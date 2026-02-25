Sobrino de Anahí cuenta su experiencia tras ser mordido por un tiburón en Tulum

Sobrino de Anahí cuenta su experiencia tras ser mordido por un tiburón

Aunque Marichelo Puente y Jorge D’Alessio ya confirmaron que su hijo se encuentra fuera de peligro y en proceso de recuperación tras haber sido mordido por un tiburón, ahora el sobrino de Anahí decidió relatar cómo vivió los momentos de angustia que aún recuerda con claridad.

Santiago es el hijo mayor de Jorge D'Alessio y Marichelo Puente y fue quien sacó a su hermano, Patricio, del mar. (Instagram - @macpuente)

Durante una conversación en el podcast Todo que ver, el adolescente contó que el incidente ocurrió mientras nadaba en el mar de Tulum junto a su hermano Santiago y un amigo. En un inicio sintió algo en la pierna y pensó que se trataba de una broma. Los tres salieron del agua para revisar la situación y, al no notar algo grave, regresaron a la orilla, sin imaginar que segundos después se produciría el ataque.

“Nos metemos otra vez a la orillita, y siento como (si me apretaran la pierna), pensé que había sido mi hermano al principio, que me hubiera hecho como así (apretado) en la pierna, pero grité y lloré, y yo diciéndole (a mi hermano): ‘Qué te pasa Santi’, volteé y (Santi) estaba del otro lado. Me asusté y después viene la otra mordida y me caí. Mi hermano me sacó del agua, agarró a mi mejor amigo y ya toda la pierna llena de sangre”, contó.

Patricio continúa recuperándose después de la mordida de tiburón. (Instagram - @macpuente)

Tras el ataque, Patricio tuvo que enfrentar un proceso médico que tampoco resultó sencillo. El adolescente habló sobre lo difícil que fue atravesar las curaciones y el tratamiento posterior. “Mínimo en tres años no me quiero meter al mar. A la alberca sí, pero al mar no. Me hicieron 22 puntos y 17 inyecciones en la herida”, contó.

Aunque la lesión física evoluciona favorablemente, reconoce que la experiencia también dejó un impacto emocional, por lo que necesitará tiempo para recuperar la confianza y volver a sentirse tranquilo frente al mar.