Crispin Glover, actor de ‘Volver al futuro’, enfrenta demanda por presunta agresión a su novia

Crispin Glover rechaza las acusaciones en su contra

El actor Crispin Glover y su equipo legal rechazaron categóricamente las acusaciones, calificándolas de “infundadas”, a través de un comunicado difundido por su representante y reportado por medios como TMZ y People.

Crispin Glover (Getty Images)

“La realidad es que el 2 de marzo de 2024, el Sr. Glover fue víctima de una agresión grave no provocada por parte de Jane Doe en su residencia en Los Ángeles. El Sr. Glover llamó al Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), cuyos agentes acudieron al lugar, investigaron y arrestaron a Jane Doe. Estos hechos están documentados en registros policiales y en la orden de restricción que el Sr. Glover presentó contra Jane Doe en ese momento”.

La defensa de Crispin aseguró que responderá con firmeza ante los tribunales y que respaldará su versión con evidencia legal. El caso se centra en un incidente ocurrido el 2 de marzo de 2024, cuando, según las versiones contrapuestas, se habría producido una presunta agresión entre ambas partes. La demanda civil fue presentada recientemente y reportada por primera vez entre el 25 y 26 de febrero de 2026. Hasta ahora, no existen indicios de acusaciones relacionadas con hechos anteriores, ya que la denuncia parece enfocarse exclusivamente en ese episodio y en la relación que mantuvieron como expareja.

Crispin Glover y Michael J. Fox en Volver al futuro (RRSS)

Crispin Glover alcanzó fama mundial gracias a su papel como George McFly en Volver al futuro, dirigida por Robert Zemeckis. Su interpretación del tímido papá de Marty McFly se convirtió en uno de los elementos más recordados de la cinta que terminó consolidándose como un clásico del cine. Posteriormente, el actor participó en producciones como River’s Edge, Charlie’s Angels y Alice in Wonderland, dirigida por Tim Burton.

A lo largo de su carrera, ha sido reconocido por su estilo excéntrico y algunas controversias públicas, entre ellas la demanda que ganó contra los productores de Volver al futuro por el uso no autorizado de su imagen en la secuela de 1989, caso que derivó en cambios dentro de las normas sindicales de Hollywood.