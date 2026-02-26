Crispin Glover, actor de ‘Volver al futuro’, enfrenta demanda por presunta agresión a su novia

Crispin Glover, recordado por interpretar a George McFly en Volver al futuro, enfrenta una demanda civil en la que se le acusa de agresión, fraude y daños emocionales.
El actor, de 61 años, fue denunciado por una expareja identificada como Jane Doe, una modelo británica, ante el Tribunal Superior de California en Los Ángeles. Según la querella, las acusaciones corresponden a una serie de presuntos hechos ocurridos principalmente durante 2024.
Publicidad
Demandan a Crispin Glover, actor de ‘Volver al futuro’, por agresión y daño emocional
Según la demanda, Jane Doe sostiene que Crispin Glover la manipuló emocionalmente y la convenció de mudarse del Reino Unido a Los Ángeles con promesas de una nueva vida, oportunidades laborales en la industria del entretenimiento y un lugar donde vivir. Sin embargo, afirma que, una vez instalada en la casa del actor, fue mantenida “prácticamente cautiva”, obligada a realizar trabajo no remunerado, incluidas tareas de asistente, y sometida a un control constante de sus movimientos. También asegura que fue desalojada de la vivienda sin previo aviso, quedando sin acceso a sus pertenencias ni a sus gatos.
La denuncia añade que, cuando regresó a la propiedad para recuperar sus objetos personales y mascotas, el actor la agredió físicamente. La mujer lo acusa de atacarla, sujetarla del cuello y asfixiarla, lo que, según afirma, le provocó una lesión visible y una cicatriz permanente.
La demanda incluye además acusaciones por fraude, desalojo, enjuiciamiento malicioso, imposición intencional de angustia emocional y presuntas violaciones a la Ley de Derechos Civiles de California. También sostiene que Glover presentó un reporte policial falso y obtuvo una orden de restricción en su contra, además de continuar acosándola posteriormente. Según su testimonio, los hechos la dejaron sin casa y con graves secuelas emocionales.
Hasta el momento, no se han hecho públicas pruebas específicas (fotografías de lesiones, videos u otros documentos adicionales) más allá de lo presentado en la demanda judicial. De acuerdo con las fuentes, la denuncia se sustenta principalmente en el testimonio de Jane Doe y en los documentos entregados ante la corte.
Publicidad
Crispin Glover rechaza las acusaciones en su contra
El actor Crispin Glover y su equipo legal rechazaron categóricamente las acusaciones, calificándolas de “infundadas”, a través de un comunicado difundido por su representante y reportado por medios como TMZ y People.
“La realidad es que el 2 de marzo de 2024, el Sr. Glover fue víctima de una agresión grave no provocada por parte de Jane Doe en su residencia en Los Ángeles. El Sr. Glover llamó al Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), cuyos agentes acudieron al lugar, investigaron y arrestaron a Jane Doe. Estos hechos están documentados en registros policiales y en la orden de restricción que el Sr. Glover presentó contra Jane Doe en ese momento”.
La defensa de Crispin aseguró que responderá con firmeza ante los tribunales y que respaldará su versión con evidencia legal. El caso se centra en un incidente ocurrido el 2 de marzo de 2024, cuando, según las versiones contrapuestas, se habría producido una presunta agresión entre ambas partes. La demanda civil fue presentada recientemente y reportada por primera vez entre el 25 y 26 de febrero de 2026. Hasta ahora, no existen indicios de acusaciones relacionadas con hechos anteriores, ya que la denuncia parece enfocarse exclusivamente en ese episodio y en la relación que mantuvieron como expareja.
Crispin Glover alcanzó fama mundial gracias a su papel como George McFly en Volver al futuro, dirigida por Robert Zemeckis. Su interpretación del tímido papá de Marty McFly se convirtió en uno de los elementos más recordados de la cinta que terminó consolidándose como un clásico del cine. Posteriormente, el actor participó en producciones como River’s Edge, Charlie’s Angels y Alice in Wonderland, dirigida por Tim Burton.
A lo largo de su carrera, ha sido reconocido por su estilo excéntrico y algunas controversias públicas, entre ellas la demanda que ganó contra los productores de Volver al futuro por el uso no autorizado de su imagen en la secuela de 1989, caso que derivó en cambios dentro de las normas sindicales de Hollywood.