Hilary Duff confiesa su rivalidad con Lindsay Lohan

Según la estrella de Younger, parte de su rivalidad juvenil surgió de sus relaciones aparentemente simultáneas con el fallecido Aaron Carter y señaló que, en ese momento, la ausencia de redes sociales influyó en los malentendidos.

Hilary Duff y Aaron Carter (Lucy Nicholson/Getty Images)

“No había redes sociales para saber quién salía con quién”, explicó Duff, y añadió que simplemente se creía lo que otros decían, lo que generaba enojos y confusiones. “Si eras Lindsay Lohan o yo, probablemente él salía con las dos, ¿sabes a qué me refiero?”, comentó.

Hilary compartió que conoció a Carter en su fiesta de cumpleaños que tuvo como invitadas a Mary-Kate, Ashley Olsen y Amanda Bynes: “Lo conocí allí. Hubo una chispa muy linda. Y creo que fue entonces cuando propuse la idea de que viniera al programa”, dijo sobre la aparición de Carter en Lizzie McGuire. “Era tan lindo”.

Hilary Duff y Lindsay Lohan como estrellas de Disney

Ambas actrices crecieron como figuras clave del universo Disney a comienzos de los años 2000. Hilary Duff se consolidó como ícono adolescente gracias a la serie Lizzie McGuire y posteriormente dio el salto al cine con Lizzie McGuire: La Película, reforzando su estatus como una de las estrellas juveniles más populares del momento.

Lindsay Lohan (Getty Images)

Por su parte, Lindsay Lohan ya gozaba de reconocimiento internacional tras protagonizar Juego de Gemelas y participar en producciones como Life-Size y Get a Clue antes de encabezar Un viernes de locos. Sus carreras avanzaban prácticamente en paralelo, con públicos similares y una cobertura mediática que constantemente las comparaba.

Ambas también coincidieron profesionalmente con el actor Chad Michael Murray, uno de los galanes juveniles más cotizados de la época: Lohan compartió pantalla con él en Un viernes de locos, mientras que Duff protagonizó junto a él La nueva Cenicienta, alimentando aún más las comparaciones entre las dos estrellas.