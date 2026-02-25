Sobrino de Anahí cuenta su experiencia tras ser mordido por un tiburón en Tulum

Hace unos días, Marichelo Puente, hermana de Anahí, compartió el gran susto que vivió su familia durante unas vacaciones en Tulum. A través de Instagram contó que su hijo menor, Patricio, fue atacado por un tiburón mientras nadaba, aunque por fortuna el niño ya se encuentra fuera de peligro.
Todo quedó en un enorme susto gracias a la rápida reacción de su hermano Santiago, quien logró sacarlo del agua a tiempo, y de su mamá, que le hizo un torniquete con una toalla antes de llevarlo de inmediato al hospital para que recibiera atención médica.
Sobrino de Anahí cuenta su experiencia tras ser mordido por un tiburón
Aunque Marichelo Puente y Jorge D’Alessioya confirmaron que su hijo se encuentra fuera de peligro y en proceso de recuperación tras haber sido mordido por un tiburón, ahora el sobrino de Anahí decidió relatar cómo vivió los momentos de angustia que aún recuerda con claridad.
Durante una conversación en el podcast Todo que ver, el adolescente contó que el incidente ocurrió mientras nadaba en el mar de Tulum junto a su hermano Santiago y un amigo. En un inicio sintió algo en la pierna y pensó que se trataba de una broma. Los tres salieron del agua para revisar la situación y, al no notar algo grave, regresaron a la orilla, sin imaginar que segundos después se produciría el ataque.
“Nos metemos otra vez a la orillita, y siento como (si me apretaran la pierna), pensé que había sido mi hermano al principio, que me hubiera hecho como así (apretado) en la pierna, pero grité y lloré, y yo diciéndole (a mi hermano): ‘Qué te pasa Santi’, volteé y (Santi) estaba del otro lado. Me asusté y después viene la otra mordida y me caí. Mi hermano me sacó del agua, agarró a mi mejor amigo y ya toda la pierna llena de sangre”, contó.
Tras el ataque, Patricio tuvo que enfrentar un proceso médico que tampoco resultó sencillo. El adolescente habló sobre lo difícil que fue atravesar las curaciones y el tratamiento posterior. “Mínimo en tres años no me quiero meter al mar. A la alberca sí, pero al mar no. Me hicieron 22 puntos y 17 inyecciones en la herida”, contó.
Aunque la lesión física evoluciona favorablemente, reconoce que la experiencia también dejó un impacto emocional, por lo que necesitará tiempo para recuperar la confianza y volver a sentirse tranquilo frente al mar.
Marichelo Puente cuenta su versión sobre la mordida de tiburón que sufrió su hijo
En el mismo podcast, Marichelo Puenterelató cómo vivió esos intensos momentos desde la mirada de madre preocupada por el bienestar de su hijo.
“Fue horrible, la experiencia más fea de mi vida, como película de terror. Desde que le vi la pierna, yo sabía que era una mordida, pero jamás te vas a esperar que te digan: ‘Fue un tiburón’”, expresó conmovida al recordarlo.
Finalmente explicó por qué decidió hacer pública su experiencia familiar: “Subí la historia, porque no lo están diciendo y realmente está lleno de tiburones. Ayer por ejemplo me pone alguien: ‘¿Cómo es posible que lo digas? si apenas viene el turismo’. Pues por eso es importante decirlo, para cuidarnos, eso no quiere decir que la gente no venga a las playas, quiere decir cuídate y no te metas al mar”.
La hermana de Anahí dejó claro que compartir esta experiencia no busca solo convertirla en una anécdota familiar, sino en un llamado a la prevención.