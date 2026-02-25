Revelan la causa de muerte de Héctor Zamorano, ex participante de ‘La Academia’

Este martes se confirmó el fallecimiento de Héctor Zamorano, quien fue participante de la primera generación del reality musical La Academia.

El ex concursante murió este 24 de febrero en su natal Veracruz, donde familiares y amigos le dieron el último adiós en una ceremonia privada realizada en un complejo funerario.

Fue Roberto Zamorano, padre de Héctor, quien dio detalles sobre las causas de muerte de su hijo, quien tenía 46 años.