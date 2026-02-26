¿Harry Styles tiene problemas de calvicie? El cantante habla sobre los rumores de injerto y uso de pelucas

¿Por qué aparecieron los rumores de calvicie de Harry Styles?

Fue en 2022 cuando circularon rumores de que Harry Styles tiene calvicie después de que Deuxmoi publicara una declaración anónima asegurando que un músico y actor ocasional A list tiene un “pequeño secreto oscuro que no ha compartido con fanáticos”.

Usuarios de internet asociaron la descripción con Harry Styles. (Getty Images)

Según el mensaje, el artista mencionado está casi completamente calvo, pero la prótesis capilar que usa es tan realista que es difícil notarla. En la misma declaración añadieron que el mencionado músico no se quita, ni limpia lo suficiente la peluca.

Así lucía Harry Styles en 2010. (Getty Images)

Cuando se publicó este mensaje, usuarios de internet comenzaron a sospechar de Harry Styles argumentando que sus entradas de cabello se han hecho más notorias con el paso del tiempo, además en él aplica la condición: es un cantante que ocasionalmente actúa, como lo hizo en Dunkerque o Don't Worry Darling. Por su parte, Harry no tardó en responder a estos rumores.