Revelan la causa de muerte de Héctor Zamorano, ex participante de ‘La Academia’

Este martes se confirmó el fallecimiento de Héctor Zamorano, quien fue participante de la primera generación del reality musical La Academia.
El ex concursante murió este 24 de febrero en su natal Veracruz, donde familiares y amigos le dieron el último adiós en una ceremonia privada realizada en un complejo funerario.
Fue Roberto Zamorano, padre de Héctor, quien dio detalles sobre las causas de muerte de su hijo, quien tenía 46 años.
Publicidad
Así fue el funeral de Héctor Zamorano, ex participante de ‘La Academia’ que falleció en Veracruz
De acuerdo con el programa de espectáculos Ventaneando, al interior de la sala de velación donde se realizó el funeral de Héctor Zamorano se pudo observar el féretro abierto, acompañado por una fotografía del cantante y diversos arreglos florales que marcaron la despedida del primer expulsado del reality musical de TV Azteca.
El ambiente fue íntimo y reservado, en respeto a la voluntad de sus seres queridos.
Visiblemente conmovido, su padre, Roberto Zamorano, habló sobre la muerte de su hijo.
“Dios se lo quiso llevar. Así como fue querido aquí, también es querido allá. Y es feo decirlo, pero lo deseamos con toda el alma que ya no sufriera. Sí, que descansara. Y Dios nos permitió”, expresó con evidente tristeza en entrevista.
Publicidad
Roberto Zamorano, ex integrante de ‘La Academia’, sufrió depresión en años recientes
En los últimos años, Héctor Zamorano atravesó momentos complicados a nivel personal.
Tras la pandemia de Covid-19, enfrentó una fuerte depresión, según compartió en mensajes enviados al programa de espectáculos. En esos textos dejó ver el difícil estado emocional que atravesaba.
“No tengo motivación, no tengo ánimo ni energía y bueno, son muchas cosas más, ya tengo tiempo que no tengo ganas de despertar. Me gustaría estar en un hoyo, donde nadie sepa de mí, desaparecer, desaparecer. Solo me la paso llorando, ya no encuentro mi lugar en este mundo y cada día se me hace más difícil despertar”, se leyó sobre los mensajes que habría enviado el ex académico a Ventaneando.
Publicidad
¿De qué murió Héctor Zamorano, primer eliminado de ‘La Academia’?
Héctor Zamorano enfrentaba una enfermedad crónica de la cual no se revelaron detalles, pero su hermano contó que el cantante se refugió en sus familiares durante sus últimos días de vida.
“Gracias a Dios estuvo con nosotros, con la familia completa mucho tiempo, y fue donde empezamos a, ahora sí que apapacharlo, a tenerlo, y siempre estar unidos con él”, compartió.
Finalmente, fue Roberto Zamorano, papá de Héctor, quien precisó la causa del deceso. “Murió de un paro respiratorio y nada más. No aguantó más su cuerpo”, indicó.
En medio del dolor, destacó un gesto que lo reconfortó.
“Hay una corona que acaba de llegar muy grande mandada por los alumnos de La Academia de la primera generación. Fue algo muy bonito que me llenó. Sí. Eso quiere decir que se acuerdan de él”, subrayó, evidenciando el cariño que Héctor dejó entre sus compañeros y seguidores del programa.