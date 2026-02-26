Publicidad

Espectáculos

¿Harry Styles tiene problemas de calvicie? El cantante habla sobre los rumores de injerto y uso de pelucas

El cantante Harry Styles bromeó sobre el crecimiento de su pelo y revivó nuevamente los rumores de calvicie.
jue 26 febrero 2026 10:40 AM
Harry-Styles-calvicie-peluquin
Durante años se ha especulado que Harry Styles sufre por caída de cabello. (Getty Images)

Harry Styles respondió sarcásticamente a la especulaciones sobre su pelo, lo que encendió nuevamente las sospechas de la posible calvicie del intérprete de As It Was.

Harry Styles habla sobre los rumores de su posible injerto de cabello

Harry Styles fue invitado al podcast de Brittany Broski, Royal Court, en el que la anfitriona le hizo varias preguntas sobre su vida personal, una de ellas relacionada con la sonrisa de Harry: “¿Esos dientes son falsos?”, preguntó Brittany.

Harry-Styles-Royal-Court
Harry Styles estuvo en el programa Royal Court. (Instagram - @royalcourt)

“No, aunque esta línea de cabello…”, respondió Harry. Tanto él como Broski se rieron y continuaron con la entrevista, aunque esa simple mención fue suficiente para que Styles confirmara una vez más que es consciente sobre los rumores alrededor de su falta de pelo, posible uso de pelucas o incluso de un injerto de cabello.

¿Por qué aparecieron los rumores de calvicie de Harry Styles?

Fue en 2022 cuando circularon rumores de que Harry Styles tiene calvicie después de que Deuxmoi publicara una declaración anónima asegurando que un músico y actor ocasional A list tiene un “pequeño secreto oscuro que no ha compartido con fanáticos”.

Harry-Styles
Usuarios de internet asociaron la descripción con Harry Styles. (Getty Images)

Según el mensaje, el artista mencionado está casi completamente calvo, pero la prótesis capilar que usa es tan realista que es difícil notarla. En la misma declaración añadieron que el mencionado músico no se quita, ni limpia lo suficiente la peluca.

Harry-Styles-2010
Así lucía Harry Styles en 2010. (Getty Images)

Cuando se publicó este mensaje, usuarios de internet comenzaron a sospechar de Harry Styles argumentando que sus entradas de cabello se han hecho más notorias con el paso del tiempo, además en él aplica la condición: es un cantante que ocasionalmente actúa, como lo hizo en Dunkerque o Don't Worry Darling. Por su parte, Harry no tardó en responder a estos rumores.

Harry-Styles-Grammys
Durante los Grammys 2026, Harry lució un corte de cabello corto. (Getty Images)

Harry Styles desmiente los rumores sobre su calvicie

Ese mismo año, en 2022, durante una entrevista con Rolling Stone , Harry Styles habló sobre la teoría de que usa peluquín y mencionó que su amigo y colaborador Kid Harpoon fue quien le habló de los rumores.

Harry-Styles
En 2022, Harry Style confirmó no estar calvo. (Getty Images)

Harry dejó en claro que aún no está calvo: “¿Qué pasa con la calvicie?... Se salta una generación o algo así, ¿verdad? Si tu abuelo es calvo, ¿tú también lo serás? Bueno, mi abuelo no era calvo, así que cruzo los dedos”, declaró el artista de Harry’s House.

Harry-Styles-Mexico
Harry Styles llegará a México con su gira Together, Together. (Instagram - @harrystyles)

Además de atraer la atención nuevamente a su cabello, Harry Styles ha estado visitando programas como Royal Court para promocionar su próximo álbum Kiss All the Time. Disco, Occasionally, con el cual llegará a México en julio de 2026 como parte de su gira Together, Together.

