas y participar en producciones como Life-Size y Get a Clue antes de encabezar Un viernes de locos. Sus carreras avanzaban prácticamente en paralelo, con públicos similares y una cobertura mediática que constantemente las comparaba.
Ambas también coincidieron profesionalmente con el actor Chad Michael Murray, uno de los galanes juveniles más cotizados de la época: Lohan compartió pantalla con él en Un viernes de locos, mientras que Duff protagonizó junto a él La nueva Cenicienta, alimentando aún más las comparaciones entre las dos estrellas.